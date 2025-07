Llega la II edición de los Premios de la Academia de la Moda: este es el listado de sus nominados

El próximo 17 de julio, la capital volverá ser el escenario de uno de los eventos más relevantes para el sector textil: los Premios de la Academia de la Moda. Por segundo año consecutivo, estos galardones reconocerán el trabajo de expertos en diferentes ámbitos de la industria en una gala exclusiva.

El evento, que se celebrará en el Teatro Fernán Gómez de Madrid, será conducido por la protagonista de Emilia Pérez, la actriz Karla Sofía Gascón. "No podía decir que no, tengo muchos amigos en la profesión. Es un honor y un placer que me permitan presentarlo", ha afirmado la artista durante la presentación del acto.



La presentadora Raquel Sánchez Silva y los directores creativos de Pedro del Hierro, Nacho Aguayo y Álex Miralles, por su parte, han sido los encargados de dar a conocer a los nominados a las 13 categorías de los premios que retransmitirá La 2 a partir de las 22 h.

Los nominados

En esta edición, Acromatyx, la firma ganadora a Mejor Colección la edición pasada, opta a tres categorías, mientras que Mans, Isabel Sanchís, Juan Vidal, Sepiia y Tiscar Espadas tienen presencia en dos.

Al premio a Mejor Colección aspiran: Acromatyx por 'Modern Poetry 006' SS25; Devota&Lomba por 'Colección Bellas Artes SS25'; Duyos por 'Colección Islas Canarias OI 2024/25; Isabel Sanchís por 'Colección SS25'; Mans por 'Autumn Winter 2024/2025' y Teresa Helbig por '1832 Sur Mer FW 24/25'.

Por la Mejor Colección de Calzado y Marroquinería compiten Augusta por 'Primavera/Verano 2025'; Hispanitas por 'Colección SS 2025'; Magnanni por 'Colección primavera verano 2025'; Paris/64 por 'Cápsula 3 – Provence' y Toni Pons por 'Colección SS25'.

En la categoría de Mejor Colección de Joyería y Accesorios aparecen Betto García por 'Refugio de pecadores'; Helena Rohner por 'Talco SS25'; Isidoro Hernández 'Joyas por Isidoro + Margarit'; Suma Cruz por 'La vida de las Flores' y Tous por 'Tous 1950'.

En la de Altas Artesanías aplicadas a la moda, las elegidas son: Belategui Regueiro por 'Tejiendo moda con alma'; Corina Haute Couture Embroidery por 'Atelier de Bordado Lunéville de alta costura y primera escuela profesional en España'; Estrella Poza Ruiz-Taller Masha por 'El peso vegetal'; Juan Vidal por 'Unconscious Gardens' y Suma Cruz por 'El trabajo con las manos requiere precisión y brío, delicadeza y a la vez fuerza'.

Como Embajador de la Moda Española el jurado propone al creador Custo Dalmau, fundador y director creativo de Custo Barcelona; al comisario de exposiciones de arte y moda Eloy Martínez de la Pera; al periodista Jesús María Montes-Fernández; al diseñador Juan Avellaneda y a la modelo y presentadora Nieves Álvarez.

Para Impulso y Difusión de la Moda Española optan a la estatuilla el programa Flash Moda (TVE); Fundació Antoni de Montpalau; Gran Canaria Swim Week; Mercedes-Benz Fashion Week Madrid; y Museo del Traje CIPE.

Optan al reconocimiento en Sostenibilidad e Innovación Ecoalf por 'Abrigo Manlie, dando una segunda vida al residuo textil'; Oteyza por 'Lanar'; Pyratex por 'Pyratex'; Recover por 'Recover: innovación española para una moda circular' y Sepiia por 'Sepiia'.

Los nominados a Mejor presentación-Nuevos formatos son: Acromatyx por 'Tecno 005 – Documental 5 horas antes…'; Ernesto Naranjo por 'Collection 013'; Juan Vidal por la 'Presentación Colección Cápsula Bridal 2024'; Pilar Dalbat por 'Miniserie Gracia 12 Winter 2025' y Tíscar Espadas por 'Capítulo VI, Madrid es Moda. Septiembre 2024'.

El galardón de Mejor Proyecto Empresarial se quedará en manos de la valenciana Isabel Sanchís; Mango; Sepiia; Silbon o Simorra.

Entre las categorías nuevas que llegan este año está la de Mejor presentación o Desfile, para la que han sido seleccionados Acromatyx por 'Desfile Modern Poetry 006'; Devota & Lomba por 'Desfile Colección Biblioteca'; Moisés Nieto por 'Presentación de FW 24-25'; Pedro del Hierro por '50 aniversario Pedro del Hierro – La leyenda del tiempo' y Teresa Helbig por '1832 Sur Mer FW 24/25'.

Habey Club, Luis Berrendero, Luis de Javier, Mans y Tíscar Espadas son los nominados a Talento Novel.

En la gala actuarán Quevedo, Chanel, La La Love You e Il Divo. Asimismo, se develarán los dos galardones especiales: Mejor Colección Internacional y el Premio de Honor.

Los Premios Academia de la Moda Española, organizados por la Fundación Academia de la Moda Española (FAME) y RTVE, se proponen reconocer los talentos de la moda española y fomentar su proyección dentro y fuera de sus fronteras.