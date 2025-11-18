Magas lanza su segundo 'Bookazine' con Helen Mirren en portada y la exclusiva guía de los 'Top 100 Lujos'

Magas, la revista de EL ESPAÑOL dedicada a la mujer, vuelve a celebrar un hito. Tras irrumpir con fuerza en el podio de las publicaciones digitales femeninas —con una media de 5,9 millones de usuarios únicos entre enero de 2024 y octubre de 2025— la cabecera consolida su salto al papel con el lanzamiento de su segundo Bookazine, una pieza editorial concebida para perdurar en el tiempo.

En esta flamante edición, Magas viste de gala su portada con Helen Mirren, leyenda indiscutible del cine global, referente de feminismo y emblema del talento que evoluciona sin fecha de caducidad.

Bajo el lema El lujo de cumplir, la oscarizada actriz reflexiona, en una entrevista exclusiva —la única concedida a un medio español— sobre sus ocho décadas de vida ante y detrás de la cámara, la importancia de tener voz propia en un mundo tan polarizado, el sentido del esfuerzo, los sacrificios que marcan una trayectoria y los sueños que aún persigue.

Helen Mirren se niega a perderse las miles de aventuras que aún le quedan por vivir y seguirá al pie del cañón: actuando, desfilando y usando su plataforma para luchar contra la discriminación por edad o sexo.

Un libro joya de más de 300 páginas

Portada del segundo 'Bookazine' de Magas con entrevista exclusiva a Helen Mirren. Sheraz Debbich para L'Oréal Paris.

Esta edición bianual —la primera, lanzada el pasado marzo, recibió una acogida excepcional— reúne por primera vez en un volumen premium el prestigioso listado de los Top 100 Lujos, una guía editada a modo de atlas sensorial que recorre diez categorías fundamentales: moda, joyería, belleza, viajes, gastronomía, relojería, perfumes, decoración, innovación y libros. Una brújula para quienes entienden el lujo como emoción, como experiencia y como un arte que trasciende lo efímero.

La obra, de más de 300 páginas de altísima calidad, incluye guiños al décimo aniversario de EL ESPAÑOL, celebrando una década de periodismo independiente, rigor informativo y mirada plural.

Además, por supuesto, más de dos años de liderazgo, pues el diario dirigido por Pedro J. Ramírez ocupa la cima de los medios de comunicación más leídos de España desde hace 25 meses.

Reportajes, talento y savoir faire

El Bookazine se completa con grandes producciones de moda, fotografías que reinterpretan el estilo contemporáneo y un recorrido por el universo de los cuidados, la belleza interior y exterior, así como la innovación que redefine el bienestar.

Entre sus páginas también destaca un reportaje inmersivo sobre el evento llevado a cabo el pasado julio en Granada, donde 30 mujeres líderes viajaron a la ciudad nazarí en colaboración con el grupo de lujo francés LVMH y el Ayuntamiento de la citada ciudad, candidata oficial a Capital Europea de la Cultura 2031. Una celebración que puso de nuevo en valor el talento femenino, que ilumina, inspira y transforma.

Asimismo, Magas dedica un espacio especial a la galería de colecciones reales, un periplo histórico y estético que revela el significado cultural de las manos de aquellas mujeres que radiografían lienzos, reparan tapices que un día colgaron ante los ojos de los reyes y documentan el estado de cada pieza al milímetro. Un deleite para los amantes de los tesoros que pueden visitarse en los Reales Sitios.

Mujeres que cambian el mundo

Tras publicar en su primer Bookazine la emblemática lista de Las Top 100 Mujeres Líderes, Magas reafirma su posición como medio de referencia del liderazgo femenino. Esta edición profundiza en la labor de profesionales que impulsan cambios reales: desde quienes revolucionan la comunicación, la empresa, la banca y la televisión hasta las bomberas que extinguieron los indómitos fuegos que azotaron España el pasado verano. Voces femeninas que guían el presente para transformar el futuro.

El lujo entendido como tiempo, mirada y detalle

Más allá del contenido, este Bookazine se erige como una oda al savoir faire. Cada página respira sofisticación gracias al trabajo minucioso del director de arte e ilustrador Gonzalo Muiño, cuya estética luminosa y elegante aporta una identidad visual reconocible.

A su talento se suman los textos de Rubén Fernández-Costa, Cristina Fernández, Laura García del Río, María Marañón, Ores Lario, Silvia López y Kino Verdú; fotógrafos como Josefina Andrés, Santiago Belizón, Rafa Gallar, Pepe Herreros y Félix Valiente; y estilistas de larga trayectoria como Anaïs Ibáñez, Fran Marto, Cristina Pérez Hernando y Beatriz Valdivia, otorgando al volumen un aura que fusiona modernidad, tradición y artesanía editorial.

Un objeto para conservar

Editado en formato prémium, con un gramaje elegido para acariciar la vista y el tacto, este segundo Bookazine está concebido como un objeto de colección. Su distribución será limitada: estará disponible online a partir del lunes, día 24 de noviembre, y llegará a puntos selectos del mapa de España, entre ellos, a Boutique de la Prensa.

Este nuevo Bookazine se corona como un libro joya que habla el lenguaje del lujo contemporáneo: consciente, sensorial y eterno. Magas, en todas sus versiones, da así un nuevo paso en su imparable crecimiento, estrechando lazos y fortaleciendo una comunidad que valora la excelencia, el estilo y la inspiración.