La nueva colección de Zara Studio transforma los clásicos: las prendas de siempre con detalles innovadores

La estética rupestre tradicional es uno de los clásicos de la moda estacional. Esta forma de vestir recuerda a lo natural, lo artesanal y lo auténtico por su uso de colores terrosos y tejidos rústicos.

Esta temporada, Zara Studio recoge este legado y apuesta por reformular lo conocido para estimular los sentidos.

De esta forma, la marca presenta una colección concebida por su equipo de diseño junto al director creativo y estilista Karl Templer. Con ella entrelaza la textura, la proporción y la memoria para conseguir un estilo nuevo y perfeccionado.

Entre el muestrario se encuentran prendas que permiten expresar tu estilo personal. Se trata de piezas clásicas, fáciles de reconocer, pero que se sienten modernas al tacto y al vestir.

Así, se construye un armario que combina elementos de la vida rural y el estilo urbano, dejando atrás lo antiguo para mostrar una actitud moderna y segura.

En cuanto a la selección de mujer, las siluetas marcan la dirección, mientras que las texturas crean el ambiente.

Puedes comenzar tu look con un vestido largo de lana en cuadro lavado con cinturón estampado. Además, acompáñalo de botas en tonos marrones cálidos si quieres añadir un toque en tendencia.

Vestido de lana y botas marrones de la nueva colección de Zara Studio Cedida

Para algo más romántico, escoge entre un vestido blanco de algodón con volantes u otro en color marfil de cuello alto que cae fluido desde el hombro con bandas estrellas y detalles en el dobladillo.

Vestido blanco con volantes y vestido marfil de cuello alto de la nueva colección de Zara Studio

Por otro lado, las capas de abrigo hacen una clara referencia a las fachadas tradicionales construidas poco a poco.

Siguiendo esta estética, encontramos una gabardina clásica en color camel hasta los pies modernizada con botones oversize y una gran capucha, un trench de corte informal con solapa protectora y correas en los puños o un abrigo corto de piel de oveja.

Gabardina camel, 'trench' y abrigo de piel de oveja de la nueva colección de Zara Studio Cedida

Además, apuestan por siluetas tradicionales con estampados de cuadros, flecos tipo selvedge o lana texturizada.

La marca recurre también a la sastrería para reforzar su mensaje. Resalta su traje de tres piezas con estampado Glen Check o su chaqueta corta de montar que se ajusta al torso y dibuja una curva en la cintura.

Como no podía ser de otra forma, la línea también incluye prendas de punto. Anímate a usar su jersey con canesú largo con flecos en color caramelo y estampado tradicional, su chal o la bufanda de lana densa mezclados con tejidos denim o vestidos.

En cuanto a la colección masculina, propone un conjunto pulido y refinado de uniformes que se descomponen en piezas renovadas para crear una versión fresca y novedosa.

Entre los looks que sugiere la casa, sobresale un traje de cuero en color rojo oxblood con un corte sencillo y brillo suave, junto a una camisa de cuello mao y un cinturón estrello.

Chaqueta de cuero y camisa estampada de la nueva colección de Zara Studio Cedida

Como prendas de abrigo destacan su cazadora de cuero envejecido con cuello redondo, su bomber de borrego en piel de color marrón y una capa-abrigo en tonos mostaza.

Bomber de borrego en piel de color marrón de la nueva colección de Zara Studio Cedida

Los ítems de punto de hombre incluyen rombos en azul mineral y marrón, ochos en matices crema y patrones geométricos.

El estampado y las texturas están muy presentes y la paleta cromática se mueve entre matices clásicos.

Prendas de punto masculinas de la nueva colección de Zara Studio

Para la colección de niños, Zara Studio se inspira en el vestuario campestre británico.

Podemos encontrar chaquetas de tweed suave con bolsillos plastrón estilizadas sobre faldas plisadas o pantalones cortos de tartán, abrigos de pana con cuellos redondeados, trencas con botones de madera y vueltas en las mangas y camisas con rayas Oxford o estampados florales.

Además, entre el muestrario se distinguen jerséis con motivos lineales y estructurados, punto bobo y canesús estampados que combinan con camisas y pantalones chinos o de pana.

La gama kids reserva un espacio especial a los accesorios. Los sombreros de pescador, los gorros de canalé y las botas de agua ponen el broche final a la línea.

Sin duda, la colección incluye las prendas perfectas para construir un armario otoñal innovador, con personalidad y de calidad.