Un oasis de bienestar y alta gastronomía: cómo vivir el verano más exclusivo en el Four Seasons Hotel Madrid

Lejos de ser un espacio reservado únicamente para sus huéspedes, Four Seasons Hotel Madrid abre sus puertas a los clientes no alojados y a los locales que desean redescubrir Madrid desde una perspectiva fresca, calmada y sumamente sofisticada.

A través de una experiencia que fusiona el spa urbano más grande de España, coctelería y gastronomía con vistas al horizonte, el establecimiento se consolida como el auténtico epicentro del verano madrileño.

El plan idóneo para combatir las jornadas más calurosas del año comienza subiendo a la quinta planta.

Foto del spa donde es posible redescubrir la relajación y el bienestar. Cedida.

Allí se ubica el Centro Wellness, un santuario de luz y armonía que cuenta con más de 1.400 metros cuadrados distribuidos en cuatro niveles, concebidos para ofrecer relajación en su expresión más confortable.

El gran atractivo para una tarde de verano es su piscina interior de 14 metros, la cual destaca por estar coronada por un impresionante techo acristalado que baña el agua de luz natural durante todo el día.

Las instalaciones del spa, que incluyen baño de vapor, sauna y ocho cabinas de tratamiento personalizadas, se complementan con un solárium ubicado en una terraza con vistas exclusivas a las azoteas de la ciudad, idónea para disfrutar de actividades al aire libre como el yoga al amanecer.

Para aquellos que buscan un extra de privacidad con amigos o en pareja, el hotel dispone de la experiencia Private Pool.

Este servicio premium permite privatizar por completo el spa y su terraza exterior durante cuatro horas y media (en horario de 21:30 a 02:00 h) para grupos de hasta seis personas, incluyendo una botella de champán, servicio de socorrista y la opción de añadir un menú personalizado.

La excelencia de su propuesta wellness se apoya en firmas cosméticas de renombre internacional.

Recientemente, el centro ha enriquecido su oferta con el lanzamiento de una renovada carta de tratamientos de Natura Bissé, que combina innovación científica y sensorialidad integral.

Entre los protocolos faciales sobresale el Diamond Illuminating Experience (75 minutos), formulado con ingredientes activos como el Lumiyouth Complex y ácido hialurónico multimolecular para aportar una inmediata luminosidad y vitalidad al rostro.

A nivel corporal, la carta incorpora el Diamond Detoxifying Treatment (120 minutos), un ritual envolvente que suma exfoliación, mascarilla de algas marinas y un masaje drenante para potenciar la ligereza corporal.

Conscientes de que el bienestar debe ser inclusivo, todos los terapeutas disponen de la certificación Wellness for Cancer, que los capacita para adaptar las experiencias de forma segura a clientes en tratamiento oncológico.

Asimismo, los residentes de la ciudad pueden convertir este refugio en su hábito diario a través de un selecto programa de Membresía con ventajas exclusivas para un número limitado de miembros locales.

Isa Restaurant & Cocktail Bar. Cedida.

Al caer el sol, el dinamismo social se traslada a la octava planta del edificio. Tras el éxito de sus ediciones anteriores, Isa Restaurant & Cocktail Bar recupera uno de los secretos estivales mejor guardados de la ciudad: Speak Isa.

Esta azotea clandestina y efímera regresa cada domingo por la noche (en horario de 21:30 a 01:00 h) para transformar la terraza en un punto de encuentro íntimo y sensorial con el skyline madrileño como telón de fondo.

La experiencia líquida de este bar viene firmada por Miguel Pérez, head bartender, quien, para esta edición, ha diseñado una carta inspirada por completo en el universo Sakura.

El concepto reinterpreta la delicada floración del cerezo japonés a través de combinados frescos, aromáticos y profundamente frutales, con creaciones exclusivas como Kyoto Bloom, Cherry Blossom o Tokyo Hana Punch.

Para acompañar los tragos veraniegos en las alturas, la cocina de Isa ha diseñado una caja bento en exclusiva para la terraza.

Entre los más destacados de la propuesta gastronómica se encuentran la gilda de O'Toro, el banbanji o el sugerente kimchi con nori crujiente.

El acceso a este plan dominical requiere reserva previa, y la experiencia comienza en el propio restaurante de la primera planta, desde donde el equipo acompaña de forma confidencial a los asistentes hacia el ascensor, reforzando el aura de misterio del concepto.

Dani Brasserie, el restaurante de la séptima planta de Four Seasons Hotel Madrid. Cedida.

La gastronomía encuentra su espacio idóneo en la séptima planta con la propuesta Dani Brasserie.

El espacio liderado por el chef andaluz Dani García da la bienvenida a los meses más cálidos del año con una carta de temporada que aligera los primeros pases y cede todo el protagonismo a la técnica de la brasa y la huerta fresca.

El recorrido culinario estival abre con opciones ligeras como las alcachofas a la plancha con yema de huevo de corral, el carpaccio de tomates con stracciatella y pesto, y el Tomate Nitro, gran icono de la casa.

En los platos principales, el fuego del horno Josper marca las pautas con pescados frescos como la lubina salvaje, el pulpo de roca y la ventresca de atún rojo, además de cortes de carne seleccionados como el solomillo de vaca retinta o la presa de cerdo ibérica.

Para quienes prefieren un picoteo informal en la zona de la terraza, la Brasserie mantiene una atractiva selección de snacks idóneos para alargar la sobremesa: desde su premiado Dani's Club Sandwich hasta novedades como la ensaladilla de anguila ahumada, mejillones emulsionados o las clásicas bravas.

La experiencia se completa con Spring & Bubbles, una carta de coctelería efervescente compuesta por highballs aromáticos pensados para refrescar el atardecer con la vista de Madrid de fondo.