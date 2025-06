Google ha desarrollado una herramienta para que puedas probar tu ropa virtualmente (y esto es lo que sabemos)

La inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados en el mundo de la moda. Además de modificar las estrategias de marketing y los parámetros de análisis de tendencias, está transformando por completo la experiencia del usuario a la hora de probarse un diseño.

Este mes de mayo, Google ha dado un paso más en este sentido, al presentar su nueva función 'Try it on', una herramienta que brinda la posibilidad de elegir una prenda y ver cómo queda puesta, gracias a la IA.

Esta tecnología de vanguardia es la primera de su tipo que funciona a esta escala, permitiendo a los compradores probarse miles de millones de prendas del gráfico de shopping de Google. Está impulsada por un nuevo modelo de generación de imágenes personalizado para moda, que incluye el cuerpo humano y las características de las prendas.

Analiza cómo se doblan, estiran y se adaptan los diferentes materiales a diferentes cuerpos, conservando estas sutilezas al aplicarlas a las poses de la foto, según detalla la firma. Aunque por ahora no da la posibilidad de combinar diferentes prendas ni de probar tallas distintas, promete revolucionar el método tradicional.

Por ahora, solo estará disponible en Estados Unidos. Google

Su aplicación es aparentemente fácil: cuando compres camisas, pantalones, faldas y vestidos en Google, simplemente habrá que pulsar el icono 'Pruébate' en las fichas de producto.

Otras modalidades

No es la única implementación de Google. Su 'AI Mode' también permitirá a los usuarios seguir las posibles bajadas de precios de sus productos favoritos y comprarlos cuando les resulte favorable. Recibirán una notificación en cuanto se produzca, por lo que no tendrán que estar pendientes.

También sugerirá ideas de compras, en base a lo que estés buscando: "Le dices a la IA que buscas un bolso de viaje bonito. Entiende que quieres inspiración visual y te mostrará un panel navegable con imágenes y listados de productos personalizados a tu gusto", explica la empresa.

"Si quieres reducir tus opciones a bolsos ideales para un viaje a Portland, Oregón, en mayo, el AI Mode iniciará una búsqueda en abanico, lo que significa que realizará varias búsquedas simultáneas para determinar qué hace que un bolso sea ideal para la lluvia y los viajes largos, y luego usará esos criterios para sugerir opciones impermeables con fácil acceso a los bolsillos", añade.

Estas son las nuevas funcionalidades del modo IA de Google. Google

Esta experiencia combina las funciones de Gemini con el Shopping Graph para buscar inspiración, analizar tus opciones y filtrar productos. El 'gráfico' cuenta actualmente con más de 50 mil millones de productos, desde minoristas globales hasta tiendas familiares, cada uno con detalles como reseñas, precios, opciones de color y disponibilidad. Cada hora se actualizan más de 2 mil millones de esos productos en Google.

Por ahora, este servicio exclusivo solo estará disponible en Estados Unidos, pero todo apunta a que se extenderá a otras zonas geográficas próximamente.

Esta iniciativa hace eco a las ya numerosas mejoras con IA implementadas en el mundo de la moda. En 2023, la plataforma Zalando lanzó un proyecto piloto de probador virtual disponible para sus millones de clientes en los 25 mercados. ¿La pauta? Los consumidores podían crear un avatar en 3D introduciendo su altura, peso y sexo y recibir información para una selección concreta de 22 modelos de vaquero.