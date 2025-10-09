Vacheron Constantin celebra 270 años de excelencia relojera con la exposición 'The Quest' en Madrid

La firma suiza de alta relojería Vacheron Constantin celebra su 270 aniversario con una experiencia única en Madrid. Bajo el título The Quest, la exposición propone un viaje sensorial por la historia y el espíritu de una de las manufacturas más antiguas del mundo, abierta al público en la Galería Canalejas del 6 al 26 de octubre de 2025.

Lejos de ser una simple retrospectiva, The Quest invita a descubrir cómo la maison ha convertido la medición del tiempo en un arte. Cada vitrina revela piezas que condensan 270 años de savoir-faire, desde delicados guillochés y brillantes esmaltados hasta complicaciones mecánicas que rozan la perfección técnica, como los tourbillones o las indicaciones astronómicas.

The Quest estará abierta de lunes a domingo, de 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas, y ofrecerá una oportunidad única para conocer de cerca la historia, el saber hacer y la pasión que han definido a Vacheron Constantin durante sus casi tres siglos de vida.

'The Quest' en Madrid. Vacheron Constantin

El punto oficial de arranque de esta exhibición tuvo lugar en la noche del miércoles, 8 de octubre, en la última planta de la Galería Canalejas. Sandrine Donguy, la directora de Innovación y Producto de Vacheron Constantin, viajó desde Suiza a la capital española para presidir una velada muy especial y cortar ese lazo imaginario que daba por inaugurada la interesantísima exposición.

Donguy no solo agradeció la presencia de las personas convocadas, sino que habló, de manera concisa y directa, del legado de Vacheron Constantin. Una firma que se caracteriza por su búsqueda constante de la excelencia, por sus perfectos acabados y por sus piezas únicas, todas ellas elevadas a la categoría de obra de arte.

Un homenaje a la perfección

El reloj Aérostiers que conmemora el vuelo de prueba de Montgolfier con animales, de 1783.

La exposición The Quest no solo celebra la longevidad de la marca, sino también su inquebrantable espíritu de búsqueda: la misma curiosidad que ha impulsado a Vacheron Constantin a explorar nuevas fronteras estéticas y mecánicas durante casi tres siglos. Cada pieza exhibida es un recordatorio de que el tiempo, cuando se interpreta con arte y precisión, puede convertirse en una obra maestra.

El arte del tiempo

Fundada en 1755, Vacheron Constantin es considerada la manufactura relojera más antigua del mundo con producción ininterrumpida. Su historia está marcada por un lema que aún guía su filosofía: “Hacerlo mejor si es posible, que siempre lo es”, escrito por François Constantin en una carta a su socio Jacques Barthélémi Vacheron hace más de dos siglos.

Desde entonces, la maison ha cultivado un equilibrio impecable entre tradición e innovación, fiel a una visión que trasciende la simple funcionalidad del reloj. Cada creación encierra una narrativa, un testimonio del diálogo constante entre los maestros artesanos y las técnicas contemporáneas.

Colecciones que definen una era

Reloj de bolsillo cilíndrico de oro y esmalte de Vacheron Constantin (1850).

A lo largo de los años, Vacheron Constantin ha consolidado un legado inigualable que se expresa en colecciones emblemáticas como Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, Fiftysix, Historiques y Égérie. Además, su programa Les Collectionneurs rescata y restaura piezas vintage de gran valor histórico, mientras que el exclusivo servicio Les Cabinotiers permite crear relojes únicos hechos a medida para los coleccionistas más exigentes.