Pedro del Hierro rinde homenaje al flamenco con 'El Pellizco', su colección otoño-invierno 2025-2026

Ahondar en el pasado, sin dejar de mirar hacia el futuro. Es uno de los ejercicios a los que se someten, año tras año, los diseñadores más talentosos de nuestro país. En la 81.ª edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid más de 30 nos vuelven a cautivar con sus propuestas para el otoño-invierno 2025-2026.

Pedro del Hierro ha sido uno de los protagonistas de la primera jornada de la Semana, celebrada en el recinto de IFEMA. La firma, liderada a nivel creativo por Nacho Aguayo y Álex Miralles para las líneas femenina y masculina respectivamente, ha presentado El Pellizco.

La colección, inspirada en las emociones más profundas del flamenco, completa la narrativa de la última propuesta de la marca: "La temporada pasada, nos quedamos con ganas de más. Quisimos hacer una cara B de la edición del verano, pero más nocturna. En la edición anterior, se abordaron las similitudes entre Pedro del Hierro y Camarón de la Isla, fue sonado y transgresor. Después, nada volvió a ser como antes", explica Nacho Aguayo.

La fuente de inspiración para el otoño-invierno fue, por lo tanto, clara: "Camarón, después de diez años de éxitos en España, se fue a París. Llenó tres salas de concierto. Su agente contrató otros tres días y lo volvió a llenar, fue un éxito rotundo. Nuestro punto de partida era, por lo tanto, una suerte de after party, de lo que debió ser, el éxito del flamenco en el extranjero", recalca el director creativo.

De ahí el nombre de la colección: "El pellizco, según Paco de Lucía, es esa llama que se te enciende dentro, ese nervio que te entra desde lo más hondo del estómago y te da palpitaciones. La colección plasma esa sensación de alegría, es un homenaje al flamenco".

Detalle del 'moodboard' de la colección. Esteban Palazuelos

Eso sí, el diseñador matiza: "Hemos querido elevar el flamenco a lo más alto sin caer en tópicos, no tenemos ninguna referencia obvia a lo que es el flamenco más allá del lunar y de los volantes. No queríamos herir sensibilidades. Somos muy respetuosos. Nos planteamos crear una versión de faralaes, pero para mí, la colección ya le rinde homenaje. Hemos sido comedidos, por respeto, para no caer en lo típico".

En esta edición, el artista multidisciplinar Ernesto Artillo ha protagonizado una propuesta escénica que ha invitado a la emoción de lo desconocido. A través de tres actos (Preludio, Cortejo y Euforia) ha querido explorar el misterio del pellizco junto a la cantaora Ángeles Toledano, promesa del flamenco contemporáneo. Ella, junto a su cuadro flamenco, ha puesto voz a un viaje sonoro que transita de la solemnidad al éxtasis, desde la taranta hasta la seguiriya.

Las joyas se inspiran en Camarón de la Isla. Esteban Palazuelos

La apuesta estética

La propuesta de Pedro del Hierro incluye siluetas marcadas por los contrastes, superposiciones de capas, tejidos ricos en textura y una paleta cromática amplia. "La colección empezó centrándose en tres colores: blanco, negro y rojo. Luego añadimos el granate y el verde. Ese universo del colorido, también muy típico de lo español, se lleva a esta figura de mujer de after party en París. Tiene un ligero toque parisino, internacional", nos explica el diseñador.

La propuesta juega con un oxímoron visual en el que binomios como lo masculino y lo femenino, el blanco y negro o las capas superpuestas se encuentran y se funden en una propuesta llena de elegancia y personalidad.

El Pellizco, por Pedro del Hierro en MBFWM Gtres

"Tanto en hombres como mujeres, hemos partido del sastre. Tenemos dos pantalones, de corto, y luego el esmoquin puro y duro. Lo hemos modificado de distintas maneras, con fajín, corpiño, volantes, encaje… hemos querido llevar la parte más masculina de la sastrería a lo más femenino", añade Nacho Aguayo. "Hemos bajado el talle, a punta de cadera, para que sea más de alfombra roja. También hemos jugado con colores con los que no solemos jugar, como el amarillo, el rojo o el verde".

Los esmóquines con pantalones rectos, flare o pitillo, dan paso a siluetas con prendas de trazo déshabillé o a medio vestir, jugando con los códigos de género. "Hemos hecho un homenaje a las bodas gitanas, en las que se va de blanco. Tenemos mucho bordado en distintas siluetas, siempre jugando entre lo masculino y lo femenino y lazos", explica.

El Pellizco, de Pedro del Hierro en MBFWM Gtres

El juego de contrastes también se aplica en materiales y texturas: camisetas que sustituyen el algodón por lana transparente, cuellos y corbatas intercambiables en rayas y lunares que juegan con falsas apariencias, y combinaciones inesperadas como jerséis oversized con faldas de gran caída. La firma también ha innovado con tejidos como la organza de nilón.

"Hemos realizado un gran trabajo de texturas, cogiendo, por ejemplo, un tejido y convirtiéndolo en volante, transformar un encaje en fruncido, bordar un terciopelo, que se queda como una armadura. La lentejuela es más grande para conseguir un aspecto diferenciador. También tenemos looks muy masculinos, pero con toques de bordados, para que sean femeninos", confiesa el diseñador.

El Pellizco, de Pedro del Hierro en MBFWM Gtres

Los tejidos principales incluyen lana, seda, mohair y terciopelo con acabados stropicciato, mientras que los tejidos metalizados aportan destellos de luz a través del layering.

El negro es uno de los indudables hilos conductores de la colección: "Durante muchos años he renunciado a usar el negro, prefería otros colores. Creía que había otros que te daban más luz. Pero el negro es indiscutible, es un color en el que puedes hacer verdaderas maravillas simplemente jugando con el contraste. Te da una riqueza brutal y la capacidad de que quede elegante", según Nacho Aguayo.

El Pellizco, de Pedro del Hierro en MBFWM Gtres

En el calzado de la colección masculina, destacan las botas Chelsea y el tacón cubano, inspirados en el vestuario escénico de artistas flamencos como el ya mencionado Camarón y Antonio Gades.

Con respecto a la colección de mujer, Nacho Aguayo confiesa: "Queríamos potenciar la feminidad dentro de lo masculino. Hemos apostado por la sandalia, el salón, con medias de cristal y encaje. Las joyas cuentan con un poderoso significado: Camarón lucía dos tatuajes de estrella y luna. Los hemos reproducido en pendientes".

Andrés Velencoso y Rocío Crusset desfilando para Pedro del Hierro Gtres

Una experiencia única

Tamara Falcó ha estado presente en este nuevo desfile como invitada de excepción, junto a piezas de su colección TFP by Tamara Falcó, que han desfilado sobre la pasarela.

Tamara Falcó e Isabelle Junot en el 'front row' de Pedro del Hierro Gtres

Durante el desfile, se ha presentado parte de la colección TFP, en formato see-now-buy-later (disponible en marzo), que estará a la venta en la web de PedrodelHierro.com, Cortefiel.com y puntos de venta seleccionados de Cortefiel. TFP by Tamara Falcó es una colección española confeccionada con tejidos y materiales de calidad, con Tamara Falcó como directora creativa junto a Nacho Aguayo, director creativo de mujer de Pedro del Hierro.

Cruz Sánchez de Lara acudía al desfile de Pedro del Hierro vistiendo la capa solidaria Gtres

Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Enclave ODS, ha sido también una de las invitadas estelares del desfile. Para la ocasión, ha lucido una de las capas de edición limitada de la firma, cuyos beneficios se destinarán a las zonas afectadas de Valencia por la dana.

Además, la marca ha ofrecido una experiencia exclusiva a sus clientes que han podido disfrutar, desde el front row virtual, del desfile retransmitido en directo a través de su página web www.PedrodelHierro.com, de sus perfiles oficiales de redes sociales de Instagram, YouTube y su recientemente estrenado perfil de TikTok @pedrodelhierro_official.