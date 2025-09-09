Grassy convierte a Bárbara Lennie en su nueva musa por encarnar a la mujer amante de la alta joyería, libre y segura

Bárbara Lennie ya tiene un nuevo título: embajadora de Grassy, la histórica casa de alta joyería que lleva más de un siglo creando piezas que combinan modernidad, elegancia y savoir-faire. La actriz y productora española, reconocida por su talento y proyección internacional, encarna la filosofía de la firma: discreción, belleza y excelencia en cada detalle.

En los próximos meses, la cinco veces nominada a los Goya se dejará ver en alfombras rojas, editoriales y eventos de prestigio con sus piezas. Entre ellas, destacan creaciones que muestran la maestría de los artesanos de la firma: cada grabado y cada forma reflejan cuidado por el detalle y una pasión indiscutible por el diseño.

"Bárbara representa a la mujer Grassy: segura, libre, con un gusto exigente por lo bien hecho y un vínculo emocional con las piezas que viste", explica Patricia Reznak, directora creativa de la casa. Un elogio que define la fusión entre la actriz y la firma, que se encuentran como símbolos de elegancia y talento español.

La colaboración permitirá descubrir la riqueza de las colecciones, desde modelos icónicos hasta creaciones de alta joyería que solo se encuentran en el mítico espacio de Gran Vía 1. Entre ellas destaca el Collar Gola, diseñado por Blanca Muñoz en oro amarillo.

Bárbara Lennie, luciendo el collar Gola. Cedida Grassy

Sus cuentas reproducen los tres módulos que orbitan en torno al núcleo de la pieza escultórica Nuclear, de la propia artista, transformados aquí en pequeñas cajitas con forma de ochos. Estas se enlazan sucesivamente hasta componer una gorguera que estiliza la curva de la nuca y la línea de las clavículas.

Bárbara Lennie también ha posado con joyas de la Colección Sesenta, creada para celebrar el 60 aniversario de Grassy en 2013. El emblema de la casa —caballitos de mar, concha y corona—, redibujado y grabado con la técnica de Intaglio sobre unas piedras ovales, es el motivo central de esta línea que aúna tradición y modernidad.

Para la maison, la colaboración es más que un acuerdo profesional: es una celebración de la belleza y lo perdurable. La campaña refuerza su presencia en el panorama internacional del lujo independiente y pone en valor la conexión entre arte, identidad y autenticidad, pilares que comparte con la carrera de su musa.

La actriz y productora, con joyas de la Colección Sesenta. Cedida Grassy

La actriz y productora, conocida por su estilo minimal y sofisticado, encarna la esencia de la mujer Grassy: alguien que aprecia lo exclusivo, lo bien hecho y lo que perdura más allá de las tendencias. En lo profesional, sigue brillando en el séptimo arte: su próxima aparición será en Amarga Navidad, el esperado nuevo largometraje de Pedro Almodóvar.

Con ella como musa, la compañía recuerda que los accesorios más valiosos no son solo los que brillan por fuera, sino los que hablan del tiempo, la pasión y la identidad de quien los lleva. Juntas prometen redefinir la manera en que la alta joyería se percibe, mostrando que detrás de cada gema hay carácter, esfuerzo y sensibilidad.