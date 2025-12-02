El nuevo 'flagship store' de Zara en Barcelona: un diseño innovador creado por el arquitecto Vincent Van Duysen

Hoy en día, las firmas buscan renovarse constantemente debido a la alta competencia en el mercado, lo que hace que destacar sea cada vez más complicado. Por ello, las ciudades se llenan de pop-ups, tiendas inmersivas y estrategias innovadoras para atraer a los clientes.

En este contexto, Zara presenta una propuesta única con su nueva flagship en Avenida Diagonal de Barcelona: un espacio fuera de lo habitual, inmersivo y con una atmósfera sensorial inspirada en la cotidianidad del hogar, junto a colecciones fascinantes de curiosidades.

El diseño y la arquitectura fueron encargados al arquitecto belga Vincent Van Duysen, conocido por su estilo refinado, sensorial y orgánico. Su identidad espacial evoca la calma y la belleza de las estancias privadas, creando así un ambiente íntimo y elegante.

Interiores de la tienda. Cedidas

La fachada destaca por sus amplios ventanales y una paleta de materiales cuidadosa,y que combina madera natural, metal cepillado, piedra suave y acabados mate, anticipando el ambiente acogedor que aguarda en el interior.

Cada nivel de esta flagship ofrece un mundo diferente gracias a una distribución fluida que integra moda y lifestyle en perfecta armonía. La iluminación innovadora, conceptualizada como una lluvia de luz cálida, potencia la sensación hogareña y resalta tanto los materiales como las prendas expuestas.

Exposiciones interiores. Cedidas

Todo el local cuenta con mobiliario de la colección Zara Home+ by Vincent Van Duysen, que además está disponible para la venta, permitiendo a los clientes llevar ese espíritu de calma y sofisticación a su propio hogar.

El espacio destaca por su lounge central, concebido como el salón, con un gran sofá y estanterías que invitan a la pausa y relajación. Las vitrinas museográficas distribuidas por la tienda funcionan como microexposiciones, despertando la curiosidad del visitante y elevando la compra a otro nivel.

La "sala de estar" del nuevo zara. Cedidas

Además, los probadores han sido diseñados como vestidores continuos que ofrecen máxima intimidad, con iluminación suave, materiales naturales y aislamiento acústico, haciendo del hecho de probarse ropa algo personal y memorable.

Zara Diagonal es mucho más que una tienda; es un destino pensado para la presencia consciente, donde explorar se convierte en un descubrimiento continuo. Cada visita revela detalles, texturas y rincones inesperados, evidenciando cómo este espacio comercial está moldeado por el pensamiento arquitectónico, la sensibilidad emocional y la estética contenida.

Este flagship redefine la experiencia al fusionar diseño, moda y atmósfera doméstica sofisticada en pleno corazón de Barcelona.