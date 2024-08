Soy editor de moda y me gustan las plumas más que nunca: así podrás lucir este otoño como una 'it-girl' Javier Chaves

¡Es oficial! Las plumas son el accesorio imprescindible para el otoño-invierno que viene. Han dominado las pasarelas de moda este año, y ahora es el momento de que las incorporemos.

¿Por qué las plumas? Añaden un toque de lujo con drama a cualquier conjunto, haciéndote lucir más glamurosa que nunca. A continuación, te cuento cómo puedes llevar esta tendencia con estilo.

Las plumas no son solo para las noches de gala o los eventos especiales; pueden ser perfectamente válidas para tus looks diarios. Un abrigo adornado con plumas en los bordes o en la capucha es la forma perfecta de mantenerse abrigada y elegante.

Puedes optar por colores neutros como el negro o el beige para un look más elegante, o atreverte con tonos metálicos (que también dominarán las calles este invierno). No dudes en combinarlas con prendas sencillas como faldas grises y un suéter de punto para un look de día a noche. Añade unos botines de tacón y estarás lista para cualquier ocasión.

Colección de Prada AW25. GTRES

Los vestidos y faldas con detalles de plumas en el dobladillo o en los puños son perfectos para las fiestas y eventos formales. Añaden movimiento y un toque de fantasía a tu outfit. Elige un vestido de corte sencillo con detalles de plumas para equilibrar el look. Unos tacones y un clutch minimalista completarán el outfit de manera ideal.

Colección de Chanel AW25. GTRES

Si eres de las que prefiere algo más sutil a la tendencia, los accesorios con plumas son tu mejor aliado. Desde bolsos y zapatos hasta pendientes y tocados, hay muchas formas de incorporar plumas sin que dominen tu look.

De izquierda a derecha: zapatos de Ferragamo y Jil Sander. GTRES

Un bolso con plumas puede transformar un conjunto básico en algo espectacular. Los pendientes de plumas añaden un toque de elegancia a cualquier peinado, y un tocado con plumas puede ser el toque final perfecto para una noche especial.

Aún te propongo algo más atractivo; un abrigo negro con detalles de plumas, por ejemplo, puede ser un must este invierno. Para las más atrevidas, las plumas en tonos rojos, azules o púrpuras son ideales. ¿Te imaginas cómo puede ser un vestido rojo de plumas puede? ¡Vas a ser el centro de atención en cualquier evento!

Abrigo de Dolce&Gabanna AW24.

La moda streetstyle ha adoptado las plumas de manera creativa. Los detalles de plumas pueden llevarse sobre un conjunto casual de jeans y suéter, mientras que un bolso con plumas puede ser el toque perfecto para un look de oficina.

Looks de streetstyle con detalles de plumas. Javier Chaves

Mantén el equilibrio

Si llevas una prenda con muchas plumas, mantén el resto del look sencillo. Esto ayudará a que las plumas sean el foco sin que el conjunto se vea recargado. Invierte en piezas de buena calidad. Las plumas pueden añadir un aire de lujo, pero también pueden verse baratas si no son de buena calidad. Las plumas requieren un cuidado especial.

1. Suéter de algodón con plumas, de Valentino (2.200 €). 2. Gabardina lana-franela, de Massimo Dutti (59,95 €). 3. Pantalón liso, de Woman ECI (19,99 €). 4. Bolso, de Guess (desde 125 €). 5. Botines de piel, de Parfois (19,99 €).

Ideas de look con plumas para este otoño/invierno 2025. Javier Chaves

1. Abrigo en cachemir con plumas, de Prada (6.900 €). 2. Camisa de seda, de Caroll (99 €). 3. Pantalón de punto fluido, de Couchel (49, 95 €). 4. Bolso mini de lana, de Chanel (4.600 €). 5. Botines de piel, de Dansi (139 €).

La primera vez que vimos plumas

Las plumas han tenido un papel en la historia de la moda que nunca hubieses imaginado. La popularidad de las plumas comenzó en Europa cuando los hombres empezaron a adornar sus sombreros con plumas, un reflejo del poder y el alcance de la colonización de las Américas.

De hecho, Hernán Cortés, tras la conquista de los aztecas, envió ejemplos de su arte plumario al rey de España, lo que impulsó el uso de plumas entre la élite gobernante europea.

Historiadores con sombreros de plumas. Javier Chaves

Más tarde comenzaron las boas de plumas que se consideraban símbolos de estatus social alto, prenda que se le atribuyó a la mujer por defecto.

De izquierda a derecha: Marlene Dietrich y Jean Harlow. Javier Chaves

A día de hoy, infinidades de celebrities se han sumado a esta tendencia que aporta glamur a cualquier conjunto. En forma de abrigo, en detalles de una camisa o en pantalones, triunfan. ¿Te sumas?