El joyero de una diva: salen a subasta en París algunas de las piezas más icónicas de Claudia Cardinale

La actriz Claudia Cardinale con un collar de diamantes que saldrá a subasta con un precio estimado de entre 10 y 15.000 euros. Christie's

Una veintena de joyas de la actriz Claudia Cardinale (1938-2025), fallecida el pasado 23 de septiembre, saldrá a subasta el próximo 19 de junio en París por deseo de su hija, Claudia Squitieri.

En declaraciones a Le Figaro, Squitieri explicó que, aunque en 2019 su madre vendió parte de su armario, conservó sus joyas porque las consideraba “demasiado preciadas”.

“Ahora deseamos que estas piezas de gran valor patrimonial encuentren nuevos coleccionistas a los que les gusten tanto como a mi madre”, señaló, subrayando que las alhajas que más utilizó en vida no se pondrán a la venta.

Según su hija, Cardinale veía sus joyas como “piedras muy preciosas que definieron su carrera como actriz y como mujer: un reconocimiento de su talento y de sus elecciones en el cine”.

Las más destacadas

Entre los lotes sobresalen tres anillos de Bulgari especialmente cercanos a la actriz. Inspirada desde sus inicios en los monumentos y tesoros arquitectónicos de Roma, la firma convirtió el cabujón —alegoría de las cúpulas que definen el skyline de la Ciudad Eterna— en uno de sus motivos predilectos desde los años 50.

Uno de esmeralda, valorado entre 60.000 y 80.000 euros.

Impresionante esmeralda que Cardinale lució en varias ocasiones. Christie's

Otro de rubí, estimado entre 80.000 y 100.000 euros.

Rubí en cabujón de Bulgari. Christie's

Un tercero de zafiro, con una horquilla de 50.000 a 80.000 euros.

Zafiro propiedad de Claudia Cardinale y que saldrá a subasta el próximo 19 de junio. Christie's

A ellos se suma una de las piezas más icónicas del conjunto: el reloj-brazalete Serpenti de Bulgari, en forma de serpiente de color añil, cuya estimación se sitúa entre 150.000 y 250.000 euros.

Este símbolo, reinterpretado por la Maison en el siglo XX, encarna algunos de sus rasgos más distintivos: pasión por el color, yuxtaposición de materiales, versatilidad y técnicas de orfebrería de vanguardia. En los años 70, los múltiples elementos del reloj recreaban las escamas del reptil, mientras la cabeza ocultaba la caja.

El modelo perteneciente a Cardinale, realizado en esmalte y zafiro con movimiento manual y esfera firmada Vacheron Constantin Genève, se ofrece con la misma estimación de 150.000 a 250.000 euros.

Un ejemplar similar aparece ilustrado en Entre histoire et éternité (2009), publicado con motivo del 125.º aniversario de Bulgari y la gran exposición celebrada en el Grand Palais de París.

Entre las demás piezas figura también un broche de zorro de oro (7.000–10.000 euros) y un broche en forma de mariposa con esmalte, rubíes, zafiros y diamantes (20.000–30.000 euros).

Broche de zorro.

La milanesità de Buccellati

Durante más de un siglo, Buccellati ha sido un distinguido embajador de la creatividad milanesa. Sus tradiciones técnicas, a menudo enraizadas en el Renacimiento, le valieron el título de Príncipe de los Orfebres en Venecia con motivo de su centenario, así como el reconocimiento del Smithsonian Institution de Washington, que incorporó la Maison a sus colecciones en 2000.

“La mayoría de los Bulgari y Buccellati fueron probablemente regalos de Franco Cristaldi, su productor y compañero sentimental en aquella época”, explicó Squitieri.

Broche de mariposa. Christie's

Parte de los beneficios de la venta se destinará a la Fundación Claudia Cardinale, creada en 2023 por la actriz y su hija para “perpetuar la vida y los compromisos de la mujer y actriz” a través de la promoción artística.

Las joyas se expondrán al público en la sede parisina de Christie’s durante los días de la subasta, del 19 al 26 de junio.

Icono del cine y de la Dolce Vita

Claudia Cardinale fue uno de los grandes iconos del cine europeo junto a Brigitte Bardot y Sophia Loren. Participó en títulos como Cartouche (1962), Le Guépard (1963) o La Pantera Rosa (1963), donde lució joyas que quedaron ligadas para siempre a su imagen pública.

Elegida “la mujer italiana más bella de Túnez” en un concurso en el que ni siquiera participó, nunca se consideró actriz. Tímida y reservada, ingresó en la escuela de cine de Roma por su belleza y su temperamento.

Su papel de Angélica en Il Gattopardo la consagró como símbolo de una nueva Italia en transformación; durante el rodaje, Luchino Visconti la animó a apropiarse del personaje “como una pantera”.

Con una sensualidad mediterránea que evocaba la escultura clásica, encarnó la quintaesencia de la feminidad italiana y se convirtió en musa de Visconti y Fellini. Su carrera, sorprendentemente ecléctica, dejó una filmografía rica en clásicos atemporales.

Fotogénica y de elegancia luminosa, brilló en cada alfombra roja que pisó —de Cannes a los Óscar, pasando por Venecia y la Berlinale—, festivales que le rindieron homenaje en vida.

Entusiasta de la moda y coleccionista exigente, fue también un símbolo del auge internacional del glamour italiano y una de las grandes encarnaciones de la edad de oro de la Dolce Vita romana.