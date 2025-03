Selena Gomez brilla literalmente en la alfombra roja de los Oscar: los secretos de su vestido más exclusivo

Este 2 de marzo, el Dolby Theatre de Los Ángeles se ha vuelto a convertir en el escenario de uno de los eventos del año más importantes para el sector cinematográfico: los Premios Oscar. La 97.ª edición de los galardones, otorgados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, ha reunido a la flor y la nota del panorama internacional.

Su alfombra roja, como suele ser habitual, no ha defraudado. Entre los estilismos más destacados de la noche tiene obligada mención el de Selena Gomez. La actriz estadounidense ha sido una de las últimas estrellas en pasar por la alfombra roja y su aparición ha sido un éxito estilístico en toda regla.

Selena Gomez ha confiado en Ralph Lauren. Gtres

La artista ha confiado en Ralph Lauren para la ocasión. Ha lucido un vestido de acabado rosado, con incrustaciones de más de 15.000 cristales Rosemont, colocados de manera artesanal, que le brindan una luminosidad única. De corte ligeramente ceñido y manga caída, se ha presentado como una de las mejores apuestas de la alfombra roja. Una auténtica obra de orfebrería que la intérprete ha sabido defender con sencillez.

Lo ha completado con un collar de diamantes a ras del cuello y anillos, que han conseguido no robarle ningún protagonismo al look. Este conjunto es, sin duda, un homenaje a la estética Old Hollywood.

Selena Gomez no ha sido la única estrella que ha apostado por el brillo en esta edición de los Oscar. El plateado ha sido una de las tendencias más importantes de esta alfombra roja: Demi Moore ha elegido un vestido estructurado de Armani, mientras que Halle Berry se ha decantado por un diseño de Christian Siriano, con este tono metalizado en común.

El rojo y el negro, dos grandes clásicos de la alfombra, también han sido tonos recurrentes, al igual que el blanco, elegido por estrellas como Penélope Cruz y Lupita Nyong'o, quienes han vuelto a deslumbrar vestidas de Chanel.

Otros looks de éxito

En sus últimas apariciones, Selena ha brillado con diferentes looks de gala, capaces de plasmar su sentido estilístico. Uno de ellos fue el elegido para asistir a la gala del Sindicato de Actores, los famosos Premios SAG, celebrados el pasado 24 de febrero.

Selena Gomez, en los Premios SAG 2025. EFE

Para la ocasión, la actriz eligió un vestido personalizado de tono azul marino, de hombros descubiertos y acabado satinado, de Celine, que combinó con joyas de Messika. Un conjunto sumamente favorecedor, que tan solo completó con un par de sandalias.

En los Premios Emmy 2024, celebrados el pasado mes de septiembre, la actriz también confió en la calidad y artesanía de Ralph Lauren para pisar la alfombra roja. Lució entonces un vestido negro de terciopelo y cuello halter, con detalle de joyería.

Selena Gomez, en los Premios Emmy 2024. Getty Images

Selena Gomez sigue confirmándose como una de las referencias de las alfombras rojas, por su gran versatilidad. Esta edición de los Oscar, repleta de glamour y estilo, lo ha vuelto a corroborar.