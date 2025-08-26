Springfield reinventa los esenciales del armario con 'ICONS', su última colección mixta

Los buenos básicos nunca fallan y es precisamente lo que nos recuerda esta temporada Springfield. Para este otoño, la firma del grupo de Tendam ha imaginado una colección fresca que apuesta por la mezcla y la versatilidad, titulada 'ICONS'. Destaca por ser una colección mixta que une lo mejor para hombre y mujer con un toque college.

Para la línea femenina, la firma ha vuelto a poner el foco en diseños atemporales como los pantalones wide leg que aportan libertad de movimiento y estilo sin esfuerzo. Las rayas y gráficas de osos decoran jerséis, sudaderas y camisetas de una manera inédita.

Las cazadoras tipo beisboleras, las faldas de tablas y los conjuntos de antelina se suman para crear looks versátiles y actuales. Además, por primera vez, la firma incorpora náuticos ligerísimos que combinan comodidad y estilo para el día a día, casando a la perfección con el espíritu college.

La línea incluye diseños atemporales, pensados para todas las ocasiones. Springfield

Para el hombre, la marca ha pensado en prendas con fits más oversize que aportan comodidad sin perder el estilo. Destacan los jerséis estilo polo, las camisetas y sudaderas con gráficas y accesorios como gorras y macutos que completan el look.

Además, por primera vez, Springfield introduce en esta línea zapatos de vestir estilo mocasín hechos de piel, combinando elegancia con la esencia casual de la colección. A nivel cromático, despuntan el verde, el azul y el burdeos, mientras que las rayas se posicionan como el estampado estrella.

Esta colección es la perfecta combinación entre funcionalidad y tendencia. Springfield

Por ello, esta colección se presenta como la perfecta combinación entre funcionalidad y tendencia, y hace eco de la propia esencia de Springfield. Con una visión más atemporal de la moda, pone al honor prendas destinadas a perdurar en el tiempo. Ya está disponible en tiendas y en myspringfield.com.

Con esta propuesta, la firma vuelve, asimismo, a reafirmar su presencia en el sector de la moda. Actualmente, cuenta con una red comercial de cerca de 750 puntos de venta en cerca de 70 países y pertenece a Tendam.

Esta es una de las principales compañías europeas del sector moda especializada en el segmento premium mass market y presente en 79 países con más de 1.800 puntos de venta a través de sus diez marcas: Women’secret, Springfield, Cortefiel, Pedro del Hierro, Hoss Intropia, Slowlowe, High Spirits, Dash and Stars, OOTO y Fifty.