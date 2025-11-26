"Poder femenino", "liderazgo", "mujeres empoderadas"... Así vieron el 'Bookazine' de Magas en el aniversario de El Español

10 años, una década… Un motivo más que suficiente para celebrar un periodismo que mira al futuro. Ese fue el mensaje presente en la gran fiesta del X Aniversario de EL ESPAÑOL, que tuvo lugar en el Palacio de Cibeles y que reunió a más de 200 personalidades del mundo de la política, la comunicación, la cultura y la vida social.

Y qué mejor ocasión para presentar el nuevo Bookazine, el segundo que publica Magas y que supone toda una declaración de intenciones.

En plena era digital, los formatos en papel son un lujo para admirar, coleccionar, leer y releer con mimo: ahí radica la verdadera exclusividad, en pararse a disfrutar de algo que es eterno.

La gran actriz Helen Mirren, que ilustra la portada, —otro lujo con el que sólo esta revista ha podido contar en exclusiva— ya invita al lector a descubrir todo lo que hay dentro de sus 300 páginas.

Los invitados a la gran gala del periódico fueron los primeros afortunados en ojearlo y compartir sus impresiones en el corner instalado ad hoc en la Galería de Cristal para presentar en sociedad a nuestro nuevo 'hijo impreso'.

Remedios Cervantes posa con el ejemplar. Nieves Díaz

"¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando lo ves?", con esa pregunta como premisa se fueron sucediendo las respuestas que tenían varios conceptos en común: poder femenino y liderazgo. Algo muy presente en esta segunda edición.

El poder del Bookazine

Marifrán Carazo, alcaldesa de Granada, la ciudad que acogió el pasado verano la gran Alfombra del Liderazgo y la Cultura en La Alhambra, dijo ante los micrófonos de esta revista: "La portada refleja la fuerza de la mujer, que es lo que significa Magas".

La creadora de contenido y escritora Paula Ordovás se mostraba entusiasmada al tener el Bookazine al fin en sus manos, ya que ella es una de las protagonistas de sus páginas: "¡Vaya supernúmero! Fue maravilloso poder participar, me siento muy orgullosa".

Paula Ordovás es una de las protagonistas de este número. Nieves Díaz

Por su parte, la modelo, actriz y presentadora de televisión Remedios Cervantes también compartía una definición muy clara: "Mujeres empoderadas y, como yo he dicho siempre, mujeres fuertes de la Biblia: somos la otra generación".

Sinceramente impresionada estaba la galerista y gestora cultural María Porto: "Me transmite lujo, poderío, elegancia, mujeres top". Algo que compartía la farmacéutica, nutricionista y creadora de contenido Boticaría García. "Potencia entendida como la fuerza de las mujeres a la velocidad que nos movemos para llegar al futuro", confesó.

Cósima Ramírez tampoco podía ocultar su emoción: "Qué espectacular, qué nivelazo, me he quedado muy impresionada. Es un Bookazine para fardar, y Helen Mirren es todo poderío".

Sin duda, la presencia de la actriz en la portada de esta edición es algo que fue muy valorado y apreciado por los presentes. La periodista Sandra Golpe lo destacó por encima de todo: "Un icono como ella, eso es Magas. La revista está muy bien hecha y es elegante, igual que ella. Y por dentro, increíble, una gran calidad".

La productora María Luisa Gutiérrez, Goya a la mejor película por La Infiltrada, también quiso felicitar la excelencia de este proyecto: "La palabra que define este Bookazine es lujo. Y no hay mejor representante de la mujer para la portada que Helen Mirren".

Los responsables del grupo L'Oréal tampoco ocultaban su orgullo: "Para nosotros es un honor contar con ella como embajadora global y tenerla en la portada de Magas con una foto de nuestro desfile en París".

La apuesta por el papel

Otra de las cuestiones más comentadas fue este movimiento firme por la versión print que hacen Magas y EL ESPAÑOL y que ha sido muy valorada. Susanna Griso aplaudía la propuesta: "La revista está muy bien editada. ¡Reivindiquemos el papel siempre!".

Mientras, María Porto destacaba lo bonito que es tener un objeto de coleccionista en las manos, poder sentirlo mientras se pasan las hojas, tener la oportunidad de conservarlo… "Cuando haya otro apagón —se refiere al que sufrió España el pasado mes de abril—, sólo tendremos esto para leer. ¡Enhorabuena! Y a seguir por más ediciones", confesó.

Cósima Ramírez ojeando el 'Bookazine'. Nieves Díaz

Patricia Benito, responsable global de crecimiento de Openbank, aseguró que este Bookazine es algo "para conservar toda la vida, es maravilloso, la portada espectacular". Por su parte, la estilista Erea Louro añadió: "Es un lujo para los amantes del papel, por tener algo que conservar. Y es un lujo ir contracorriente".

Lucía Llano, presidenta de los guardia civiles retirados y candidata a 'Las Top 100' 2025, además de definir la revista como algo "extraordinario", considera que lo impreso siempre tiene algo especial y revela una anécdota: "En el anterior Bookazine compré varios porque muchas amigas mías me lo pedían. A la gente le gusta tener un recuerdo que pueda coger y visualizar".

Paula Ordovás, que hace unos meses publicaba su primera novela, confesó: "Hace 16 años yo fui una de las precursoras del mundo influencer, pero nunca he dejado de consumir revistas y libros en print. Hace poco escribí una novela y lo hice a mano. El papel es algo que tiene que estar porque es muy necesario para desconectar del formato digital y conectar contigo misma y con el mundo".

Estas y muchas otras confidencias llenaron las conversaciones del X Aniversario de EL ESPAÑOL en el Palacio de Cibeles.

El número 2 impreso de Magas, que lleva por título 'El lujo de cumplir' fue el otro gran protagonista de la velada. En sus 300 páginas, este libro joya reúne el listado exclusivo de los 'Top 100 Lujos': una selección de productos y experiencias que abarcan el universo de la moda, la joyería, la belleza, destinos, gastronomía, innovación y decoración.

Se trata de un viaje por los sentidos que se acompaña de reportajes de actualidad y entrevistas que encumbran el talento femenino e inspiran el estilo de vida. Disponible en venta online desde el 24 de noviembre, también puede adquirirse en su único punto de venta físico, ubicado en La Boutique de la Prensa de Madrid, en la calle García de Paredes 34.