Así es Tru Kolors, la marca de Travis Kelce que acapara titulares tras el anuncio de su compromiso con Taylor Swift

La noticia dio la vuelta al mundo este pasado martes, día 26 de agosto: la cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce anunciaron oficialmente su compromiso mediante una publicación en Instagram con el mensaje "". Lo acompañaban fotos en las que Kelce aparece arrodillado entregándole un espectacular anillo de diamantes a Swift.

La pareja comenzó su relación en 2023 tras conocerse en un concierto de la gira de la artista; desde entonces, se ha vuelto inseparable y todo apuntaba a que su boda era cuestión de tiempo. Lógicamente, este anuncio ha puesto el foco en sus vidas y actividades profesionales. Entre ellas, destaca la firma de moda ideada por Kelce,

¿Por qué y cómo surgió este proyecto en principio alejado de la vida del deportista? en 2019 con un objetivo claro: propiciar la autoexpresión audaz, la autenticidad y el optimismo a través de la moda. "Sé tú mismo, mantente fiel y siempre muestra tus verdaderos colores" es su lema.

Según se puede leer en la web de la firma, nació con el objetivo de conectar a las personas mediante el color y ayudarlas a expresar su verdadera identidad. La marca se basa en la estética vintage de artículos deportivos, ofreciendo modelos en tonos llamativos, con toques nostálgicos y tejidos de alta calidad.

El éxito de esta firma no tardó en afianzarse: Tru Kolors ya lleva varias colaboraciones a sus espaldas. Este 2025, lanzó una cápsula de edición limitada con bajo el nombre AE x Tru Kolors by Travis Kelce.

Incluía más de 90 piezas como camisetas de estilo vintage, suéteres tipo , polos tipo rugby, pantalones cargo, chaquetas universitarias reinterpretadas, piezas de chenilla y conjuntos de cachemir, con precios comprendidos entre los 15 y los 180 dólares. El jugador supervisó el conjunto de la dirección creativa. Varios atletas, entre ellos la jugadora de baloncesto Anna Frey y la medallista olímpica en gimnasia Suni Lee, participaron en la campaña publicitaria.

" y divertirme con el estilo, y queríamos que esta colaboración reflejara esa misma energía. Quiero que todos sientan que hay algo para ellos en la colección, algo con lo que se sientan bien y puedan hacerlo suyo. Estoy emocionado de que por fin salga al mundo", explicó el fundador.

Tru Kolors también colaboró con los Kansas City Chiefs: creó una colección oficial de prendas con licencia. Con este acuerdo, Kelce se convirtió en el primer jugador de la NFL en cocrear oficial para su franquicia.

El deportista también colaboró con 87 Running para crear especial con fines benéficos, apoyando iniciativas como Ignition Lab. Estas colaboraciones han confirmado la capacidad de innovación de la firma, en constante evolución.

Moda y deporte

No son pocos los ejemplos de éxito de firmas de moda creadas por deportistas a nivel internacional. , el destacado tenista francés y el fundador de la icónica marca de ropa que lleva su nombre, reconocida mundialmente por su innovador polo y su logo del cocodrilo.

Más recientemente, destacaron los casos del futbolista Cristiano Ronaldo, quien desarrolló la firma de ropa interior y jeans CR7 Denim, del también futbolista Zlatan Ibrahimović, fundador de A-Z Sportswear, una marca de ropa deportiva diseñada para todos los públicos, o del extenista Sergio Tacchini, quien fundó en 1966 su propia firma.

Anna Kournikova, Alex Morgan o Kelly Slater son otras personalidades míticas del mundo del deporte que probaron suerte en el de la moda, con el lanzamiento de sus firmas o colecciones cápsula, .

Aunque la firma Tru Kolors haya ganado visibilidad por su estética y evolución en los últimos años, promete llegar a un público más amplio, en parte debido a la viralización del compromiso de su fundador con la cantante. ¿Vivirá su definitivo?