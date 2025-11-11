Llega la colaboración más vanguardista de Zara: Nueva York como inspiración y una conexión con Rosalía

Habemus nuevo hito de la firma insignia de Inditex que, sin duda, hará las delicias de sus adeptos más vanguardistas. Marta Ortega, al frente del grupo, sigue sorprendiendo con sus alianzas y quizá esta sea especialmente relevante. ¿Lo último? El tándem que ha formado con Ludovic de Saint Sermin para crear una colección inspiradora, sólida y versátil.

¿Quién es este diseñador de moda? De origen franco-belga, lanzó su propia etiqueta en 2017 y sus apuestas se caracterizan por desafiar las convenciones tradicionales de género y por dar lugar a una estética sensual, provocadora y minimalista.

La mismísima Rosalía ha caído rendida a sus patrones y en el vídeo de su nuevo álbum, LUX, luce un top con una pluma que pertenece a la línea Fall-Winter 2023 de Ann Demeulemeester, casa de la que entonces era director creativo y que dejó ese mismo año.

Conexiones aparte, esta unión con la tienda española es un sueño hecho realidad para él. "Ludovic de Saint Sernin x Zara lleva la visión única y el ADN inconfundible del creativo a un público verdaderamente global", dicen desde Inditex.

"Con una propuesta sólida y versátil de prendas prêt-à-porter, calzado y accesorios, la colección destila los valores fundamentales de la marca: espíritu de comunidad, sensualidad sofisticada y excelencia en el diseño", añaden.

La línea bebe de la energía cinematográfica de Nueva York, una ciudad de enorme significado personal para Saint Sernin y fuente constante de inspiración. Por eso, las prendas reflejan el dinamismo característico de la metrópoli: un espíritu contemporáneo, teñido de nostalgia atemporal que nos lleva a viajar a los 80, los 90 y los comienzos de los 2000.

Los looks fluyen de día y de noche y se adaptan para cualquier ocasión, ya sean citas urbanas o algo más especial cuando cae el sol. Sus códigos más distintivos —motivos gráficos, detalles de confección, siluetas— se reimaginan desde una nueva perspectiva.

Por otro lado, sus característicos ojales metálicos se transforman en tachuelas de cromo pulido que adornan gabardinas de cuero, minivestidos, cinturones superpuestos y guantes. Tops halter, vestidos columna y minifaldas se presentan en una malla ligera, creada especialmente para la colaboración.

Algunas de las creaciones. Zara

"Los exigentes estándares de diseño de Ludovic de Saint Sernin sustentan toda la propuesta. Son prendas que hay que ver, tocar y sentir para comprender", aseguran desde Zara. Podemos observar formas amplias de sastrería que se confeccionan en lana satinada y satén de seda. También vaqueros lavados a la piedra y encerados.

"Lo que hemos creado juntos es mi idea del armario perfecto: ropa de una calidad excepcional que quiero llevar, que quiero que lleven mis amigos, ¡que quiero que lleve todo el mundo!", ha confesado el diseñador.

"Lo más increíble de trabajar en esta colección ha sido saber que tendría un alcance verdaderamente universal. Gracias a Zara, personas de todo el mundo podrán adentrarse en el universo de Ludovic de Saint Sernin", ha añadido.

La propuesta viene acompañada de un vídeo de presentación que tiene como concepto central la sensación de soñar despierto, ese aire entre lo real y lo imaginario.

"Estamos profundamente agradecidos a todo el equipo de Zara por su confianza, apoyo y por permitirnos materializar nuestra visión. Desde el primer día, trabajar con ellos fue como ser recibido en una familia. No hay palabras para expresar lo que esta colaboración ha significado para mí: ha sido, de verdad, un sueño hecho realidad", ha señalado.

Se pondrá a la venta a partir del 17 de noviembre en la web de la marca y en tiendas seleccionadas de todo el mundo.