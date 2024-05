Tras más de una intensa semana de cine, arte y cultura, las grandes (y pequeñas) estrellas del audiovisual mundial se despiden de la ciudad de Cannes. Aún no se sabe quién se llevará la Palma de Oro, pero Anora, de Sean Baker, y The seed of the sacred fig, del iraní fugado Mohammad Rasoulof, son las favoritas para recibir uno de los mayores reconocimientos cinematográficos que existen.

Pero antes de conocer al ganador (o ganadora), hagamos un recorrido por los mejores looks que estamos pudiendo ver en la alfombra roja más elegante.