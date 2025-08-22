UNIQLO anuncia a Cate Blanchett como embajadora de la firma por su excelencia y compromiso social

Tras años de alianzas con grandes personalidades del mundo del deporte que se han convertido en embajadores globales de UNIQLO, ahora la marca japonesa da un paso más allá escogiendo a Cate Blanchett para ocupar este puesto.

La compañía ha anunciado la colaboración con la actriz aludiendo a su excelencia profesional, sus compromisos solidarios, una visión que comparten, y su figura como icono de estilo. La intérprete siempre causa impacto en sus apariciones en la alfombra roja, en las que suele apostar por firmas como Armani, Givenchy o Alexander McQueen.

"En su caso, nos inspira su prestigio internacional y la credibilidad que ha ganado gracias a su defensa del medioambiente y su búsqueda de la igualdad social, así como por su gran aportación a las artes y a la creatividad", destacan desde UNIQLO.

A lo largo de los años, la australiana, ganadora de un Oscar, un BAFTA y un Globo de Oro, se ha involucrado en diversos emprendimientos de índole social. De hecho, es Embajadora de Buena Voluntad de ACNUR desde entonces. Una de sus últimas misiones con la Agencia de la ONU fue una visita a Níger y Sudán del Sur para crear conciencia sobre el problema que trata la institución de la organización.

Por otro lado, una de sus apariciones recientes más icónicas fue en la red carpet del pasado año en el Festival de Cannes, cuando hizo acto de presencia con un diseño de Jean Paul Gaultier que era un claro guiño a la bandera de Palestina.

En este aspecto precisamente enraízan ambas partes de esta colaboración, ya que UNIQLO tiene un fuerte compromiso con la crisis global de desplazamiento. La tienda japonesa lleva vinculada a esta causa desde 2001, cuando proporcionó ropa de invierno en apoyo a las personas de Afganistán que se convirtieron en refugiadas debido al conflicto que se generó a partir del 11-S y la sequía.

Además de eso, han considerado también a la artista como una referente totalmente alineada con su filosofía LifeWear, que consiste en reforzar la idea de contar con ropa para el día a día que sea funcional y de buena calidad, buscando la atemporalidad más que las tendencias.

Esto último es algo que ha quedado patente con, por ejemplo, la colaboración fashion junto a JW Anderson, el flamante nuevo director creativo de Christian Dior Couture que de forma previa, durante 11 años, ha logrado devolver el esplendor a Loewe.

UNIQLO ha confirmado que Blanchett participará en numerosas campañas de marketing, pero por el momento, no se espera un proyecto conjunto en cuanto a diseño. En cualquier caso, tampoco cierran las puertas a esta opción desde la marca japonesa: "Estamos considerando distintas posibilidades para aprovechar al máximo la gran experiencia y visión que aporta la actriz".

La combinación perfecta

A finales de 2024 llegó a la firma nipona JW Anderson, que desembarcó en ella con una propuesta de moda en la que impera el normcore, una estética que gira en torno a prendas básicas, cómodas, discretas y funcionales, una tendencia en línea con el minimalismo y la versatilidad. No obstante, detrás de este estilo poco queda al azar. De hecho, en moda siempre está todo hilado a la perfección.

En la actualidad, en UNIQLO, en la sección de mujer perteneciente a este fashion featuring, se pueden encontrar camisas y vaqueros de una calidad increíble, cuya sencillez se ve elevada gracias a sus siluetas. Las partes superiores son de corte masculino, nada ceñidas, y con un punto cropped. Los jeans, una oda a los modelos rectos de los 90.

Gracias a todos estos factores, la colaboración se ha convertido en una de las más deseadas del momento.