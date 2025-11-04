El 'print animal' pone el toque salvaje a la lencería y los sujetadores de Women'secret son el mejor ejemplo

El animal print es un estampado que lleva décadas presente en la moda, desde su popularización en los años 40 y 50, sobre todo gracias a figuras de la gran pantalla como Marilyn Monroe o Elizabeth Taylor, que lo convirtieron en un fetiche.

Hoy en día, es una tendencia casi atemporal y cíclica que aparece cada año en las pasarelas más famosas. El wild chic en un look es muy versátil: según lo combines, puede ser rebelde o glamouroso, y aporta ese toque salvaje a todo tipo de prendas; incluso a la ropa interior.

Lo sabe bien la firma Women'secret que conquista el otoño con su nueva colección de sujetadores con este estampado combinando comodidad y estilo.

Si buscas elegancia diaria, tu diseño perfecto es el triangular, sin relleno ni aros y confeccionado con un detalle de encaje a contraste. Ligero y suave gracias a su tejido de microfibra, está disponible en marrón y negro.

Sujetador triangular en marrón y negro. Cedidas

Para un toque algo más atrevido, esta versión satinada en blanco y negro es para ti. Ideal para looks de noche y se puede dejar a la vista en ocasiones especiales, pues las tendencias dicen que la lencería está para enseñar.

Sujetador triangular versión satinada Cedidas

Para las que quieran apuntarse al animal print, pero de la manera más discreta, también hay opción. Un modelo en rosa pastel con el dibujo muy sutil, que lleva relleno y sin aro. Confeccionado en encaje, la cinta elástica con el logo debajo le agrega un toque moderno.

women

Si lo que quieres es un corpiño para citas especiales, tu elección de la colección de Women'secret es este diseño más estructural, con un detalle metálico forrado en el centro del escote y la goma ancha bajo el pecho, fusionando buena sujeción y un diseño sensual.

Sujetador con tul: ideal para ocasiones especiales. Cedidas

La nueva propuesta de la firma viene a dúo, con braga a juego para cada uno de los sujetadores y puedes elegir el corte que prefieras: tanga o clásico. Así, reafirma su apuesta por una feminidad libre, diversa y segura, que celebra el encanto de los detalles y la belleza de sentirse auténtica.

En definitiva, el animal print deja de ser un simple estampado para convertirse en una declaración de actitud. Ya sea en un sujetador, un abrigo o un accesorio, sigue recordándonos que la moda más poderosa es la que se atreve a mostrar su lado salvaje.