En qué prendas merece la pena invertir esta temporada, según varios expertos en moda

"Un buen diseño puede soportar la moda de 10 años" según Yves Saint Laurent. Una frase que recordamos de forma especial al observar ciertas prendas, versátiles, cómodas y atemporales. Son las que se queden literalmente años en nuestros armarios y que, pese al paso del tiempo, se resisten a salir demostrando su gran poder estético.

A estos llamados atemporales de la moda, se suman aún así cada temporada nuevos modelos de éxito por obra de las pasarelas y de las calles de las capitales de la moda. Los expertos las vuelven a poner a la orden del día: es el caso de la corbata, vista en los desfiles de Gucci o Louis Vuitton, del corset, en manos de Dior o de las botas altísimas, por obra de Bottega Veneta.

Este 2022-2023 destacan otras tendencias. Descúbrelas en palabras de expertos.

¿Qué prendas son de tendencia este otoño-invierno?

“Esta temporada serán indispensables las cazadoras de piel, un buen abrigo oversize de paño, el pantalón de pinza en color negro y una prenda con un toque artesanal”, afirma David Rivas, estilista de Eduardo Casanova, Pol Granch, Silvia Alonso, Alfonso Bassave y Lola Índigo, entre otros, consultado por la agencia Fabra. También Rivas apuesta por invertir en accesorios de calidad, que además son tendencia, como unas buenas botas y un mini bolso.

En lo que respecta a pantalones vaqueros, Leticia Riestra, estilista de Candela Peña y Ángela Cremonte recomienda apostar por “estructuras más rectas, que favorecen a todo el mundo y son más atemporales. Además, se pueden combinar con cualquier camisa básica y de buen patronaje y algún abrigo masculino”. La estilista también defiende básicos como el traje-chaqueta o el traje-pantalón para combinarlo con zapatillas dándole un toque más juvenil.

Sofía Stein, estilista de Paula Usero, María Botto, Antonia San Juan y Carmen Climent, afirma que los total look en rojo son una apuesta clave, que se ha podido descubrir en numerosas pasarelas. Entre los diseños que siempre triunfan, pese al paso del tiempo, destacan asimismo “los abrigos tipo sastre de carácter masculino hasta la altura de la pantorrilla. Lo mejor es apostar por tonos como el negro o el camel. Pase lo que pase, siempre vuelven”.

Otra de las prendas atemporales que siempre vuelven son las blazer, aptas para cualquier ocasión, de día y de noche. ¿Su secreto? Un carácter naturalmente elegante, que permite brindar al look más sencillo un aspecto más formal. Para Cindy Figueroa, estilista de María Pedraza, es una prenda muy sexy y sofisticada. La experta añade que “esas prendas atemporales no solo harán de tu fondo de armario algo útil y versátil, también será lo que salvará tus looks temporada tras temporada sin importar las tendencias”.

Finalmente, Raúl Ruda, estilista de Esmeralda Moya o Lorena Castell, apuesta por esas prendas que construyen el fondo de armario como un traje de chaqueta, unos vaqueros, una camisa blanca o negra, y un vestido negro, tan preciado para cualquier ocasión como también lo defendía la mismísima Coco Chanel.

Algunos imprescindibles

Camisa blanca de popelín con logo, de Polo Club (70 €)

Earcuff Baguette brillantes de Oro 9kts, de Customima (75 €).

Jersey de cashmere con cuello pico en tono negro, de mint&rose (159 €).

Vaqueros rectos azules, de talle alto, de IKKS ( 135 €).

Abrigo confeccionado con tejido en mezcla de lana, de Zara (89,95 €).

