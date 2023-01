El furor por las rebajas no decrece. Con descuentos de hasta un 70%, ha llegado el mejor momento para hacerse con estas prendas que habitualmente no podríamos permitirnos. Y no solo en prendas, es también una gran oportunidad para invertir en joyas.

Aunque algunas tendencias como la de los collares de cuentas destaquen, ciertos clásicos permanenecen incambiados. Este 2023, no pierdas de vista las perlas: "año tras año las perlas continúan posicionándose como un básico imprescindible y es que la luz y la elegancia que aportan, no es comparable a ningún otro accesorio. Este año las perlas se llevan en clave XL, en collares extra largos y, algo poco habitual, mezclados con otros materiales y otros minerales y piedras como diamantes" nos recuerdan los expertos de la agencia Fabra.

El oro y la plata son otros aciertos seguros tanto en collares como en pulseras o pendientes. Se combinan con éxito en joyas minimalistas pero también otras más imponentes como los pendientes largos. Atenta asimismo a las flores: "si bien las flores llegan con antelación este año en las prendas, también lo harán en los accesorios como las joyas. Las joyas se llevan este invierno con motivos florales siguiendo la estética naïf que siempre nos gusta en cualquier estación del año" añaden.

El color se sigue apoderando de nuestros joyeros: "anillos y collares con esmaltados de colores, de resina transparentes o sencillamente de lo más divertiros en colores flúor para combinar con otros en su mismo estilo" vuelven con fuerza. De igual manera, la tendencia punk es infalible, aunque más arriesgada. No dudes en invertir en joyas con detalles de hebillas, tachuelas y gargantillas en cuero.

¿En busca de ideas? No te pierdas nuestra selección de 10 joyas a precio imbatible estas rebajas.

