De 'Charada' a 'La chica danesa': estas son las películas clásicas que inspiran a los diseñadores españoles

Los lazos que unen el cine a la moda son tan estrechos como poderosos. El vestuario elegido para los personajes no solo es fundamental para el desarrollo de la narrativa, también permite ubicar la acción a nivel espaciotemporal y contribuir a la ambientación general.

Algunos vestuarios de cine, firmados por diseñadores o estilistas de renombre, consiguieron ir más allá y marcar la historia de la moda. Los ejemplos son infinitos: Hubert de Givenchy firmó gran parte de los estilismos lucidos por Audrey Hepburn en sus películas; Yves Saint Laurent fue el autor de los diseños de Claudia Cardinale y Sophia Loren en La pantera rosa y Arabesco, respectivamente; y Vittorio Ninno Novarese, Renie Conley e Irene Sharaff son, a su vez, los autores de los espectaculares looks que lució Liz Taylor en Cleopatra.

No es, por lo tanto, casualidad que algunas películas se hayan convertido en una inagotable fuente de inspiración para diseñadores. La apuesta estética de ciertas obras han impregnado sus retinas, influenciando, de manera más o menos directa, su trabajo actual.

Entre nostalgia, fantasía y pasión, algunos de ellos se han sincerado con Magas sobre las obras cinematográficas que han cambiado para siempre su visión de la moda.

Nacho Aguayo (Pedro del Hierro)

"Siempre me ha interesado mucho el vestuario escenográfico, ya sea de teatro, danza o cine. Tuve la suerte de poder estudiar un máster en Nueva York al respecto y mi tutora me inculcó la pasión y el reconocimiento e importancia del vestuario dentro de cualquier producción" reconoce el diseñador Nacho Aguayo.

"Una de las mejores diseñadoras contemporáneas de vestuario, con muchas nominaciones y varios Oscar ganados, es Sandy Powell y autora del vestuario de tres películas muy importantes para mí: Shakespeare in Love, La favorita y La joven Victoria", afirma.

Fotograma de 'María Antonieta' (2006)

"Armas de Mujer es otra película que ha influido y lo sigue haciendo. Creo que fue una revolución, al menos, para mí lo fue, cuando la vi por primera vez. Las películas de época, ¡me vuelven loco! La belleza, la cromática, el trabajo en cada pieza… destacaría Emma, La edad de la inocencia, La duquesa y María Antonieta de Sofía Coppola", se confiesa sobre su género predilecto.

Por último, no puede pasar por alto La chica danesa: "Poca gente sabe que el vestuario corrió a cargo de un español, Paco Delgado, nominado a los Oscar por su trabajo en Los Miserables".

Ester Cerdán (Laura Bernal)

"El cine y la moda son dos disciplinas que han estado muy relacionadas a lo largo de los años. Como diseñadora, he disfrutado mucho con biopics como Yves Saint Laurent y Coco Avant Chanel. Ambas me resultan muy inspiradoras y me acercan a trayectorias en las que lo que más pesa es el valor de lo artesanal, una máxima que trabajamos cada día en Laura Bernal", afirma.

Fotograma de 'Coco avant Chanel' (2009)

Otra película esencial para ella es El Hilo Invisible, "con Daniel Day-Lewis como protagonista, y que cuenta muy bien cuál es la capacidad de la moda para expresar nuestro estado de ánimo".

"Y por supuesto, aunque la temática central no sea la moda, el cine de los años 50 y 60 con actrices como Audrey Hepburn o Grace Kelly son una referencia indispensable para una marca como la nuestra. Desde Una cara con ángel a Desayuno con diamantes, pasando por La ventana indiscreta o Atrapa a un ladrón", concluye.

Javier de la Fuente

"El cine y la moda me han fascinado desde pequeño. En concreto, las películas de Audrey Hepburn, sobre todo Charada. El ejercicio estilístico de Cecil Beaton en My Fair Lady es maravilloso. Y no solamente por el vestuario, sino también por toda la escenografía. Es una auténtica joya. Me inspiró y me enamoró de la moda y de la elegancia", confiesa Javier de la Fuente sobre sus grandes fuentes de inspiración y deleite.

"Algunas de las películas en las que aparece Ingrid Bergman, vestida de Balenciaga, también me fascinan", apunta. "Luego destacaría películas ganadoras del Oscar a Mejor Vestuario como Cabaret. En la facultad, hice un trabajo sobre el personaje de Liza Minnelli, en el que explicaba que había una cara interna y otra externa, cuando ella salía a escena. Todo ese vestuario, tanto el que ella llevaba en su vida privada como la escena, son icónicos en el mundo del diseño y de la moda", incide desde el recuerdo.

Fotograma de 'Charada' (1963).

"También me gustaría recordar el que llevaba Barbra Streisand en Hello Dolly. Estos diseños refuerzan al personaje y el papel que está representando con el vestuario. Aparte de inspirarnos estéticamente, también lo hace a nivel emocional para entender mejor el personaje", confirma.

"Por último, destacaría una película maravillosa titulada El año pasado en Marienbad, donde la estética del hotel es un barroco espectacular y la elegancia de todos los protagonistas es una belleza para todos los sentidos. Ese tipo de películas, que siempre me han hecho soñar, son, de alguna manera, los causantes de que me dedique a todo esto. La elegancia de esas mujeres, de los diseñadores que las vestían y esa fantasía para un chico de provincia como yo… me hacía soñar y pensar que había un mundo mucho más sofisticado e inalcanzable en ese momento. Mi trabajo hoy en día trata de hacer alcanzable esa fantasía y elegancia", concluye con anhelo.

Maia Curutchet (SKFK)

"Las películas que más me inspiran son El quinto elemento y la filmografía de Tim Burton. La primera por la geometría, la creación propia de un estilo futurista, el uso del color, los volúmenes y cortes. También el diseño de vestuario de Jean-Paul Gaultier, que siempre ha trabajado desde lo poco convencional", introduce Maia Curutchet.

Fotograma de 'El quinto elemento' (1997)

"Con respecto a Tim Burton, me fascina el hecho de crear un mundo y una identidad propia con todos los detalles, desde la imaginación, fuera de lo establecido", afirma.

Jorge Redondo (Redondo Brand)

"Hay varias películas que me han inspirado mucho. El Becario me ayudó a entender que el trabajo obsesivo es positivo, pero que hay que aprender a delegar en personas profesionales para poder seguir creciendo y eso es algo que se refleja en el ADN de Redondo Brand", reflexiona Jorge Redondo.

Fotograma de 'El diablo viste de Prada' (2006)

Pero, si ha de destacar una favorita es, sin duda, El diablo viste de Prada: "La he visto infinidad de veces y siempre me transmite pasión, que creo que es fundamental para una profesión tan complicada como la moda. Me encanta vivir todo con mucha pasión e ilusión, y es algo que imprimo en mi universo y creaciones".