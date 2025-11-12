Los pantalones más 'rebeldes' de la temporada destronan al sastre clásico: de los harem a los patrones asimétricos

Entender la moda es transgredir las reglas, romper con lo establecido y volver a crear algo que parecía que ya estaba inventado. Es el caso del sartorial, los estilismos clásicos de oficina que esta temporada son absoluta tendencia, pero a los que hay que aportar un aire fresco y vanguardista.

Los pantalones sastre no es que hayan pasado a mejor vida, pero los patrones piden rebeldía. Los diseños se visten de tejidos propios de las bajas temperaturas como la lana, el tweed y el terciopelo, sin olvidar los brillos, las lentejuelas y el cuero, aportando una elegancia glamurosa que hace que las noches tengan este toque masculino tan femenino.

En este universo de traje dandi se cuelan patrones que marcan la diferencia. Entre ellos, los cortes desestructurados que aportan la clave outsider de la tendencia. Ya no se abrochan de la manera tradicional, sino que la línea recta de la cinturilla cae en diagonal rompiendo la asimetría.

Look de la pasarela de Dior.

La pasarela de Dior es claro ejemplo de esta innovación, creando un volumen original en la prenda. ¡No lo ocultes! Déjalo a la vista llevando tops o bodies metidos por dentro para que los nuevos pantalones adquieran el protagonismo que merecen.

Este tipo de modelo, presente en muchas de las firmas asequibles donde todas compramos, convive con otros que también transforman el resultado. Quizá uno de los más llamativos es el que incorpora una sobrefalda encima: dos piezas en una.

Lo hemos visto desfilar con Bottega Veneta y nos ha creado una verdadera necesidad. ¡Nunca el working look fue tan maravilloso!

La revolución de los pantalones en el plano sartorial no acaba aquí. Los harem, con ese sabor oriental que siempre los hace inspiradores, también han llegado para quedarse este otoño-invierno.

Confeccionados en tejidos abrigados, su corte globo con elástico al tobillo cambia las reglas. Podemos catalogarlos como bombachos por su forma y firmas como Zimmermann los han presentado en cuero y tejidos sedosos.

Siguen esta pauta los carrot pants, menos voluminosos que los anteriores pero similares. Y si llevan lazos en la parte de abajo, el toque diferencial será aún mayor. En este universo de nuevos pantalones 'rebeldes', los XXL con pinzas marcadas que crean casi un volumen arquitectónico se perfilan también como favoritos.

Look de Vuitton y de 'street style' con pantalones harem.

Para replicar las propuestas que hemos visto tanto en la pasarela como en los estilismos de street style de las semanas de la moda, basta bucear por algunas firmas y encontraremos opciones para todos los gustos.

Shopping de tendencia

Para las que quieran apostar por los diseños desestructurados, dos opciones asequibles con las que crear looks bien de oficina o bien urbanos, porque se adaptan a la perfección.

El de Zara (25,95 €), en lana gris con cinturilla asimétrica, puedes combinarlo con jersey de cuello vuelto, chaqueta bomber y zapatos de tacón o botas altas.

Bombacho de Zara.

Más atrevido es este pantalón de Bershka (29,99 €), cuya asimetría es mucho más pronunciada y el corte oversize crea una figura envolvente. Sus compañeros perfectos son un blazer XL a juego y unas deportivas.

Pantalón de Bershka.

Las más atrevidas pueden sumarse a los pantalones con sobrefalda con este diseño de Cos (149 €), perfecto para llevarlo con un jersey de cashmere metido por dentro y botas de tacón.

Recuerda que la prenda ya suma volumen por sí misma, por lo que tendrás que elegir entre la tendencia XL en total look o equilibrar con una parte de arriba más ajustada.

Pantalón de Cos.

Terminamos con una opción carrot para las menos transgresoras, pero que desean dejar un poco de lado los sastre de toda la vida. Debe su nombre, precisamente, a ese corte con forma de zanahoria, ceñido a la cintura, con volumen en la cadera y ajustado al tobillo, sin llegar a ser bombachos.

Pantalón 'carrot' de Polo Ralph Lauren.

Estos pantalones de Polo Ralph Lauren en verde (245 €) resultan perfectos para un estilismo urbano que se adapta a un sinfín de estilos. Prueba a calzarte con ellos unas bailarinas de estampado salvaje, unas zapatillas o unas Mary Jane: casan con todo.

Sea cual sea tu elección, atrévete a innovar y cambiar las normas. Como decía Alexander McQueen: “La moda debería ser una forma de escapismo, y no una forma de encarcelamiento".