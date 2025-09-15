'Linaje', un homenaje a la mujer Torretta: la firma presenta su última colección con un 'shooting' en directo

El 'atelier' de la casa ha sido el escenario de su última propuesta. Montaje con fotos cedidas.

Algo se mueve en Madrid. La ciudad vibra a un ritmo diferente estos días. Este lunes 15 de septiembre, el barrio de Tetuán ha amanecido inundado del buen hacer de Roberto Torretta. El diseñador ha presentado su colección 'Linaje', una edición limitada de vestidos que no entiende de prisas y que llega en otoño explotando en primavera.

Poco a poco, el estudio, comandado por el diseñador argentino y su hija María, va llenándose de miradas curiosas que observan con detenimiento las prendas que ya cuelgan en la sala. Las conversaciones fluyen con una ligereza impropia del comienzo de la semana hasta que, por fin, se avisa de que comienza el espectáculo.

Los asistentes a la cita no esperan un desfile, sino un shooting. Una sesión de fotos en directo que servirá para mostrarle al mundo lo que el taller ha hilado en su visión de la Primavera-Verano 2026.

"Este formato surgió de forma espontánea, natural y muy orgánica, mientras estábamos trabajando", comenta María Torretta. "Queríamos hacer algo así porque es una edición limitada. Muy puntual. De ahí que también sea en casa porque forma parte de nuestra intimidad. Nos gusta abrir el atelier a la gente y tenía que ser en movimiento esta vez".

Las modelos salen de backstage con unos diseños destinados a trascender tendencias en los que destacan la pureza de sus líneas. Unas creaciones que han nacido de la mujer y para ella.

"Esta línea está pensada para dar la posibilidad de que cualquiera pueda llevar un traje de Roberto Torretta. Siempre manteniendo la identidad de la marca, pero abriendo diferentes estilos", desvela la COO.

En un primer pase, destaca un pequeño pop de color en amarillo, más intenso en estampados, y un tono específico del codiciado mantequilla que se funde con la sutileza del vainilla. "Es el mismo que yo llevo puesto. Queríamos este en concreto y tuvimos que hacer varias pruebas hasta lograrlo", determina.

La tonalidad de amarillo es una de las tendencias del momento. Cedida

Entre retoques de maquillaje y pelo, sillas que entran y salen del ángulo de cámara y vuelos fluidos de vestidos que desembocan en sandalias destalonadas, las modelos van colocándose ante la mirada de los medios. La magia se palpa en la calle Fereluz.

Después de un inicio más calmado en cuanto a la paleta cromática, a la sala llega un punto de intensidad sumamente cuidada. El verde hace acto de presencia bailando entre el lima, el pistacho y el manzana. Una propuesta con corte a la sisa y una elegante abertura en el lateral de la falda coronada con volantes es la protagonista del momento.

Una de las propuestas que más miradas ha acaparado durante la sesión. Cedida

Los diseños confieren al espacio un aura envolvente. Los conceptos de feminidad y sofisticación pululan en el ambiente. La gasa y el crêpe de chine de seda encarnan los vestidos.

"Hemos arriesgado más en los modelos lisos. Cada estampado es exclusivo. Los modelos en azul marino, por ejemplo, lo llevan además en jacquard, que es un tejido que cuenta además con su propio dibujo. Con la gasa de plumetti pasa lo mismo", comenta la COO.

En un punto del shooting, la clásica elegancia se rompe de forma radical con el empleo de unas gafas de sol de pantalla, de estilo futurista. Una combinación tan inesperada como exitosa. Aunque los vestidos de Torretta son la elección perfecta para un evento, también se pueden aligerar con según qué accesorios.

"Se trata de unas prendas que cada vez son más timeless. Las puedes llevar a lo largo del día, dependiendo de cómo las estilices. Pero la colección está muy pensada para eventos", confiesa María Torretta.

Sobre las lentes que se posan en los rostros de las modelos, declara que creen muchísimo en ellas: "Tenemos una colección con Federópticos desde hace 25 años, nuestro aniversario es en noviembre. Es el complemento favorito de mi padre".

Uno de los segmentos del 'shooting'. Cedida

'Linaje' no es la hora de shooting que se ha vivido en el madrileño barrio de Tetuán. 'Linaje' supone echar la vista atrás a los 44 años de historia de la firma. Esta edición limitada, que acaba de ver la luz, es un sinónimo del aprendizaje de estas más de cuatro décadas. De la admiración a la confección artesanal y a cada pequeño detalle que marca la diferencia.

'Linaje' es un homenaje a la mujer Torretta. A la que ha sido, lo es y lo será.