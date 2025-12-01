El jersey de rombos de Cruz Sánchez de Lara: un nuevo éxito de ventas de Zara para poner el aire 'college' a tu look

Esta temporada los estampados geométricos pisan fuerte. Las grandes firmas han paseado estos dibujos por sus pasarelas de otoño/invierno en las fashion weeks, creando una verdadera necesidad a todas aquellas que están pendientes de las tendencias de moda para adaptarlas a su propio estilo.

Una de las máximas es esa: fijarse en lo que proponen los diseñadores, elegir lo que más se adapta a nuestra personalidad y encontrar aquello que más favorece. En esta tarea, las firmas asequibles hacen su labor mágica con prendas que recogen esas propuestas y que nos permiten crear looks increíbles.

Y entre las piezas de las colecciones actuales encontramos una que tiene alma de bestseller: el jersey de rombos de Zara que causa furor. Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas, ENCLAVE ODS, Cocinillas y Mascotario, lo eligió para su entrevista más íntima, junto a Pedro J. Ramírez, presidente y director de EL ESPAÑOL, en el segundo Bookazine de Magas, a la venta desde el 24 de noviembre.

Cruz Sánchez de Lara, durante su última entrevista con el jersey de Zara. Santiago Belizón

En marrón, con cuello tipo polo, dos botones y dibujos en gris y blanco, está confeccionado en lana y poliéster y cuesta sólo 29,95 euros; un precio ideal, más aún si tenemos en cuenta la versatilidad de la prenda. Ya quedan pocas unidades en la web del buque insignia de Inditex, así que es muy posible que se agote.

¿La razón? Es una prenda que queda bien con todo. En el caso de Cruz, lo combinó con unos pantalones marrones y zapatos de tacón tipo mocasín, bordando el estilo college de pies a cabeza. Pero tiene otras muchas posibilidades: con vaqueros anchos como propone Zara para un paseo urbano por la ciudad; o junto a una falda midi con medias gruesas y zapatos Mary Jane.

El jersey de rombos también será ideal para rebajar el tono de un outtif rockero con pantalones de cuero. Y las más innovadoras podrán probarlo con una prenda inferior de lentejuelas en alguna de las citas nocturnas que se avecinan estas Navidades. En resumen: puede convertirse en un básico de armario.

Si nos adentramos en la tendencia, destacar que los rombos han estado muy presentes en las colecciones de Khaite, Valentino, Prada, Miu Miu y Proenza Schouler, que presentan jerséis y tops de este print en sus colecciones FW 25, a menudo combinados con cuero para darle un aire más grunge, tal y como mencionábamos anteriormente.

Este tipo de estampado tiene su origen en Escocia y es una reinterpretación del tartán que, al girarse 45 grados, genera una forma de diamante. Se llaman rombos argyle.