La calavera de Alexander McQueen y otros diseños de moda que han regresado por todo lo alto este 2025

"Un buen diseño puede soportar la moda de 10 años", decía Yves Saint Laurent. El modisto corroboró esta creencia con el éxito ininterrumpido de sus propios modelos, como el esmoquin femenino. No fue el único.

Un buen número de diseñadores y casas consiguieron convertir en iconos sus creaciones, gracias a su presencia en pasarelas y street style, y con el apoyo de personalidades y referencias del sector.

Este 2025, algunas de ellas regresan, de forma más o menos esperada, cumpliendo con la profecía más conocida del mundo de la moda: es cíclica y las tendencias, tarde o temprano, se vuelven a manifestar, reafirmando su poder y su capacidad de anclarse en diferentes épocas. Repasamos cinco de las que realmente están marcando el año.

Bolso Motorcycle City de Balenciaga

En 2001, el director creativo de la casa, Nicolas Ghesquière, ideó un bolso revolucionario, lejos de los modelos XS y rígidos que imperaban en aquella época: el Motorcycle City. Se trataba de un diseño de grandes dimensiones, de cuero suave y flexible. Lanzado, inicialmente, en muy pocas cantidades, consiguió entrar en el selecto grupo de bolsos ultradeseados gracias a una modelo capaz de cambiar el rumbo de las tendencias: Kate Moss.

La top abrió la senda del éxito del bolso, que acabaron llevando personalidades como Sienna Miller o Lindsay Lohan, como un símbolo de chic desenfadado. Su funcionalidad y estética todoterreno le permitieron sobrevivir al paso del tiempo y en las décadas siguientes, se reinventó con todo lujo de detalles, sin perder su esencia.

Siluetas del 'street style' en las últimas Semanas de la Moda y Kate Moss en 2003. Getty Images

En las calles de las capitales de la moda de este 2025, volvió en mil versiones, tamaños y colores, confirmando que su éxito nunca fue pasajero.

Calaveras de Alexander McQueen

El estilo punk chic del diseñador británico se manifestó mediante numerosas y audaces tendencias, entre ellas, el estampado de calaveras. Popularizado a principios de milenio a través de un complemento sencillo y funcional, el fular, conquistó también a estrellas como Nicole Richie, Ashley Olsen o Pink.

Su aparición no resultó tan sorprendente, teniendo en cuenta la evolución estilística del diseñador. En 1992, su primera colección titulada Jack the Ripper stalks his victims, ya anunció una suerte de fascinación por el mundo mortífero: presentó accesorios macabros, con motivos de calaveras. Símbolo de la mortalidad, hacía sin duda eco al espíritu de rebeldía de McQueen.

Desfile primavera-verano 2025 de Alexander McQueen, Nicole Richie en 2010 y desfile primavera-verano 2003 de Alexander McQueen. Getty Images

Este 2025 ha regresado a las pasarelas en manos del director creativo de la casa, Sean McGirr, en un top transparente en tono blanco y verde, combinado con un pantalón negro. Todo apunta a que las calles volverán a contar con el skull en todas sus versiones.

Bolso Paddington de Chloé

A principios de los 2000, otro bolso de grandes dimensiones consiguió captar la atención de las expertas en moda: el Paddington. Este modelo, de cuero flexible y asas XXL, respondía a la búsqueda de un modelo llamativo en esencia. Eso sí, sin logo y con un pequeño candado, capaz de reforzar su sensación de exclusividad.

Fue Phoebe Philo, entonces directora creativa, quien lo integró formalmente en la historia de la firma. Apareció en la colección primavera-verano 2005. Una versión más sutil del bolso resurgió en la línea ideada por Natasha Ramsey-Levi.

Silueta del 'street style', la modelo Sophie Anderton en 2005 y el desfile otoño-invierno 2025-2026 de Chloé. Getty Images

Este 2025, concretamente en la colección otoño-invierno de la firma, firmó su gran regreso por obra de Chemena Kamali, fascinada por su carácter atemporal. En tonos neutros, lo reimaginó como el compañero perfecto para completar un look bohemio chic.

Camiseta J'Adore de Dior

En marzo de 2001, John Galliano, entonces director creativo de Dior, presentó una colección de otoño marcada por un diseño en concreto: la camiseta 'J'Adore Dior'. Una declaración de intenciones que, además de reafirmar la tendencia de los tops con mensaje, se convertiría en un símbolo de la casa y por extensión, de sus seguidores.

El modelo fue lucido por personalidades tan dispares como Paris Hilton, Victoria Beckham o Sarah Jessica Parker, quien dio vida a Carrie Bradshaw. El personaje mítico de la serie Sexo en Nueva York aparece en la segunda película con la camiseta.

La camiseta 'J'Adore Dior', sobre la pasarela y en la segunda película de 'Sexo en Nueva York' (centro de la imagen). DR

Para este otoño-invierno 2025-2026, la directora creativa de la casa, Maria Grazia Chiuri, optó por reeditar esta creación mítica, con detalles distintivos como el encaje, que también hace eco a la fragancia del mismo nombre lanzada a finales del siglo pasado.

Bolso Mamma Baguette de Fendi

Otro de los modelos que regresan por todo lo alto este 2025 es el bolso Mamma Baguette. Si bien su versión 'baguette' (que también popularizó Sarah Jessica Parker en Sexo en Nueva York) se convirtió en un imprescindible, el Mamma también cosechó un éxito rotundo. Su triunfo este año confirma su impacto estético.

Foto de la campaña de 'Mamma Baguette' y Mina, cantante del grupo surcoreano TWICE, este 2025. FENDI

Nacido a finales de la década de los 90 como tributo a Adele Casagrande Fendi, este bolso de archivo destaca por su forma rectangular, el cierre de solapa y la hebilla con el logotipo FF. Este 2025, conserva sus códigos originales, al tiempo que adopta detalles frescos con una lujosa piel de napa suave como la mantequilla y un cierre de cordón táctil, subrayando una flexibilidad moderna y femenina, según explica FENDI.

La hebilla está ahora sutilmente incrustada con cuero como un guiño a la artesanía del cuero.