6 consejos para elegir la ropa adecuada, conseguir una cintura definida y equilibrar la silueta

Con el termómetro subiendo llega el momento de desprenderse de nuestros comodines preferidos, los abrigos y las americanas. Empieza el destape y llega uno de esos dramas estilísticos cuando hacemos el cambio de armario de esta temporada. Y ahora, ¿cómo vestir adecuadamente para vernos súper y seguras?



Lo primero y fundamental es conocer nuestro cuerpo, aceptarlo y saber sacar lo mejor, ¿para qué? Shhh, esto es uno de los mayores secretos de la paz interior, para que te sientas bien por dentro y por fuera.

Cada mujer es única, y no hay mayor perfección que la que se consigue queriéndose a una misma. Más aún si aprendemos a jugar con nuestra ropa, con los colores y así entender ciertas reglas de proporciones para lograr efectos deslumbrantes en nuestra figura.

Christina Malikova luce un mono que marca la cintura con un cinturón. istock

Hoy te doy ciertos 'trucos' para tener una cintura de avispa. ¡Lo sé! No me lo digas, sé que estás pensado que es imposible para ti porque no tienes cintura. Pues lo siento querida amiga, pero este verano te vas a ver cual Marilyn Monroe, con vestidos ajustados a la cintura y con escote ceñido o a lo Jackie Kennedy, que puso de moda los vestidos de cintura ajustada, falda ligeramente de vuelo y sin mangas.

Blusas, vestidos y hasta jumpsuits (monos) son capaces de dibujar la cintura sin conocer de medidas y tallas. Busca vestidos que tengan cortes acampanados debajo de la cintura, pantalones con cinturón, blusas con escote V o lazos en la cintura. Ayudarán a dar mayor volumen a otras partes de tu cuerpo y aparentaras una cintura más estilizada.



Nuestro objetivo no es otro que equilibrar nuestra silueta, diseñar visualmente un reloj de arena, que es la silueta femenina ideal por excelencia (en asesoría de imagen) por ser la más equilibrada en cuanto a hombros y cadera.



Cuenta atrás... tic tac tic... comienzan los consejos:

Contraste de colores

Mujer neoyorkina luciendo un top blanco, falda azul marino y cinturón naranja. istock

Es bien sabido que el color negro se usa como comodín porque estiliza, pues para nuestra cintura de avispa, ¡también! Quizás sea uno de los trucos más antiguos para lograr que la figura se vea más esbelta.

Como regla de oro debes saber que los colores oscuros restan volumen y los claros aportan amplitud. Te toca jugar con prendas de color negro y de tus colores fetiche para conseguir un look muy cute y personal.

Utiliza esta receta sencilla, contrasta dos colores, uno en tu parte de arriba y otro en tu parte de abajo y que la prenda superior vaya por dentro. Automáticamente se verá tu cintura. No olvides evitar usar colores claros en las zonas que quieras disimular.

Pantalones de tiro alto

Los pantalones de tiro alto son los mejores aliados para disimular tripa y realzar la cintura. Eso sí, evita pantalones a la cadera, ya que solo acentuarán si te falta cintura, cadera o pompis.

Este tipo de tiros estructuran la silueta y, además, ¡siempre son tendencia! Combínalos con una blusa vaporosa o de encaje, te ayudará a completar un outfit sofisticado y fantástico. ¿Se le puede pedir más?

Las faldas y vestidos en A

Una mujer de vacaciones vistiendo un 'wrap dress'. istock

Las faldas y vestidos en A acentúan la cintura, garantía cien por cien. Estas prendas dan volumen, pero solo a partir de la cadera así que, la cintura se ve notoriamente más pequeña.

Deja de lado los vestidos XXL, el único efecto que hacen es aportar volumen y desdibujar tu silueta. Si te cuesta un poco, introduce pequeños accesorios a esas prendas oversize como un cinturón o fajín y no tengas miedo de marcar cintura, solo tienes que buscar darle su sitio al cinturón para disimular la tripa y ¡c´est fait!

No olvides los vestidos que parece que envolvieran el cuerpo, los wrap dress. Esta prenda fue creada por Diane von Furstenberg, como seña de identidad su amplio escote cruzado en forma de V y también el ir atado a la cintura. Pueden o no tener cintas en los extremos para rodear la cintura de un lado a otro. ¡Son maravillosos

Escotes en V y tipo peplum

Dale una oportunidad a las camisas ajustadas y las blazers entalladas y que terminan en ángulo. Son un corte clave que ayudan a enmarcar la cintura, viéndote femenina y esbelta. ¡Sientan de lujo!

Mujer con camisa blanca y americana negra. istock

Las blusas con este tipo de escote afinan la zona de la cintura especialmente si combinas con una prenda de cintura alta. ¿Por qué? Se marcará mucho más tu cintura. además, desviaras la mirada hacia tu cintura, y el escote en pico creará una ilusión óptica de silueta de reloj arena ¡súper favorecedora! ¡Todo es un juego de luz y color!



En cuanto a las blusas y vestidos tipo peplum, son una buena opción, el problema es que no siempre son tendencia. Cuanto más pronunciado sea el escote mejor, ¡pero con cuidado! Ten siempre en cuenta el tamaño de tu pecho para no dejar de ser elegante y mantener la armonía de tu figura: cuanto menos pecho, más marcado, ¡et voilà! ¡Lista para triunfar!

Puedes usar blusas cruzadas para que tu cintura se vea más marcada, además, lograras un look muy sexy.

Acuérdate de usar el french tuck, que me apasiona, el tip de estilismo más utilizado la camisa por dentro, puede ser solo de la parte de enfrente o bien solo un lado de la camisa.

¡Ah! Se me olvidaba, hazle un nudo a tu blusa en la parte de delante, como cuando eras pequeña, estilizarás la figura generando así una ilusión óptica de equilibrio y proporción. ¿Quién te iba a decir que este truco iba a volver para marcar tu cintura?

Sí a las hombreras

Aunque no te gusten demasiado, que sepas que además de crear volumen, también pueden acentuar la cintura, en contraste al resaltar los hombros. Sigue teniendo muy en mente ese reloj de arena, las hombreras, manga abullonadas o de sastre al dar un poco más de volumen a los hombros hacen que la zona de la cintura se percibe más estrecha, ¿no es increíble?

El cinturón, gran aliado

Aquí el quit de la cuestión es saber colocarlo y te aseguro que le darás un extra a tus looks. Colócalo entre el pecho y el ombligo, lograrás una cintura de avispa y esa silueta reloj de arena tan anhelada.



Es importante que tengas en cuenta a la hora de elegir un cinturón su grosor. El ideal el que sea más armonioso con tus curvas. Cuanto más ancho, más volumen.

Estos trucos sirven para acentuar la cintura y también para disimular tripa. Bucea en tu armario con la ropa que tienes inventa nuevas combinaciones usándolos, pero recuerda, que somos únicas, y tan solo tienes que sacar partido a tu cuerpo, y sin olvidar que ¡es magnífico!.

