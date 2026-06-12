Una nueva exposición de Cartier deja al descubierto una de las joyas 'perdidas' de la reina Victoria Eugenia

El brazalete de la reina Victoria Eugenia que se subastó en 2012 y ahora ha aparecido en una exposición de Cartier en Melbourne.

La National Gallery of Victoria (NGV) de Melbourne ha inaugurado este viernes, 12 de junio, la exposición más ambiciosa jamás dedicada a la maison Cartier en Australia.

Convertida en uno de los grandes atractivos del programa Melbourne Winter Masterpieces, esta amplia retrospectiva podrá visitarse en el NGV International hasta el 4 de octubre.

Procedente del Victoria and Albert Museum de Londres, la muestra reúne alrededor de 400 joyas, relojes y objetos de gran valor, junto a excepcionales bocetos de diseño, fotografías y documentos históricos de archivo. Además, incluye cerca de 300 piezas que nunca antes se habían exhibido en territorio australiano.

Entre las obras más destacadas se encuentran creaciones vinculadas a figuras icónicas de la cultura y la realeza, como Elizabeth Taylor, Grace Kelly, Rihanna, Andy Warhol, la princesa Margarita, la duquesa de Windsor y Dame Nellie Melba.

Esta última, célebre soprano nacida en Melbourne y clienta habitual de la firma, recibe un homenaje especial a través de actuaciones líricas exclusivas que se celebran cada viernes por la noche dentro de la programación Friday Nights.

Pero por encima de todas las alhajas, hay una que cobra un especial protagonismo debido al misterio que hay tras ella: el brazalete de conchas de la reina Victoria Eugenia. Así lo cuentan David Rato, responsable de la cuenta de Instagram Spanish Royal Jewels, y otro usuario, cuyo perfil es The Royal Watcher.

"El origen de estas perlas se remonta a 1885. Con motivo de su boda con el príncipe Enrique de Battenberg, la princesa Beatriz del Reino Unido recibió de la reina Victoria un conjunto de diamantes y perlas concha. Años después, las joyas pasaron a su hija, la princesa Victoria Eugenia, como regalo de boda [con el rey Alfonso XIII] en 1906", explica el experto.

“Victoria Eugenia modificó el conjunto en varias ocasiones. En 1927 encargó a Cartier desmontar el collar y los pendientes para reutilizar sus piedras en una nueva creación: una pulsera articulada inspirada en una enredadera, con las perlas como protagonistas junto a diamantes y pequeños detalles de esmalte negro”, continúa.

Y prosigue: “A primera vista recuerda a algunas creaciones de Cartier de esos años, pero el resultado es muy distinto. En lugar de combinar piedras de colores, al estilo Tutti Frutti, toda la composición gira en torno a los tonos rosados, casi porcelánicos, de las perlas concha”.

Después del exilio de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia —y con él, la dispersión de la herencia familiar— el brazalete encontró un nuevo destino en manos de don Gonzalo de Borbón y Dampierre. Sin embargo, quien sucumbió verdaderamente a su magnetismo fue Emanuela Pratolongo, tercera esposa del aristócrata.

Cartel promocional de la exposición de Cartier en Melbourne.

La italiana hizo de la pieza una de sus joyas predilectas y la exhibió con frecuencia en actos de gala vinculados a la Familia Real española. Su devoción por esta creación de Cartier llegó hasta tal punto que mandó confeccionar un vestido de alta costura inspirado en ella, con bordados que evocaban los sinuosos motivos de enredadera que recorrían el diseño original.

“En 2012 la pieza salió a subasta en Sotheby’s Ginebra, donde fue catalogada como ‘única y de gran importancia’”, concluye Rato en su perfil de redes sociales.

No era una joya cualquiera. Efectivamente, el brazalete de perlas rosadas iridiscentes y diamantes que perteneció a la reina Victoria Eugenia se convirtió hace 14 años en una de las grandes estrellas de la subasta celebrada por Sotheby's al alcanzar un precio de 3,27 millones de francos suizos (2,71 millones de euros).

La pieza, cargada de historia y vinculada a una de las figuras más elegantes de la realeza española, pulverizó las previsiones de la casa de subastas, que habían fijado su valor entre 620.000 y 1,08 millones de euros.

Su adjudicación por más del doble de la estimación media confirmó el extraordinario interés que siguen despertando las joyas. De hecho, según destacó David Bennett, entonces director de Sotheby's para Europa y Oriente Medio, se trató, en aquel momento, de la segunda pulsera de Cartier más cara jamás vendida en una subasta.

Ahora, vuelve a mostrarse al público. Curiosamente, la exposición de Cartier la identifica simplemente como "perteneciente a una colección privada", por lo que el paradero de su actual propietario sigue siendo un misterio.