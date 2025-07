Baro Lucas, el diseñador que viste a las estrellas desde su taller de Tordesillas: "La gente viene a sentirse como en casa"

A lo largo de todo el ancho que rodea la carretera, el verde y el dorado se intercalan como en un damero en el paisaje que conforma los inmensos campos de Castilla. Llegando a Tordesillas, un pequeño municipio pucelano de apenas 8.000 habitantes, los tonos se van tornando poco a poco amarronados. Precisamente fueron estos los que inspiraron a Baro Lucas (Valladolid, 1993) a empezar a jugar con los colores.

Quizás sea su hipoacusia grave, la cual padece desde pequeño, lo que hace que vea todo de una manera distinta al resto. También que así lo sienta. Mantiene la textura del tejido entre sus yemas desde que cumplió los siete años, momento en el que entró por primera vez en la fábrica textil de la abuela de su mejor amiga en Béjar (Salamanca) y supo, de manera casi premonitoria, que pasaría su vida entre telas.

25 años han pasado ya desde ese momento, y aunque la ilusión de ese niño siga intacta, hoy vive dentro de un hombre que ha llevado la tierra castellana al mundo de las pasarelas y la Alta Costura. Hace poco más de un mes que debutaba en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, pero sus éxitos ya le precedían. Ha vestido a actrices y celebridades de toda España, y ahora espera dar el salto al extranjero.

Baro Lucas, durante la sesión. Esteban Palazuelos

Porque entre los muros empedrados que un día contuvieron las ansias de Juana I de Castilla, en el municipio de los polvorones del Toro y la leche helada, Baro Lucas ha hecho historia en la moda española desde su pequeño atelier tordesillano.

Estudiaste Diseño de Moda y Patronaje en Valladolid y acabaste haciendo prácticas con Amaya Arzuaga. ¿Qué aprendiste de ella y en qué crees que ha influido esta experiencia en tu visión de la moda española?

Ella me enseñó todo sobre moda y diseño, de principio a fin. Usaba patrones muy complejos, y creo que eso ahora se refleja mucho en mis prendas, igual que los acabados, la manera de usar la máquina…

Además, el hecho de trabajar con producto español estaba siempre presente, y es así como trabajo a día de hoy. En España tenemos muy buena materia prima y producto, diseñadores con gran talento, y estamos pasando por un gran momento.

Cuando tu experiencia con Amaya acabó, ¿cómo diste el gran salto?

Decidí estudiar una Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto en Valladolid. No la terminé porque no me gustaba nada. Pero como nunca crucé los brazos, empecé a preparar colecciones para participar en concurso de moda. El primero fue el de AB Fashion en Albacete, para jóvenes talentos de moda, y gané el premio a mejor colección. En Tenerife Moda también gané y, además, fui finalista de la pasarela de Castilla y León.

Ahí ya empecé a subir poco a poco, a darme a conocer un poco más, hasta que fundé la marca el 11 de octubre de 2021. Y esto ya es imparable.

Baro Lucas ya ha hecho historia en la moda española desde su pequeño 'atelier' tordesillano. Esteban Palazuelos

¿Quién fue la primera celebridad a la que vestiste? ¿De qué diseño te sientes más orgulloso?

En alfombras rojas, la primera fue Estefanía Luyk en la SEMINCI y, para los Goya, Rozalén. Pero el hit llegó con Marta Hazas. Le hice un vestido blanco de cuello halter adornado con un lazo negro que le encantó. De hecho, diría que es ese del que más orgulloso me siento. Gracias a él quiso contar más conmigo, y la vestí también para ir a El Hormiguero. A partir de ahí me subieron los seguidores una barbaridad y ya fue un no parar. Me escribieron estilistas para vestir a Juana Acosta, Carmen Lomana, Jessica Bueno, Belén Rueda, Malú…

Ya eres marca de referencia para muchas estrellas, sin embargo, y en contra de lo que muchos aconsejan, sigues quedándote en Tordesillas. ¿Crees que algún día se acabará con los prejuicios que se tienen sobre los pueblos pequeños? Parece que la moda solo está en la gran ciudad.

Creo que, de hecho, ya está ocurriendo. Al final, yo trabajo de una manera muy local y sostenible, como en la vida de antes. Como cuando una clienta quiere hacerse un vestido en casa, con un modisto de arte, como hacía Balenciaga. En la Alta Costura, la mano de obra es importante, pero también la cercanía entre la clientela y el diseñador. Aquí hay gente que viene a verme, a sentirse como en casa, a contarme sus historias…

Hace un mes que debutabas en la MBFWM, ¿qué ha supuesto para ti esta oportunidad?

Fue un sueño hecho realidad, para empezar, porque no hay mejor escaparate que ese. Pero presentar una colección allí, además abriendo el calendario oficial, también fue una responsabilidad. Todavía no soy consciente de todo lo que ha ocurrido, pero que al terminar la directora de Ifema me dijera que me quería tener ahí en la próxima edición me ha dado un subidón para seguir creciendo.

Baro Lucas siempre supo que pasaría su vida entre telas. Esteban Palazuelos

Sufres hipoacusia grave. ¿Te ha influido alguna vez a la hora de hacer tu trabajo?

Al contar con un sentido menos, tengo una visión muy forzada. Soy observador, estoy continuamente fijándome en los detalles, y eso sí que influye en mi trabajo. Además, mi sentido del tacto está más desarrollado. Me gusta muchísimo trabajar con distintas texturas en un mismo diseño, pero sin perder mi lema, que es lujo y sencillez. Me gustan muchísimo las prendas limpias pero con algún toque pequeño de locura.

En los backstages ya es otra historia. Todo va muy deprisa y tengo que forzarme a entender, pero tengo un equipo que me ayuda.

¿Qué le auguras a la marca?

Ya estoy en búsqueda de nuevas inspiraciones, poniendo en marcha colecciones. Pudiendo soñar, me gustaría que me conocieran mundialmente, expandir mi marca, abrir puntos de venta en muchos sitios, seguir en las pasarelas… pero sin perder nunca la cercanía con mi gente. Quiero ser siempre modisto.