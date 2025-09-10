Silvia Tcherassi debuta en la pasarela madrileña: “El elogio de Armani hacia mi colección me dio pie a seguir adelante”

La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que reúne cada temporada a la flor y la nata del mundo de la moda española, se encuentra en plena metamorfosis.

En su apuesta por consolidarse en el panorama global, el pasado 15 de julio sorprendió con el anuncio de la participación de Silvia Tcherassi (Barranquilla, 21 de agosto de 1965) como primera diseñadora internacional invitada.

La elección resulta significativa. Esta colaboración, enmarcada dentro del plan de renovación del certamen madrileño, no solo evidencia el deseo de proyectar a la Semana como un referente total, sino también el reconocimiento al prestigio de Tcherassi. La profesional goza de una trayectoria y legitimidad innegables, resultado de años de trabajo y compromiso.

Comenzó su andadura en el mundo del interiorismo —estudió Diseño de Interiores en la Universidad Autónoma del Caribe, donde aprendió "el manejo del color, las texturas y las formas"—, pero su espíritu innovador y creativo la encaminaron hacia el ámbito fashion.

Su aventura en la industria arrancó en la década de los 90, con el lanzamiento de su firma Altamoda. Y el éxito fue inmediato. En 1992 hizo su debut en Colombiamoda, uno de los eventos más relevantes del país. Cinco años más tarde, abrió su primera boutique en Miami.

En 2003, la consagración llegó en Milán, con su participación en la Fashion Week. Un año más tarde fue condecorada con la Orden de las Artes y las Letras —un honor concedido a los líderes de la comunidad internacional de las artes por el gobierno francés— "por sus aportes al mundo de la moda" y participó en la Semana de París.

Más de tres décadas después de sus inicios, Silvia Tcherassi valora su trayectoria como "en constante ascenso y evolución. Cada etapa ha estado marcada por retos, satisfacciones y sueños cumplidos y así espero continuar".

Amparada por su talento y su sentido estético, ha conseguido evolucionar sin perder su aura: "Siempre he tenido esa sensibilidad y cuando descubrí que podía crear piezas que reflejaran mi visión, esa pasión se convirtió en un proyecto de vida. Desde ese momento hasta hoy han pasado casi 40 años".

Una marca de éxito

Las propuestas de la firma de Silvia Tcherassi, que se sustentan en valores como "la innovación, la creatividad y la transparencia que de una forma u otra reflejan lo que soy como persona y como diseñadora", según la propia creativa, fusionan estética y compromiso. Y su punto de partida es claro: las telas.

Entre los vestidos geométricos, los abrigos voluminosos y las faldas esculturales que conforman sus colecciones, despuntan "las camisas de algodón", una prenda tan imprescindible como recurrente que refleja la importancia de la atemporalidad y de la sostenibilidad en su proceso de creación.

Para ella, más que una elección, se trata de una necesidad: "La sostenibilidad ha sido un compromiso importante para nosotros, incluso antes de que se pusiera 'de moda'. En nuestro taller no existe el concepto de desperdicio, todo lo utilizamos".

Tcherassi no solo fue pionera en el ámbito sostenible, sino que también incluyó en sus procesos la tecnología desde sus inicios: "Siempre he pensado que es una herramienta útil y que puede ser una aliada de la creatividad. En cuanto a materiales, he trabajado con el techno lace y el neosilk, por ejemplo. Respecto a las comunicaciones, fui de las primeras marcas de lujo que utilizó IA para campañas".

Vista de una de las 'boutiques' de Silvia Tcherassi. Cedida

Sus diseños y particular visión de su oficio sedujeron y siguen seduciendo a personalidades de diferentes ámbitos: la reina Rania de Jordania y Olimpia de Grecia se rindieron ante ellos. Dua Lipa, Jennifer Lopez y Amaia Salamanca también los adoptaron.

Entre protocolo y osadía artística, las propuestas de Silvia Tcherassi son la prueba de que ha conseguido preservar su autenticidad en un mercado global sumamente competitivo. Y la diseñadora no duda en revelar la clave de este logro: mantenerse fiel a la esencia de la marca, transformándose sin perder el estilo.

Recuerda, por ejemplo, que cuando su hija Sofía asumió la dirección de la línea ready to wear, tenían claro que lo que buscaban era una evolución y no una revolución.

Tras más de tres décadas de trayectoria, la creativa cuenta con un público fiel, sensible a las mismas inquietudes que ella: "Ser una marca de lujo independiente en un mercado competido y controlado por un duopolio es todo un reto. Pero esto mismo hace que muchas personas, verdaderas amantes de la moda y que tratan de cultivar su estilo individual, busquen firmas de nicho como la mía", reflexiona.

Este 2025 se presenta como un nuevo punto de inflexión para la diseñadora. Desfila en la pasarela madrileña, abriendo una nueva era para su casa y el sector español.

"Es un gran honor porque coincide con esta etapa en la que están apostando por la internacionalización. Es una oportunidad para dar las gracias porque me han acogido con los brazos abiertos desde que abrí mi primera boutique en Madrid hace 10 años. También es una ocasión para reforzar los lazos iberoamericanos que tantos nos unen", confiesa.

Pero para Tcherassi, las fronteras geográficas no son tan estrictas en el ámbito fashion. La creativa defiende que trasciende las nacionalidades y no concibe sus creaciones en función del origen de una mujer, pues considera que el estilo debe interpretarse desde una visión tanto individual como global. Y sus diseños lo plasman, temporada tras temporada.

Aun así, de España, destaca algunos grandes creadores como Balenciaga, a quien considera un maestro de las formas. También reconoce el talento emergente de Palomo, a quien ve plenamente conectado con el presente.

De manera especial, confiesa sentirse cautivada por cómo las mujeres españolas se aproximan a la moda: sin ataduras y sin miedo a ser diferentes. Una visión que se hace eco de la suya desde sus inicios.

Cultura y bienestar

Cuando tenía ocho años, Silvia Tcherassi recuerda que nombraron a su padre gobernador y llegaron muchos arreglos de flores a casa. Dedicó todo un día a organizarlos y repartirlos por las distintas habitaciones.



Esta reminiscencia de su infancia podría quedarse en un momento suspendido en el tiempo si no fuera porque ya auguraba el futuro brillante y comprometido de la diseñadora.

Por ello, parece lógico que el sentido estético de Silvia Tcherassi no solo se ciñera al sector de la moda. Como numerosos talentos de este ámbito (y especialmente del lujo), dio un paso más en el lifestyle.

Foto de la campaña 2026 de Silvia Tcherassi. Cedida

Es la fundadora y directora creativa de Tcherassi Hotels. Este proyecto, reconocido por publicaciones de prestigio como Condé Nast Traveler, se presentó como una extensión natural de su trabajo y su modo de vida: "El desarrollo de la idea me permitió reencontrarme con esta disciplina (la del diseño de interior), en un momento en el que los fashion hotels eran una tendencia mundial".

Su inclinación respondió a un cambio global. Los últimos 25 años han estado marcados por una auténtica revolución en torno al wellness, lo que ha transformado profundamente el estilo de vida de las personas. Para Tcherassi, la pandemia no hizo más que acelerar ese proceso.

En la intimidad

Más allá de sus aspiraciones profesionales, la diseñadora encuentra su propio bienestar y felicidad en lugares clave. Residente en Miami, recomienda a quienes visitan la ciudad que no dejen de pasar por Casa Tua, en South Beach, un restaurante que, afirma, es "siempre una apuesta segura".

Sus bibliotecas albergan obras de todo tipo: desde libros de arte y fotografía, que le resultan una fuente constante de inspiración, hasta biografías y textos sobre moda, tanto de ficción como de no ficción.

Entre sus autores predilectos se encuentran referentes de la literatura latinoamericana, desde Gabriel García Márquez hasta Juan Carlos Botero.

En su tiempo libre, Silvia Tcherassi encuentra placer en las actividades más sencillas: quedarse en casa, preparar arreglos florales, cocinar platos mediterráneos y disfrutar de una buena película.

También valora los pequeños rituales cotidianos, como dormir bien, dar paseos junto a la bahía o escuchar las listas de música que prepara su esposo Mauricio.

En su día a día, se ciñe a su rutina y su agenda para alcanzar un equilibrio entre lo personal y lo profesional. Aunque siempre surgen imprevistos, considera que esta disciplina le permite llevar una vida más ordenada y libre de estrés.

Tcherassi es, a su vez, un ejemplo de conciliación: "Como todos trabajamos en nuestra empresa, no sabemos dónde termina el ámbito familiar y donde empieza el de los negocios. Y como nos encanta lo que hacemos, disfrutamos cada momento. Hasta los viajes de descanso se terminan convirtiendo en trabajo".

Al hablar de talento emergente, se detiene en su madre, Vera, quien a los 82 años descubrió la pasión por la pintura y la escultura y ya ha tenido la oportunidad de participar en una exposición colectiva en la Galería El Museo de Madrid. "A su edad es incansable, es la presidenta de nuestra empresa y estamos donde estamos gracias a su visión", confiesa.

Los diseños de Silvia Tcherassi bailan entre el protocolo y la osadía artística y son la prueba de que ha conseguido preservar su autenticidad. Cedida

No es la única mujer que le inspira. Menciona a pioneras como Frida Kahlo, Anne Truitt y Louise Bourgeois, cuya obra ha sido fuente de inspiración para algunas de sus colecciones más memorables.

También destaca la obra de El Anatsui, a quien admira por su monumentalidad y por el impacto que logra a partir de materiales sencillos.

En lo relativo a los viajes, los destinos que logren sorprenderla e inspirarla son los predilectos. "Definitivamente Capri es uno de mis favoritos y afortunadamente desde que abrí mi boutique allí, me toca visitarla con más frecuencia", desvela a Magas.

Su mundo interior también se revela a través de su hogar, que percibe como un reflejo de sí misma, al igual que su moda. Desde niña, explica, ha tenido una aproximación estética marcada y coherente que atraviesa todo lo que hace.

En esa misma línea, Tcherassi define el concepto de 'elegancia sin esfuerzo' como una forma de sofisticación natural, carente de pretensiones y de excesos.

No puede evitar mencionar a Giorgio Armani, como fuente de inspiración. No solo lo reconoce como un revolucionario del diseño y los negocios, sino también como alguien que marcó su propia carrera.

"Cuando presenté mi primera colección en Milán, me invitó a su desfile y se refirió a mi trabajo en términos muy elogiosos, lo que me dio la validación para seguir adelante con mi proyecto de crear una marca de alcance internacional", recuerda.

Tcherassi desea vestir a toda mujer que desee brillar con luz propia. Y recuerda, a modo de conclusión, que el verdadero lujo es aquel que no requiere explicaciones.

Y si hay una gran verdad que aplica a diario, es la de la importancia de soñar, pero siempre con los pies firmemente asentados en la tierra. Una lección para todos que volveremos a recordar, con la máxima ilusión, en el marco de la MBFWM.