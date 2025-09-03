Zhang Ziyi y Abby Champion protagonizan el lanzamiento de Bird on a Rock de Tiffany bajo la lente de Carlijn Jacobs
Esta nueva línea, diseñada por Nathalie Verdeille, reinterpreta el icónico broche de Jean Schlumberger de 1965 con un enfoque contemporáneo.
La naturaleza es una fuente inagotable de inspiración y así nos lo vuelve a demostrar la firma Tiffany & Co. Este mes de septiembre, desvela Bird on a Rock, una colección que reinventa de forma contemporánea el icónico broche diseñado por Jean Schlumberger en 1965. Concebida por la directora artística Nathalie Verdeille, incluye dos líneas de joyería fina y dos de alta joyería.
La fina de Bird on a Rock presenta dos expresiones: una figurativa, con aves en platino y oro de 18 quilates engastadas con gemas de colores que parecen revolotear y posarse sobre quien las lleva, y otra abstracta llamada 'Wings', que plasma el movimiento del vuelo mediante formas escultóricas inspiradas en la complejidad del plumaje.
Las creaciones de alta joyería, a su vez, rinden homenaje a las piedras preciosas emblemáticas de Tiffany con diseños centrados en la tanzanita y la turquesa. Juntas, estas colecciones rinden homenaje a la tradición de artesanía excepcional de la casa.
Las piezas se han desvelado de una manera única en una campaña protagonizada por la actriz Zhang Ziyi, embajadora de la maison, y la modelo Abby Champion, fotografiadas por Carlijn Jacobs y estilizadas por Katie Burnett en un escenario onírico de nubes y cielos abiertos.
A estas fotografías se le añaden una serie de vídeos que celebran tanto la historia como la evolución del broche Bird on a Rock. La serie se desarrolla en tres capítulos: el primero explora la fascinación de Tiffany por las aves; el segundo ofrece una imaginación poética del momento que lo inspiró todo, cuando Jean Schlumberger se encontró con un ave rara y transformó la maravilla en diseño; y el tercero traza el ascenso de Bird on a Rock desde un broche hasta un icono cultural atemporal.
Las joyas, disponibles desde el 2 de septiembre, recuerdan el savoir-faire de la casa. Fundada en Nueva York en 1837 por Charles Lewis Tiffany, Tiffany & Co. es sinónimo de lujo, innovación y maestría artesanal.
Con más de 300 boutiques en el mundo y más de 14.000 empleados, diseña, fabrica y comercializa joyas, relojes y accesorios de alta gama. Sus más de 3.000 artesanos trabajan los diamantes Tiffany en talleres propios, consolidando el compromiso de la marca con una calidad excepcional, según explica la casa.
Tiffany & Co. mantiene además una firme responsabilidad social y medioambiental, promoviendo la gestión ética del negocio, la diversidad, la equidad y la inclusión, así como un impacto positivo en las comunidades donde opera.