Lola Casademunt rinde homenaje a sus orígenes con su bolso más especial, el 1981, un nuevo icono de moda

En la noche del 10 de septiembre, el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid se transformó en el escenario perfecto para presentar LOLA CASADEMUNT 1981, el nuevo bolso insignia de la firma.

La velada reunió a periodistas de moda, celebrities e influencers en un encuentro donde moda, historia y emoción se convirtieron en los grandes protagonistas.

La directora creativa y presidenta de la firma, Maite Casademunt, presentó la pieza en primicia junto a la modelo y embajadora de la firma Nieves Álvarez, destacando su valor como homenaje al origen, al savoir faire y al legado familiar de la marca.

Tal y como señaló Maite, este proyecto ha sido profundamente personal y concebido como un vínculo entre la memoria de su madre y la evolución actual de Lola Casademunt. "Quería que este bolso capturara la emoción de aquel primer diseño, pero también todo lo que somos hoy: sofisticadas, actuales, sin perder nunca nuestras raíces", explicó en esta ocasión.

Un diseño simbólico

El nuevo LOLA CASADEMUNT 1981 simboliza, por ende, la valentía de Lola Casademunt, quien en 1981 fundó la firma en un contexto en el que pocas mujeres contaban con voz en el mundo empresarial.

Bajo el liderazgo de su hija Maite, su historia siguió fusionando tradición y modernidad con el propósito de inspirar y acompañar a la mujer en todas las etapas de su vida.

Silueta del nuevo bolso ideado por Lola Casademunt, en su versión 'animal print'. Cedida

Con motivo del 25 aniversario de su primer bolso, la firma presenta su nueva creación en tres formatos,1981, Mini y Maxi, y en una amplia variedad de materiales y estampados: desde los icónicos animal prints, en leopardo y serpiente, hasta versiones en pana, tweed o efecto piel.

Foto de la campaña de presentación del nuevo bolso. Cedida

Cada modelo refleja el ADN de la marca, basado en la sofisticación, la elegancia y la energía. Sus detalles artesanales evocan los inicios de la marca en la bisutería y los accesorios, mientras que su concepción responde a principios de ecodiseño, utilizando materiales certificados y procesos responsables.

Un evento icónico

La presentación de este nuevo bolso, que promete convertirse en un must have, contó con la participación de estrellas como Rossy de Palma, Alejandra Onieva, Olivia de Borbón, Mabel Lozano y diversas influencers.

Los invitados disfrutaron además de un recorrido exclusivo por el emblemático museo madrileño, concebido para resaltar la relación entre el papel de la mujer, la moda y la historia del arte.

Este lanzamiento no solo conmemora las raíces de la firma, sino que también fortalece su estrategia de crecimiento a nivel nacional e internacional.

Nieves Álvarez, posando con el bolso durante el evento. Cedida

Rossy de Palma, Fiona Ferrer, Alejandra Onieva y Maite Casademunt, durante el evento. Cedida

Tras cerrar 2024 con un aumento del 25% en ventas y presencia en más de 40 países, Lola Casademunt continúa apostando por la sostenibilidad, la digitalización y la expansión global como ejes de su evolución.

Con este nuevo lanzamiento, la marca celebra su herencia, reafirma su identidad y proyecta con ambición su visión de futuro, anticipando además la celebración de su 45 aniversario. "Es una pieza que honra el pasado, se vive en el presente y proyecta con fuerza nuestro mañana", como resume Maite Casademunt.