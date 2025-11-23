Magas publica su segundo 'Bookazine' el 24 de noviembre: una oda al lujo consciente con Helen Mirren en portada

Hay publicaciones cuya trascendencia va más allá de sus propias páginas; que son la suma perfecta de contenido y continente. No solo se hojean, sino que se contemplan casi como si de un objeto de coleccionista se tratase. Ahí es donde se encuentra el Bookazine de Magas, un proyecto cuya segunda edición ve la luz el lunes 24 de noviembre, con el arranque de la venta online y en el espacio físico la Boutique de la Prensa de Madrid.

Con esta nueva apuesta, la revista de la mujer de EL ESPAÑOL —que despunta con fuerza entre las propuestas digitales con una media de 5,9 millones de usuarios únicos entre enero de 2024 y octubre de 2025— hace un sencillo recordatorio de que el lujo, a veces, se presenta en formatos inusuales.

El gesto de llevar a Helen Mirren —serena, magnética, impecable— en portada, epítome de la elegancia y la profesionalidad, es un guiño a una aspiración que va más allá de la moda o las tendencias. Toda una declaración de intenciones. Su 80 cumpleaños coincide, además, con el décimo aniversario del periódico EL ESPAÑOL. De ahí el título 'El lujo de cumplir'.

Esta supone una apuesta por un estilo de vida que huye de la inmediatez y se recrea en la pausa, en el tiempo de calidad, en lo que de verdad importa. El lanzamiento es un reflejo del presente concebido con una mirada vanguardista.

Bajo el lema El lujo de cumplir, la actriz concede una entrevista exclusiva, la única a un medio español, en la que recorre sus ocho décadas de vida con la naturalidad de quien ha comprendido que la madurez también es una forma de poder. Aferrarse a la propia esencia cuando el mundo empuja a la estandarización.

Lujo trascendental

No obstante, y a pesar de la potente página de presentación, las más de 300 hojas que conforman esta segunda edición del Bookazine de Magas son un homenaje al savoir faire y, en definitiva, al arte de vivir, que va mucho más allá de cumplir con las exigencias de las agendas. Se trata de una publicación para disfrutarla en cuerpo y alma. Para compartirla, para recomendarla.

La propuesta reúne, por primera vez en un único volumen, los 'Top 100 Lujos', una guía concebida como un atlas para los sentidos. Las diez categorías —moda, joyería, belleza, viajes, gastronomía, relojería, perfumes, decoración, innovación y libros— componen un recorrido por aquello que convierte lo cotidiano en extraordinario.

No es un listado al uso, sino una suerte de mapa emocional para quienes encuentran placer en los detalles que marcan la diferencia y convierten desde lo más sencillo a lo más complejo en una auténtica experiencia.

Además, el Bookazine encierra entre sus páginas uno de los grandes hitos de la comunicación española de los últimos tiempos: el décimo aniversario de EL ESPAÑOL, una década marcada por el compromiso con la independencia, el rigor y la pluralidad.

Imagen de portada de la segunda edición del 'Bookazine' de Magas. Sheraz Debbich para L'Oréal Paris

Igualmente, y en esta misma línea, supone una celebración de los 25 meses de liderazgo del diario, un logro que dialoga con el crecimiento sostenido de Magas en el entorno digital y que ahora se refleja en un producto que busca trascender la inmediatez.

En el interior

Las producciones de moda que acompañan esta edición se inspiran en la estética contemporánea y en una sensibilidad que invita a imaginar. Las fotografías capturan la esencia del estilo como actitud, como presencia, como una forma de estar en el mundo.

A ellas se suman reportajes que profundizan en los rituales del bienestar y en las innovaciones que redefinen el concepto mismo de autocuidado, fundamental partiendo de la base de los ritmos de vida actuales.

Uno de los capítulos más destacados del volumen revive la experiencia llevada a cabo el pasado julio en Granada, donde 30 mujeres líderes participaron en un encuentro organizado junto al grupo francés LVMH y el Ayuntamiento de la ciudad, candidata oficial a Capital Europea de la Cultura 2031. Ellas, como motor de transformación.

El Bookazine también reserva un espacio a la galería de colecciones reales, un viaje íntimo al trabajo minucioso de aquellas que conservan y restauran piezas históricas en los Reales Sitios.

Ellas conocen de cerca el significado de la excelencia: examinan tapices centenarios, reparan lienzos con precisión artesanal, documentan cada pieza como quien resguarda un tesoro. Es una invitación a contemplar la belleza —siempre poliédrica— desde su origen: la dedicación.

Tras incluir en la primera edición de la publicación la influyente lista de 'Las Top 100 Mujeres Líderes', Magas vuelve a situar este plano en el centro. La nueva entrega recoge historias de perfiles femeninos que están reconfigurando el presente desde sus profesiones. A día de hoy, las votaciones para escoger a las integrantes de la XIII edición del ranking se encuentran abiertas hasta el 28 de diciembre.

El diseño de este híbrido entre revista y libro —obra del director de arte e ilustrador Gonzalo Muiño— aporta una identidad luminosa y delicada, con una estética que se muestra como una conversación entre el propio objeto y la virtud de la elegancia.

Todo en la publicación —desde el gramaje del papel hasta la composición de cada página— está pensado para elevar la experiencia. Se suman a este universo firmas como Rubén Fernández-Costa, Cristina Fernández, Laura García del Río, María Marañón, Ores Lario, Silvia López o Kino Verdú, que nutren con sus palabras el espíritu inherente del medio.

Fotógrafos como Josefina Andrés, Santiago Belizón, Rafa Gallar, Pepe Herreros o Félix Valiente han puesto su mirada al servicio de la propuesta.

Editado en formato prémium, el Bookazine está concebido para ser atesorado. Este segundo lanzamiento es mucho más que eso: se trata de un objeto de deseo. Una pieza que captura el espíritu del lujo contemporáneo —consciente, sensorial, perdurable— y que consolida a Magas como referencia para una comunidad que valora la excelencia y encuentra inspiración en lo que trasciende.