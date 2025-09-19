La moda a debate como palanca de desarrollo de negocio, en la MBFW

En esta edición, en la que Mercedes Benz Fashion Week Madrid celebra 40 años, se están desarrollando por primera vez unas Business Talks, como forma de elevar la moda a la categoría de negocio.

Comisariadas por Charo Izquierdo, mano a mano con el director del certamen, Asier Labarga, y su directora creativa, Valentina Suárez Zuloaga, cuentan con el patrocinio de Mastercard.

Así, el primer día de la pasarela madrileña en IFEMA se debatió en torno a la ciberseguridad, pero también sobre el papel de las empresas que crecen manteniendo su esencia o sobre la narrativa que une moda, cultura y medios de comunicación.

Para ello, se convocó en el mundo Fintech a firmas tan potentes como Castañer, Tot Hom y Palomo Spain; y a periodistas como la directora de Magas, Ana Núñez-Milara, y Paloma Herce; y la experta en digitalización de marcas, Betty Lepina.

El diseñador Palomo Spain, durante su participación. Nieves Díaz

En sus intervenciones quedaron claros conceptos como el pasaporte digital, que se impondrá en un par de años para todas las prendas distribuidas. También la necesidad de controlar problemas como el phishing, amenaza de fraude muy en boga, y las bondades del desarrollo tecnológico asociado a inteligencia artificial.

Se destacó la importancia de los valores de la artesanía y la alta costura de empresas como la barcelonesa universal Tot Hom. O el mantenimiento del ADN de la compañía, también mediterránea, Castañer, responsable de haber trasladado un calzado popular como es la alpargata a los mejores escaparates mundiales.

Sin olvidar el valor de una enseña nacida en el pueblo cordobés de Posadas que se ha convertido en el epítome de nuevas reglas en la moda: Palomo Spain. Creada y liderada por Alejandro Gómez Palomo, ha transgredido la distinción de géneros y ocupa un lugar destacado en el pódium internacional.

Se puso sobre la mesa la necesidad de elevar la comunicación a la categoría de omnicanal, de defender el punto de vista de las publicaciones de moda y de unir las familias print y digitales. Y desde luego la de otorgar valor a la información, sin descuidar la misión formativa de la comunicación, creando una narrativa creíble, coherente y valiente en un mundo, el de los medios, que a veces parece no encontrar su lugar preciso.

Este viernes, día 19 de septiembre, el plantel no es menor. Se abrirá la jornada a las 13 horas con un debate en torno al concepto de la artesanía y el lujo, con representantes como Paul Oteyza, María Alfaro, de la marca París 64, Carmen de Terán, de Mulberry, y Pepa Bueno, directora ejecutiva de la Asociación de Creadores de Moda de España.

La tarde traerá una primera mesa redonda de plena actualidad como es la innovación desde la creación sostenible. Reunirá a las 17:00 h a la diseñadora Raquel Buj, al director del SCRAP del textil, Juan Ramón Meléndez, al fundador de Ecoalf, Javier Goyeneche y a la directora de Slow Fashion Next, Gema Gómez.

Continuará un encuentro sobre el negocio actual de la moda, a las 18:30 h. En él participarán la directora general de Negocio Ferial y Congresos de Ifema, Arancha Priede; el director general corporativo de Tendam, Ignacio Sierra; Coro Saldaña, experta en retail, moda y lujo; el director de KPMG Fashion, Adolfo Carrión y Patricia Sancho, CEO de Atenea Consultancy.

Cerrará la jornada, a las 20:00 h una charla mano a mano entre la diseñadora Sybilla, premio Nacional de Diseño de Moda, y Charo Izquierdo, consejera editorial de Magas y directora de Enclave ODS.