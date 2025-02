Vuelve la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid: así será la 40 edición del gran evento de la moda española

Cuarenta años. Son los que han pasado desde la creación de uno de los eventos más relevantes del mundo de la moda: la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWMadrid). La plataforma más importante de la moda de nuestro país ha visto pasar por su pasarela algunos de los nombres y firmas más importantes.

Este 2025, reafirma su posición como el escaparate más significativo de la moda española. Organizado por IFEMA con el respaldo del Ayuntamiento de Madrid, este evento reúne a diseñadores consagrados, nuevos talentos y amantes de la moda en un entorno único.

Durante cinco días, el pabellón 14.1 y diferentes localizaciones de la ciudad serán testigos de desfiles, proyecciones y actividades que buscan impulsar la creatividad y la innovación en el sector textil.

Con un programa que incluye 41 diseñadores, no solo celebra la tradición y la modernidad del diseño, sino que también abre espacio para los jóvenes creadores en la pasarela Allianz EGO. La mezcla de experiencia y frescura convierte a este evento en una cita imprescindible tanto para profesionales como para el público interesado en las últimas tendencias.

Madrid, el escaparate de la moda

Del 13 al 18 de febrero, Madrid se convirtió en el escenario de 'Madrid es Moda', un evento paralelo que celebró la moda de autor en espacios urbanos. Organizado por la Asociación Creadores de Moda de España (ACME), esta edición destacó por su desfile inaugural en la Plaza de la Villa, donde más de 25 diseñadores presentaron sus colecciones en un marco único.

Además, el evento incluyó actividades como pop-ups, talleres, charlas y exposiciones en el Madrid es Moda HUB, un espacio dedicado a conectar creadores, profesionales y público general en torno a la moda sostenible y de calidad.

La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y Madrid es Moda no solo celebran el talento y la creatividad de los diseñadores españoles, sino que posicionan a Madrid como un referente global en la industria de la moda.

Con un enfoque en la sostenibilidad, el apoyo a jóvenes promesas y una agenda que combina exclusividad y accesibilidad, ambos eventos tienen como objetivo dejar huella en el calendario internacional de la moda.

Un calendario único

La 40.ª edición de MBFWMadrid arranca hoy partir de las 11.00 horas. Andrew Pocrid es el encargado de abrir la jornada. El cordobés es conocido por su apuesta por diseños de calidad, cómodos y de fuerte impacto visual. Seguidamente, María Lafuente, quien combina diseño y sostenibilidad, presenta su colección.

Le siguen Rafael Urquízar, que celebrar la unión entre la artesanía tradicional y una estética innovadora, y Félix Ramiro, reconocido por su maestría en la sastrería masculina y sus diseños personalizados.

Pilar Dalbat, cuyas colecciones destacan por sus creaciones atemporales que buscan trascender las tendencias pasajeras, y los estudiantes de la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT) se encargan de cerrar la jornada.

MBFWMadrid ofrece diferentes experiencias para adaptarse a todo tipo de asistentes: desde la Experiencia Cibelespacio, que incluye acceso a exposiciones y actividades interactivas, hasta el exclusivo pase VIP Experiencia Celebrity, que garantiza asientos en primera fila, visitas guiadas, acceso a eventos privados y un trato personalizado.

Segunda jornada

La segunda jornada comenzará con Baro Lucas. El vallisoletano, apasionado por la moda desde su niñez, es uno de los grandes favoritos de las alfombras rojas, vistiendo a mujeres y hombres buscando el lujo en la sencillez.

Yolancris, firmada llevada por las hermanas Yolanda y Cristina Pérez, siguiendo el negocio familiar que inició su madre, presentará su propuesta, marcada por la artesanía. Mans también desvelará su colección, donde se podrá ver la amplitud de su talento en el universo masculino.

La conocida marca Pedro del Hierro se podrá ver a las 16:00. Es una de las firmas más exitosas y reconocidas del calendario, por su capacidad para conocer las necesidades de sus clientes para el día a día. Mechen Tomás, la diseñadora de trajes de novia y fiesta con confección únicamente española, presentará también su propuesta en IFEMA.

Alex Rivière, cuyo estilo se caracteriza por sus minuciosos detalles, se volverá a alejar de las modas pasajeras para buscar prendas que perduren en el tiempo. Claro Couture finalizará la jornada de desfiles del día. Con casi cuarenta años en el sector de los vestidos de novia e invitada, Fernando Claro y Beatriz Claro (padre e hija) llevan una de las casas más importantes de la alta costura en España.

Tercera jornada

La tercera jornada arrancará con Simorra, una firma que apuesta por diseños funcionales a la vez que innovadores, siempre basados en la tradición pero con una visión de avance hacia las nuevas modas.

Le sucederá Isabel Sanchís. La diseñadora, que trabaja junto a su hija Paula Maiques, propone piezas que reflejan la feminidad y el trabajo artesanal especialmente cuidado. Ganó el Premio L'Oréal Paris a Mejor Colección en la edición anterior.

Hannibal Laguna, quien fundó la firma en 1987, destaca por su influencia romántica y diseños hechos a mano, que combinan la alta costura con la innovación. El siguiente desfile será el de Ynés Suelves. La diseñadora fundó Ynesuelves en 2016, con un hilo conductor clave: combinar el lujo atemporal con un espíritu rebelde y una elaboración exquisita. Se caracteriza por el vínculo familiar junto con la búsqueda de empoderamiento femenino.

Seguidamente, podremos ver a Custo Barcelona. La firma fundada en los años 80 por los hermanos Dalmau mezcla vanguardia y color, con una clara influencia estética californiana. La firma icónica desfiló en varias ocasiones en la New York Fashion Week.

ERROZ, fundada en 2012 por Pablo Erroz, será la siguiente que podremos ver. Mezcla lujo asequible junto con un estilo urbano, con un enfoque sostenible. Finalmente, desvelará su propuesta Malne, que destaca por su concepción detallista y sostenible.

Últimas jornadas

El penúltimo día comenzará con Paloma Suárez, conocida por ser uno de los talentos más jóvenes del país. La diseñadora comenzó pintando zapatillas a mano hasta conquistar los street styles, llegando a estar presente a nivel mundial.

Continuaremos con Odette Álvarez, marca que comenzó en 2009. El estilo de la diseñadora autodidacta se caracteriza por los diferentes colores junto a texturas como el tul, la seda o lana, creando una confección moderna a la vez que natural.

Fely Campo, inició su camino en la moda a los 13 años. Su última colección explora la conexión entre identidad y entorno, con mucho interés en la sostenibilidad y la elegancia atemporal.

El siguiente desfile de la jornada será protagonizado por Javier Girón, fundador y director creativo de JNORIG. Presentará una colección inspirada en la dualidad de la cultura japonesa junto con la exploración de temas como el honor, las presiones sociales y la autenticidad personal a través de diseños innovadores.

Ángel Schlesser, firma española fundada en 1984, conocida por su elegancia, a la vez que su papel minimalista y atemporal, le sucederá. Desde sus inicios ha destacado en pasarelas nacionales, expandiendo su oferta a perfumes y accesorios.

Lola Casademunt desvelará su colección otoño-invierno, que fusiona el estilo romántico con un toque moderno a la vez que relajado. Seguirá el desfile la entrega de premios L'Oréal Paris a la Mejor Colección y Mejor Modelo en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que reconoce el talento en la moda española.

La última jornada, que da visibilidad a los nuevos talentos del sector, arrancará con Micaela Clubourg. Fusiona artesanía y diseño en piezas atemporales, promoviendo la sostenibilidad en la moda

El siguiente desfile será el de Marc Aleixandri el cual explora la moda sin género, desafiando normas tradicionales. Su colección rinde homenaje al travestismo durante la dictadura franquista.

Pat Equilux, destaca por su enfoque humano e inclusivo, utilizando materiales sostenibles. Su colección 'Espejos' fusiona feminidad y masculinidad, representando emociones junto con patrones deconstruidos.

Continuaremos con Bonet. Su colección 'What do you dance to?' incluye diseños que mezclan telas como el tul, la licra y la seda, para que las prendas se amolden al cuerpo. David Moss, marca que prioriza la confección a medida y la expresión presentará 'Metamorfosis', que simboliza la transformación interna. Cuenta con volúmenes escultóricos y una paleta de tonos oscuros y pasteles para representar la lucha personal, el renacimiento y el autodescubrimiento. El día terminará con el premio que recibirá la mejor colección exhibida durante estos desfiles.