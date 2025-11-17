La nueva colección de Springfield abraza el invierno con tejidos cálidos, inspiración retro y un toque 'preppy'

Heritage Fields, la propuesta de Springfield para esta temporada. Cedida

Si el verano es sinónimo de aventuras y viajes, el invierno es esa época del año que nos atrae al calor del hogar. Sin importar lo lejos que hayamos estado, la vuelta a casa nos lleva a reencontrarnos con historias y risas que parecen haber permanecido esperando nuestro regreso.

Para exprimir al máximo esta temporada, Springfield presenta una colección que plasma la esencia comfy, entrañable y cálida de la estación en prendas elegantes y agradables.

Heritage Fields se inspira en los paisajes del norte, que se caracterizan por su atmósfera tranquila, tonos neutros y texturas naturales.

La colección de otoño-invierno de Springfield. Cedida

La esencia de estos parajes de ensueño, con cielos grises y densos bosques cubiertos de escarcha, se ha volcado en las piezas de la línea mediante materiales gruesos como el tricot o tejidos encerados resistentes al viento y el agua.

La cultura de la zona también está presente en la colección a través de estampados que recuerdan a los elementos propios de la tradición, como los cuadros preppy.

Para la línea masculina, Springfield apuesta por lo clásico con un giro moderno. Destacan las telas cálidas, texturas con carácter y los tonos neutros presentes en cárdigans lisos o con rombos, disponibles tanto con cremallera como botones.

Cárdigan de la gama masculina. Cedida

Las cazadoras enceradas ganan protagonismo por su fuerte resistencia a la lluvia, viento y humedad. Además, su estética urbana y atemporal se adapta fácilmente a looks casuales o más arreglados, convirtiéndola en un básico imprescindible para la temporada de otoño-invierno.

Look con una cazadora encerada de la firma. Cedida

El muestrario para ellos también incluye piezas que equilibran lo funcional con lo desenfadado, como pantalones cargo y denim de inspiración retro o los joggers.

En la línea femenina, Springfield convierte lo cozy en chic, su propuesta mezcla la comodidad con el encanto de lo vintage. Sobresalen las prendas versátiles que permiten crear estilismos para ocasiones casuales y más elegantes.

Conjunto con prendas de la colección. Cedida

Los jerséis de punto grueso y las bufandas oversize se convierten en imprescindibles para afrontar los días más fríos con elegancia. Además, incorpora un aire preppy en camisas de cuadros, faldas de tablas y sudaderas con gráficos varsity.

Look con falda de la línea. Cedida

Otros diseños clave son las cazadoras de antelina y borreguito, pantalones de cuadros, tejido vaquero en múltiples fits y abrigos de paño.

Con Heritage Fields, Springfield responde al deseo de regresar a aquellos lugares que nos ofrecen calma, calidez y cercanía, un refugio donde reconectar con lo esencial.

La colección refleja la serenidad y autenticidad propia de la naturaleza en su máxima expresión y refleja el espíritu invernal a través de ropa diseñada para abrigar cuerpo y alma, con tejidos cálidos y detalles que evocan tradición.

De esta forma, la propuesta de la emblemática firma nos invita a vivir cada momento de encuentro con el estilo práctico y chic.