Se acercan las fiestas y Women'secret está preparada: la nueva cápsula de pijamas navideños más apetecibles

La Navidad ya se encuentra a la vuelta de la esquina, esa época en la que nos reunimos para compartir momentos entrañables con aquellos que más queremos.

El espíritu festivo lo invade todo, incluso el armario, con tradiciones tan divertidas como la del día del jersey temático de esta época, que se celebra el tercer viernes de diciembre. Colores como el rojo y el verde y los estampados que hacen alusión a estas fechas también cobran protagonismo poco a poco.

Es ahora cuando la moda cozy comienza a tomar relevancia, invitándonos a disfrutar de la comodidad y de los pequeños placeres cotidianos. Y, para ello, nada mejor que renovar el cajón de la ropa para dormir y hacerse con un pijama acorde a la ocasión, que además puedes llevar a juego con tu pareja o con tu familia.

Con esta finalidad llega la nueva cápsula de Women'secret, que no olvida los clásicos, pero viene cargada de nuevos diseños para todos los gustos, incluyendo incluso a las mascotas, logrando así una oferta muy completa y diversa.

Una de las imágenes de la última campaña de Women'secret. Cedidas

La apuesta fundamental de la línea es el pijama a cuadros de franela con bata a juego. Todo un must con su paleta de colores inspirada en la Navidad: pino, rojo clásico y azul marino. Su tejido es perfecto para las noches más frías, ya que brinda esa sensación de calidez que se busca de forma tan lógica como inconsciente cuando los termómetros bajan.

El clásico que nunca falla. Cedidas

En la web de la marca también hay huecos para los miembros de cuatro patas de la familia. De hecho, un encantador teckel posa luciendo modelos acordes a sus necesidades con estampados perrunos.

El simpático tándem que forma el pijama y el chubasquero con los mismos dibujos. Cedidas

Con este print se incluyen también elementos como camisones, bandanas, chalecos y mantitas. Ideal para que toda la familia quede perfecta para esa foto ineludible en esta época.

Articulos estampados. Cedidas

Si eres fan de Lilo & Stitch y el universo Disney, también tendrás a tu disposición una selección imprescindible inspirada en la película. La prenda central es de tejido polar y cuenta con diseños navideños alegres y divertidos en los que la peculiar criatura de ficción se mimetiza con elementos propios de estas fechas.

Una propuesta con la que fundirse. Cedidas

Además, la puedes completar con graciosos accesorios como antifaces, delantales o zapatillas.

La criatura Disney queda plasmada en lo último de Women'secret. Cedidas

Si prefieres lo atemporal y sobrio, los pijamas de rayas azules combinan elegancia y comodidad. Están confeccionados en un tejido cálido, garantía de confort y estilo, esa suma en la que lo cozy y la sofisticación se funden incluso en los momentos de descanso y desconexión.

El infalible. Cedidas

La variedad de indumentaria y complementos se adapta a todos los gustos y estilos, pero lo que los conecta es la finalidad. Más que unidades, son motivos para vivir la festividad a flor de piel y disfrutar cada momento con la calidez propia de estas fechas.