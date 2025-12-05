El Color del Año 2026 de Pantone: Cloud Dancer, el tono de los nuevos comienzos que inspira relajación y creatividad

Escoger un solo color capaz de reflejar la esencia del mundo, un matiz que condense emociones dispersas, incertidumbres y esperanzas compartidas, es un desafío que va más allá de la estética.

En un escenario global donde cada día se entrelazan crisis, guerras, evolución y esperanza, encontrar un tono que plasme la realidad común supone un ejercicio de precisión casi poética, una fusión entre intuición y análisis exhaustivo.

Sin embargo, cada año Pantone consigue sortear esta odisea cromática y ofrecer un tinte que representa nuestra cultura, anticipando no solo tendencias, sino también el reflejo de aquello que late como sociedad. Esta tradición nace como un ejercicio fascinante entre arte, ciencia y cultura.

Para 2026, el Color Institute de la entidad, formado por un comité de expertos que analiza tendencias en moda, tecnología, emociones y movimientos sociales, ha escogido como matiz de la temporada el Cloud Dancer, un blanco delicado.

Se trata de un tono que fomenta la relajación y la concentración, dando rienda suelta a la creatividad y la innovación.

“Con su presencia expansiva, PANTONE 11-4201 Cloud Dancer invita a un espacio donde la función y el sentimiento se entrelazan para construir atmósferas de serenidad y amplitud, proporcionando así un refugio de limpieza visual que inspira bienestar y ligereza”, aseguran.

Leatrice Eiseman, directora del Color Intitute y reconocida gurú internacional de la colorimetría, ha asegurado para CNN que, en un contexto de revolución tecnológica sin precedentes, este matiz representa una “influencia tranquilizadora en una sociedad frenética, redescubriendo el valor de la consideración mesurada y la reflexión tranquila”.

Que haya sido escogida esta tonalidad y no otra responde a su especial equilibrio entre matices fríos y cálidos, tal y como cuenta Laurie Pressman, vicepresidenta del instituto.

“Si hubiéramos optado por un blanco ópticamente más brillante, no solo le restaría la sensación natural, la honestidad y la autenticidad que buscamos… sino que casi habla de esterilidad y aislacionismo, porque es frío”, explica.

Cloud Dancer se funde de forma elegante en una paleta de tonalidades pastel. En decoración, actúa como atmósfera que realza la relación entre luz y espacio, sirviendo de lienzo neutral para fachadas e interiores.

En moda, plasma la sofisticación. El color del año 2026 sigue la estela del mocha mousse que se erigió como el escogido en 2025. Ambos evocan a la calidez y artesanía y huyen de la ostentación.

Zendaya en la Met Gal 2025. Gtres

Algunas de las celebrities que se adelantaron al pronóstico de Pantone con sus reinterpretaciones del blanco son Zendaya, con el traje con pamela que lució en la pasada Met Gala; Emma Stone, con el conjunto que vistió en el front row del desfile de primavera 2026 de Louis Vuitton; o Meghan Markle en el fashion show de Balenciaga.

Cloud Dancer, el matiz asociado a los nuevos comienzos, emerge como emblema de relajación y tranquilidad entre el actual panorama de inmediatez tecnológica, ultraproductividad y frenesí. Invita a pausar, respirar y reconectar con la esencia humana, recuperando el control en un mundo en constante aceleración.