La presentación del 'Bookazine' de Magas: una tarde entre amigos brindando por un lanzamiento de éxito

Diciembre ha comenzado con un evento en el que se unía lujo silencioso, poder femenino y periodismo. La Boutique de la Prensa de Madrid, una de las tiendas más reconocidas de la capital especializada en prensa internacional, abrió sus puertas para acoger el lanzamiento del segundo Bookazine de Magas, a la venta desde el 24 de noviembre.

La elección del lugar no fue casual, ya que este es el único sitio físico donde se puede comprar este ejemplar deluxe —el resto es online— que lleva a la emblemática actriz Helen Mirren en su portada con el lema: "El lujo de cumplir".

Entre estanterías llenas de títulos de renombre, amigos y lectores se reunieron no sólo para llevarse a casa la publicación, también para comentar algunas de las sorpresas que hay en esas 300 páginas que la integran.

Ana Núñez-Milara, junto a Fernando Rius, fundador y CEO de Area CG, y Mamen Fernández, Country Manager Iberia en Area CG. Esteban Palazuelos

Ejerciendo de anfitriona en un encuentro informal, donde se pudo degustar el cóctel Magas por Fundador, Ana Núñez-Milara, directora de la revista; Patricia Marco, directora de Desarrollo Global de Magas; y Charo Izquierdo, directora de ENCLAVE ODS. También muchos amigos y fieles colaboradores como Boticaria García, Rosa Sánchez de la Vega, al frente del pódcast Autoras de palabra.

Durante varias horas, la Boutique de la Prensa fue un ir y venir de público, ávido por adquirir el Bookazine de Magas, que la mayoría calificó como un auténtico objeto de coleccionista. Entre los reportajes que más llamaron la atención de los asistentes y que se comentaban en los corrillos, la entrevista a dúo de Pedro J. Ramírez, presidente y director de EL ESPAÑOL, y Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva del mismo.

El cóctel Magas por Fundador se sirvió en el evento. Esteban Palazuelos

Ambos han celebrado el décimo aniversario del periódico con 12 páginas llenas de confesiones y claves sobre su visión del periodismo del futuro. También el amplio despliegue sobre la reunión de mujeres líderes organizada por Magas, LVMH y el Ayuntamiento de Granada en La Alhambra fue muy comentado.

Boticaria García, con el 'Bookazine'. Esteban Palazuelos

Por supuesto, la entrevista de portada, las producciones de moda y la gran selección 'Top 100 lujos' con gastronomía, joyas, belleza, viajes, etc., fueron comentadas y aplaudidas. La gran acogida que ha tenido el lanzamiento del Bookazine de Magas confirma que los formatos en print de alta calidad están en auge pese a vivir inmersos en el boom digital.

Las revistas en papel, como los libros, se disfrutan, se leen con pausa, te permiten volver una y otra vez a esas líneas que han despertado tu curiosidad, puedes guardarlas para siempre como un gran tesoro. Y con esa finalidad nace, para acompañar y perdurar en el tiempo.

Una invitada leyendo la entrevista de Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara. Esteban Palazuelos

Este proyecto tan especial para Magas muestra la visión global del vertical femenino de EL ESPAÑOL que, con estos dos formatos, amplía su influencia. En la versión web, cada día se da visibilidad al talento femenino, temas de actualidad, lujo, realeza, estilo de vida... El 27 de marzo de 2025 se lanzó el primer Bookazine, con la deportista Carolina Marín y la astronauta Sara García.

Ana Núñez-Milara, directora de Magas, y Raúl Rodríguez, redactor jefe de Lujos de Magas, con parte del equipo de 'Mañaneros'. Esteban Palazuelos

En este debut 'Las Top 100 Mujeres Líderes' tuvieron un gran protagonismo. Seis meses después, el pasado 24 de noviembre, llegaba el segundo, que también está viviendo una gran acogida. Y recordad, no hay dos sin tres...