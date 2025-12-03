Chanel coge el metro en la colección Métiers d'Art 26, la primera con Matthieu Blazy como director creativo

Chanel ha convertido en pasarela uno de los escenarios por excelencia de la ciudad de Nueva York para presentar su nueva colección Métiers d’Art 2025/2026. En el andén de la desmantelada estación de Bowery, en el Lower East Side, los trenes no llevaban oficinistas con prisas ni turistas, sino una agrupación de modelos imaginada por Matthieu Blazy.

Desde 2002, Métiers d’Art funciona como escaparate de los oficios que sostienen el lujo de la firma. Estas colecciones celebran el savoir-faire francés que se encuentra en el corazón de las creaciones de la maison y justifican la existencia de Le 19M, el edificio donde reúne sus talleres históricos y donde el adjetivo 'artesano' se traduce en horas de trabajo.

Blazy, su actual director creativo —que debutó para la primavera de 2026 en octubre—, decide trasladar ese patrimonio a un escenario radicalmente cotidiano. El metro neoyorquino, con sus bancos de madera y sus columnas en color tiza, se convierte en un laboratorio de estilo donde se cruzan arquetipos urbanos: la ejecutiva, la chica cool, la invitada de gala que vuelve a casa en transporte público.

La propia firma habla de un lugar “que pertenece a todos”, donde conviven clases, edades y culturas, "todos con un destino y cada uno único en su forma de vestir". La alta costura desciende al subsuelo. La escenografía se construye como una escena de película: el tren se detiene, las puertas se abren y las modelos desfilan por el andén con sus estilismos.

Desfile de la colección Métiers d'Art 2025/2026. Chanel

A partir de ahí, la colección se articula en torno a la variedad, como en una suerte de homenaje a los múltiples estilos y personalidades que conviven en la escena urbana contemporánea. Las plumas son las primeras en tomar el andén. No aparecen como detalle romántico, sino como arma visual.

Una falda tubo negra que se abre en un voluminoso bajo de flecos. El efecto es casi cinematográfico: la silueta se alarga, el movimiento se amplifica y el brillo compite con los tubos de neón del techo. Más adelante, un top de rombos en clave festiva estalla en una catarata de plumas verde menta, convirtiendo una prenda aparentemente sencilla en absoluta protagonista del estilismo.

El segundo golpe llega con el animal print. La firma se lanza a un leopardo sin complejos. Un conjunto de chaqueta corta ribeteada y falda a media pierna convierte el tweed clásico en una especie de piel salvaje domesticada. Las botas altas de piel brillante y el bolso estructurado rematan una figura que impone y reinterpreta el clásico estilo ejecutivo.

Igualmente, el estampado de cebra aparece en Métiers d’Art 2025/2026 en total looks con los que la firma hace una declaración clara: la mujer Chanel ya no se esconde detrás de la corrección, asume el exceso como parte de su día a día.

Algunos de los estilismos presentados. Chanel

En paralelo, Blazy reactiva los códigos retro de la maison. Aquí la clave está en el calzado: los destalonados bicolor asoman bajo varios de los looks. Es uno de esos gestos que recuerdan que, por muy lejos que vaya, Chanel siempre vuelve a sus propios iconos. En concreto, a los icónicos slingback a dos tonos que la firma lanzó en 1957.

Los accesorios en el pelo refuerzan ese relato retro. Hay redecillas que cubren el rostro como un guiño a la alta sociedad de los años 50, tocados con plumas mini que dialogan con las grandes explosiones del bajo de las faldas y peinetas-joya que sujetan recogidos milimétricos. En la estación Bowery, acostumbrada a gorras, auriculares y moños improvisados, estas cabezas perfectamente construidas no pasan desapercibidas.

Entre tanta teatralidad, se cuelan varios looks que ponen el foco en una idea clave: el lujo hoy también se juega en el terreno de lo discreto. Un jersey camel con cremallera, ligeramente oversize, combinado con vaqueros rectos y un bolso colgado al hombro, se lleva con la misma naturalidad con la que se toma el metro de vuelta a casa.

Más propuestas de Métiers d'Art 2025/2026. Chanel

También hay espacio para el traje de raya diplomática, revisitado en clave femenina y nocturna. Un dos piezas negro, cubierto de finas líneas bordadas, se combina con camisa, corbata y sombrero. El conjunto tiene algo de gánster y algo de ejecutiva fuera de horario. En lugar de suavizar el tailoring con recursos románticos, subraya su dureza con hombros marcados y pantalones que se mueven con autoridad.

La noche llega en forma de grandes vestidos de fiesta. Un diseño rojo, completamente bordado en paillettes y con la espalda al aire, se desliza por el andén como si la modelo hubiese abandonado una alfombra roja y se hubiera colado al metro para escapar del protocolo. Otro combina un cuello vuelto negro con una falda volumétrica en verde y negro, de bordes deshilachados, que parece pintada a brochazos.

Detalle del desfile. Chanel

En conjunto, las descripciones de esta Métiers d’Art dibujan un mismo retrato: una mujer que se permite las plumas, el leopardo y los guiños retro sin renunciar a la comodidad del jersey y el vaquero. Una que puede esperar el tren de madrugada con la misma seguridad con la que cruza el vestíbulo de un hotel de cinco estrellas. Blazy entiende que el verdadero termómetro del lujo ya no está en la alfombra, sino en el andén.