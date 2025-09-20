Artesanía, lujo, sostenibilidad y confidencias en la pasarela

La diseñadora Sybilla durante su conversación con Charo Izquierdo en las Business Talks de MBFWMadrid. MBFWMadrid

En el llamado Cibelespacio, ese village que rodea el recinto de la pasarela madrileña, han aparecido esta temporada stands dedicados a la nobleza artesana. Se ha dado así un giro a lo que habitualmente eran los tradicionales espacios destinados a patrocinadores y compañeros de viaje de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Y la segunda jornada de la edición, que celebra el 40 aniversario de la pasarela, ha sido también la que ha elevado la narrativa de lo hecho a mano a la categoría de negocio en el seno de las Business Talks, inauguradas este 2025.

La primera mesa redonda del día estuvo marcada por la conversación en torno al lujo y la artesanía, algo que en los últimos años ha hecho que muchas marcas y diseñadores hayan emprendido de forma conjunta un camino que no siempre es una línea recta.

Paul de Oteyza, cofundador de Oteyza, firma que ha redefinido la sastrería y se ha convertido en un atelier multidisciplinar, defendió la necesidad de recuperar y reivindicar la perfección, lo extraordinario, como sinónimo de exclusividad, algo que en su opinión va mucho más allá de la tradición de lo manual.

Partidario de no confundir los términos, ha convencido al auditorio de que, en efecto, la excelencia es la dirección única.

Pepa Bueno, directora de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), recordó el trabajo de los diseñadores españoles en su manera de producir, muy ligada al proceso artesanal.

Pero también puso en evidencia la necesidad de un relevo generacional en los oficios, para lo que se esfuerzan desde la institución y desde la Fundación Academia de la Moda, de la que es vicepresidenta.

Dos firmas totalmente artesanales, pero tan diferentes como la española París 64 y la británica Mulberry destacaron como elemento fundamental trabajar la calidad y la atemporalidad para adquirir la consideración de lujo.

La fundadora de la primera, María Alfonso, y la directora de negocio digital de la segunda, Carmen de Terán, recordaron el imperativo de tender siempre a la conquista de los espacios locales antes de lanzarse a los internacionales.

Los datos y su interpretación y uso por parte de las empresas de moda fueron objeto de debate por expertos que trabajan a diario en el desarrollo de este negocio.

De izquierda a derecha, Pepa Bueno, directora de ACME; María Alfonso, fundadora de Paris64; Carmen de Terán, directora digital de Mulberry; Paul de Oteyza, cofundador de Oteyza; y Charo Izquierdo, directora de ENCLAVE ODS y consejera editorial de Magas. MBFWMadrid

Sin embargo, más allá del carácter virtual de la experiencia de compra generalizada y de la digitalización social, los ponentes de esta mesa redonda, moderada por Patricia Sancho, CEO de Atenea Consultancy, reconocieron la trascendencia del retail tradicional.

La directora general de negocio ferial de Ifema, Arancha Priede, ofreció cifras representativas de las ventas de este ámbito en Madrid y su relación con la pasarela. Lo que Coro Saldaña celebró agradeciendo el gran cambio de los últimos años que permite que el evento más importante del sector en el país tenga su traducción a números.

Alfredo Carrión, director de KPMG fashion, recordó el potencial de las firmas y su necesidad de redefinir su estrategia internacional.

Por su parte, Ignacio Sierra, director general corporativo de Tendam, explicó cómo las últimas marcas lanzadas de manera digital por la compañía buscan tiendas físicas que complementen la experiencia online del cliente.

En la conversación anterior, moderada por Gema Gómez, directora de Slow Fashion Next, se había abordado la sostenibilidad con impacto real. Con ella dialogaron el director del scrap del textil y calzado, de nueva creación, Juan Ramón Meléndez, el fundador de Ecoalf, Javier Goyeneche, y la diseñadora Raquel Buj.

De izquierda a derecha, Javier Goyeneche, CEO de Ecoalf; la diseñadora Raquel Buj; el director de RE-VISTE, Juan Ramón Meléndez; y la moderadora, Gema Gómez. MBFWMadrid

Meléndez explicó las características y funciones de este sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor. Además, transmitió las peculiaridades de su puesta en marcha en un sector que, para empezar, encuentra dificultades no tanto para la recogida del producto posconsumo desechado, sino para su reciclaje y posterior reutilización.

Buj habló de la experiencia de ecodiseño tanto en su trabajo de arquitectura como en el de moda. También contó sus vivencias como docente, en las que anima a la creación multidisciplinar y a la investigación sobre nuevos materiales y técnicas, siempre con la sostenibilidad como rastro a seguir.

Durante su intervención, Goyeneche, recién llegado de Ghana, puso de manifiesto cómo son los jóvenes —y habló dirigiendo fijamente su mirada hacia un grupo de estudiantes que escuchaban atentamente sus palabras— aquellos que pueden y deben cambiar el orden de las cosas.

Aprovechó para hacerles alusión de forma directa con un contundente "porque este es vuestro planeta". Y se lamentó de un vertedero, el del país africano, al que llegan cada semana 15 millones de prendas descartadas.

Prácticamente no habló de sostenibilidad la última protagonista de las charlas del viernes, Sybilla, Premio Nacional de Diseño de Moda y una de las creadoras más trascendentes del país.

La creativa durante su intervención en las Business Talks. MBFWMadrid

Mantuvimos un diálogo en el que relató sus primeros pasos en la industria, su experiencia con Yves Saint Laurent, sus éxitos y sus fracasos. Explicó la reapertura de su marca en un espacio vivo en el que se trabaja la hechura a medida, sus nuevas colecciones o los trajes de novia.

Igualmente, habló sobre su colaboración con la artista Elvira Amor y su colección Art Dresses, que puede disfrutarse en la galería de arte que ha abierto recientemente.

No dudó en poner de manifiesto que "el gran camino del sector hoy son las colaboraciones". Como ejemplo, la suya con Carolina Herrera en el desfile madrileño con cinco trajes con los que Wes Gordon quería escribir una carta de amor a Madrid y que, para ella lo fueron también a Nueva York.