3 de 4

Personalmente, este es uno de nuestros looks favoritos de Grace Kelly, por lo que no podíamos no recrearlo. La actriz lo lució en varias escenas de la película Atrapa a un ladrón, que protagonizó junto a Cary Grant.

El body de cuello halter (14,99 €) en negro es de H&M y la falda (120 €) de encaje inglés con vuelo de GUESS.

El bolso (10,99 €) shopper de paja en blanco es también de H&M, y las sandalias estilo mule (49,95 €) de Zara.

Por último, el complemento estrella, una pamela bicolor (49,90 €) en blanco y negro con el detalle del lazo, de El Corte Inglés.