Versace podría quedarse en manos de Prada: esto es lo que sabemos sobre el posible acuerdo

Este mes de marzo, podría confirmarse uno de los acuerdos más importantes del mundo de la moda del año: la adquisición de Versace por parte de Prada. La casa de lujo italiana fundada por Gianni Versace estaría a punto de pasar bajo el control del grupo propietario de Prada y Miu Miu.

Este acuerdo supondría un cambio significativo. Versace fue adquirida por Capri Holdings en el año 2018, por un valor de 1.800 millones. En ese momento, Prada ya había mostrado su interés por Versace, aunque finalmente, no salió adelante el acuerdo. Este 2025, Prada podría cerrarlo definitivamente, por casi 1500 millones de euros (1600 millones de dólares).

Capri informó de que Versace obtuvo unos ingresos de 193 millones de dólares en el último trimestre de 2024, un 15% menos que en el mismo período del año anterior. Esta inestabilidad económica podría convertirse en uno de los grandes retos de Prada.

Siluetas del desfile otoño-invierno de Prada. Getty Images

Con esta adquisición, la casa liderada por Miuccia Prada se convertiría en el principal grupo de moda italiana, compitiendo de forma directa con el francés LVMH, propietario de casas como Louis Vuitton, Moët & Chandon y Hennessy. La compra de Versace permitiría a Prada diversificar su propuesta y atraer públicos diferentes. De estética más sobria y minimalista, supondría un claro paso adelante a nivel estético y financiero.

Durante la Semana de la Moda de Milán, no trascendieron más informaciones sobre el posible acuerdo. El consejero delegado de la firma Prada, Andrea Guerra, no quiso hacer comentarios. "Estamos concentrados con el desfile y no tenemos nada que decir", dijo en respuesta a preguntas de prensa local, según informaba EFE. Queda pendiente la confirma