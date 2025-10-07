La nueva colección denim de Cortefiel marca el ritmo del tejido vaquero: detalles nuevos para looks perfectos

El denim se continua reinventando y Cortefiel se encarga de ello: La exitosa nueva colección para el otoño

El uso del tejido vaquero se remonta al siglo XVII y, desde entonces, ha estado en constante transformación. Ha seguido las tendencias y se ha adaptado con éxito a la actualidad, convirtiéndose en un básico imprescindible en nuestro vestuario.

Todas las grandes firmas lo incluyen en sus nuevas colecciones, desde Chanel, hasta Dior pasando por Balenciaga. También las expertas del street style apuestan por él.

Consciente de su poder estético, Cortefiel, la marca de Tendam, presenta la llegada del otoño con una renovada propuesta denim. Esta temporada, además de los clásicos, destacan nuevas siluetas, ideas innovadoras, conjuntos renovados y looks completos que irradian frescura.

En su colección Sensational rescata las prendas clásicas para las calles, pero con un estilo renovado y fresco.

Lo más destacado

Buceando en las propuestas de Cortefiel encontramos piezas y detalles únicos.

Denim buttons: son los botones tradicionales y estéticos que acompañan el denim en todas sus versiones. Por un lado, un chaleco con un corte sastre para darle un toque clásico y formal pero sin perder modernidad. Por otro, una chaqueta estilo blazer cruzado, donde la botonadura,y el corte XL le aportan versatilidad de uso a la prenda.

Los denim buttons de Cortefiel

Sensational marine: una variedad de jeans azules con diferentes cortes, tiros y detalles que los hacen únicos.

Long palazzo: la moda del oversize combinada con líneas y cortes formales que le dan movimiento para combinarlo con una clase única.

Denim straight: falda larga y recta, destaca por sus costuras originales y bolsillos amplios que combinan estética y utilidad. Su textura presenta un delicado rayado desgastado que genera un efecto visual fresco y diferente.

Falda denim straight

Blusa denim con cuello de lazo: una pieza donde el cuello anudado se lleva la atención convirtiéndola en una prenda llamativa y elegante. Es perfecta para el otoño, ya que la tela denim ligera le aporta confort y una sofisticación especial. Se puede unir al jean Sensational Marine para completar el outfit.

La combinación denim

La moda es un lenguaje en constante cambio que refleja quiénes somos y cómo queremos ser vistos. Cada prenda cuenta una historia y aporta personalidad, adaptándose a la diversidad de estilos y ocasiones.

El denim está más vivo que nunca y ahora con la posibilidad de tenerlo en muchas prendas y cada una de ellas con un diseño renovado. La creatividad, los detalles y los nuevos cortes le dan la posibilidad al tejido de transformarse capaz de adaptarse a cada ocasión y estilo.