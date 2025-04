La artista Fanglu Lin sigue su andadura en el mundo de la moda con Zara: así es su colección cápsula

Esta primavera, Zara vuelve a sorprender al mundo de la moda con una colaboración exclusiva. Por primera vez, la firma de Inditex colabora con la artista Pekin Fnglu. El resultado de su trabajo en conjunto es una colección cápsula para mujer, hombre, niño y hogar, que incluye piezas que celebran el poder del arte tradicional, sin perder de vista la modernidad y las tendencias.

La artista china Pekin Fnglu Lin, nacida en 1989, cuenta con una amplia trayectoria y numerosas recompensas. Ganó los premios a mejor diseñadora joven del año, a la vez que a la marca más innovadora, de la Asociación de Diseño Industrial de China, además del premio Loewe Craft Prize en 2021. Su arte se basa en técnicas de origen tradicional con distintos tejidos.

Su trabajo se encuentra ligado a la confección de los textiles de la población de Bai, localidad perteneciente a China, Yuman. Comenzó su carrera cuando aprendió en el pueblo de Zhou Cheng, en Dalí, el proceso en el que conoció las complicadas técnicas de teñido, tejido y anudado, que las mujeres del lugar habían utilizado durante generaciones.

Es su particular visión de la artesanía que marca la colección: "En el ámbito de la artesanía tradicional, el tiempo no se cuenta, sino que se retiene en cada puntada y nudo, acumulándose silenciosamente. Llevo mucho tiempo buscando la forma de trasladar este sentido meditativo del tiempo a los ritmos de la vida contemporánea. Para mí, los tejidos nunca son solo material o técnica; son recuerdos encarnados de la cultura, una herencia susurrada que se transmite de mujer a mujer".

Su colaboración, explica, se produjo de forma natural: "Lo que cosemos no es solo tela, sino las costuras olvidadas de la historia y las emociones. Los bordes deshilachados, las huellas de las manos me recuerdan que el papel del arte no es velar la realidad, sino rozarla. Esta colaboración con Zara es la primera vez que mi obra encuentra un cuerpo que habitar. Estas piezas ya no descansan en la quietud; se mueven, respiran y se despliegan con quien las lleva. Se convierten en un lenguaje de fibra hablado en movimiento".

Camiseta y falda amarilla a conjunto con los accesorios. Zara

Esta línea se presenta como una invitación para la artista: "Espero que en los pliegues silenciosos de la vida cotidiana, la gente pueda sentir el calor de la artesanía, no en los grandes gestos, sino en los detalles más pequeños: un hilo recogido, una arruga del tejido que te llama a hacer una pausa, a tocar algo suave que ha recorrido un largo camino para llegar hasta ti".

Los detalles de la colección

La colección, que saldrá a la venta el 24 de abril online y en algunas tiendas seleccionadas, destaca por los detalles de todos los tejidos presentes en la mayoría de las piezas, entre los que se incluyen pañuelos con fruncidos, distintos tonos de color o vestidos con bordados.

Conjunto para niño, camiseta, pantalón y sandalias. Zara

Del mismo modo, destacan distintos conjuntos, en los que se incluyen, camisetas combinadas con pantalones de tela ancha, vestidos con cambio de tela en la parte superior mediante bordados y pequeños detalles, con una suave caída, mostrando así, siluetas con una visión escultural de manera poética.

Vestido de Zara con doble textura. Zara zara

En esta selección, podemos encontrar blusas con fruncidos que se encuentran anudadas en un lateral, combinadas a su vez con pantalones de lino, todo ello en tonos neutros y sofisticados que evocan elegancia.

Traje de Hombre en color amarillo. Zara

Las transparencias también forman parte de la selección, al igual que los trajes de corte asiático que simulan kimonos. Las piezas siguen un patrón concreto en cuanto a sus tonos, natural, negro e índigo, y los delicados tonos de los estampados proceden de sus propias acuarelas.

Plato con detalles azules. Zara

La línea también incluye accesorios para los más pequeños, cuidados hasta el más mínimo detalle. En el ámbito del hogar, se pueden ver cojines, alfombras, vajilla minuciosamente decorada, todo ello con un aire asiático, que caracteriza las influencias de la diseñadora.

Con esta colección cápsula, Zara lleva el arte a la vida cotidiana, evocando el estilo y la feminidad con delicadeza y detalle de manera "accesible, ponible y viva".