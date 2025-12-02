'Flagship Store' de Zara.

'Flagship Store' de Zara.

El nuevo 'flagship store' de Zara en Barcelona: un diseño innovador creado por el arquitecto Vincent Van Duysen

La nueva tienda de la firma de Inditex redefine la compra como experiencia sensorial con sabor a hogar y diseño.

Hoy en día, las firmas buscan renovarse constantemente debido a la alta competencia en el mercado, lo que hace que destacar sea cada vez más complicado. Por ello, las ciudades se llenan de pop-ups, tiendas inmersivas y estrategias innovadoras para atraer a los clientes.

En este contexto, Zara presenta una propuesta única con su nueva flagship en Avenida Diagonal de Barcelona: un espacio fuera de lo habitual, inmersivo y con una atmósfera sensorial inspirada en la cotidianidad del hogar, junto a colecciones fascinantes de curiosidades.

El diseño y la arquitectura fueron encargados al arquitecto belga Vincent Van Duysen, conocido por su estilo refinado, sensorial y orgánico. Su identidad espacial evoca la calma y la belleza de las estancias privadas, creando así un ambiente íntimo y elegante.

Interiores de la tienda.

Interiores de la tienda.

La fachada destaca por sus amplios ventanales y una paleta de materiales cuidadosa,y que combina madera natural, metal cepillado, piedra suave y acabados mate, anticipando el ambiente acogedor que aguarda en el interior.

Cada nivel de esta flagship ofrece un mundo diferente gracias a una distribución fluida que integra moda y lifestyle en perfecta armonía. La iluminación innovadora, conceptualizada como una lluvia de luz cálida, potencia la sensación hogareña y resalta tanto los materiales como las prendas expuestas.

Exposiciones interiores.

Exposiciones interiores.

Todo el local cuenta con mobiliario de la colección Zara Home+ by Vincent Van Duysen, que además está disponible para la venta, permitiendo a los clientes llevar ese espíritu de calma y sofisticación a su propio hogar.

El espacio destaca por su lounge central, concebido como el salón, con un gran sofá y estanterías que invitan a la pausa y relajación. Las vitrinas museográficas distribuidas por la tienda funcionan como microexposiciones, despertando la curiosidad del visitante y elevando la compra a otro nivel.

La sala de estar del nuevo zara.

La "sala de estar" del nuevo zara.

Además, los probadores han sido diseñados como vestidores continuos que ofrecen máxima intimidad, con iluminación suave, materiales naturales y aislamiento acústico, haciendo del hecho de probarse ropa algo personal y memorable.

Zara Diagonal es mucho más que una tienda; es un destino pensado para la presencia consciente, donde explorar se convierte en un descubrimiento continuo. Cada visita revela detalles, texturas y rincones inesperados, evidenciando cómo este espacio comercial está moldeado por el pensamiento arquitectónico, la sensibilidad emocional y la estética contenida.

Este flagship redefine la experiencia al fusionar diseño, moda y atmósfera doméstica sofisticada en pleno corazón de Barcelona.