Terciopelo, punto y siluetas sofisticadas: la nueva colección de Pedro del Hierro para los looks de fiesta

Con la llegada del frío, las invitaciones a galas corporativas, cenas navideñas y fiestas privadas se multiplican, exigiendo un guardarropa versátil que resista las bajas temperaturas sin sacrificar la distinción.

Lograr esa fusión perfecta entre abrigo funcional y glamour refinado se convierte en el gran reto, especialmente cuando cada evento demanda una presencia impecable bajo luces festivas, prendas envolventes y un dress code que va de lo clásico y lo trendy sin margen para el error.

Going Out, la nueva colección de Pedro del Hierro, es la elegida para el invierno 2025-26. La reciente propuesta está diseñada para eventos y celebraciones de fin de año, donde los looks elegantes no se negocian, ofreciendo esa sofisticación cotidiana que transforma cualquier noche en memorable.

Las telas que destacan las prendas femeninas son las plumas, lentejuelas y texturas arrugadas demostrando la sofisticación de diseño. Los tejidos nobles como el terciopelo, el tafetán o el lurex van a juego con la nobleza de las piezas que contiene la cápsula, creando un equilibrio perfecto entre lujo y comodidad.

Los abrigos de plumas están presentes. Cedidas

Para ellas, esta nueva temporada viene con una paleta de colores dominada por el negro y nácar, con toques suaves de rosas empolvados. Los imperdibles son el esmoquin de terciopelo con solapas de satén, los monos con escotes adornados y las faldas fluidas con acabados brillantes, siendo una sensación desde su lanzamiento por su versatilidad y presencia impactante.

Pantalón de cuadros y blazer a juego. Cedidas

Para el público masculino, el punto es la estrella textil. Las prendas nuevas como los jerséis con estructura, los trenzados aranés y los motivos farail están pensados para combinar con otras clave del último desfile, aportando calidez y refinamiento al armario invernal.

Algunas de las más avaladas por los consumidores son el abrigo de espiga en blanco y negro; la americana de terciopelo o el jersey granate de cuello polo, donde se une la presencia serena con un toque de cuidado formal.

Los colores predominantes son el verde caza, el granate, el gris natural y el negro, dándole esa sensación de atemporalidad que perdura temporada tras temporada.

Jersey de estilo Après Ski. Cedidas

La colección 'El Pellizco' presentada en la Mercedes-Benz Fashion Week de febrero 2025 en Madrid fue la fuente de inspiración para que Pedro del Hierro reafirmara su convicción de llevar piezas únicas de pasarela a las calles. Prendas auténticas concebidas para ser celebradas y llevadas con estilo, calidad y equilibrio, fusionando tradición artesanal con modernidad accesible.

Vestir elegante y sencillo para las Navidades nunca fue tan fácil.