Dior te lleva a conocer los lugares más asombrosos de la costa escocesa en su tren de lujo: spa, pilates y alta cocina

En un mundo donde el tiempo parece acelerarse, el Royal Scotsman emerge como refugio de elegancia, calma y exclusividad. Esta joya sobre raíles, operada por Belmond, lleva desde 1985 —y bajo su gestión desde 2005— a los viajeros por los paisajes más bellos de las tierras de Escocia.

Pero ahora, un toque extraordinario ha elevado la experiencia a otro nivel: la colaboración con Dior ha convertido la travesía en un auténtico santuario de bienestar en movimiento.

Desde el momento en que los viajeros entran en los vagones restaurados —decorados con madera noble, terciopelo y su famoso cannage— se sumergen en un universo donde cada detalle es un guiño al legado y savoir-faire de la casa fundada por Christian Dior.

Al tener espacio tan solo para 40 pasajeros, la atmósfera íntima creada se presta a una atención personalizada donde el lujo se funde con la naturaleza: recepción con gaiteros en el andén, copas de champán, gastronomía de autor, tratamientos de belleza y excursiones privadas por paisajes escoceses de novela.

Dior Spa

Desde el 2023, tener un pasaje a bordo del Royal Scotsman te daba la posibilidad de abrir la cabina de tratamientos luxury de la prestigiosa firma. No obstante, ha sido este mismo año cuando han lanzado el programa exclusivo Dior Wellness Journey, un retiro holístico sobre ruedas.

Dos compartimentos dedicados exclusivamente al bienestar donde poder evadirte del mundo con programas totalmente personalizados y adaptados a cada tipo de piel:

D-Travel : un masaje profundo y lento, de entre 30 y 60 minutos, ideal para liberar la tensión muscular causada por la fatiga del viaje

: un masaje profundo y lento, de entre 30 y 60 minutos, ideal para liberar la tensión muscular causada por la fatiga del viaje D-Elements : inspirado en los elementos salvajes de Escocia, combina el calor de piedras semipreciosas, como el cuarzo amarillo o el ágata, con movimientos relajantes y una bruma cálida de Bain Dior durante una hora.

: inspirado en los elementos salvajes de Escocia, combina el calor de piedras semipreciosas, como el cuarzo amarillo o el ágata, con movimientos relajantes y una bruma cálida de Bain Dior durante una hora. D-Highlands: consiste en un tratamiento facial con técnicas de Kobido que busca, en los 60 minutos que dura, la firmeza y el rejuvenecimiento inmediato del rostro y contornos.

Itinerarios de cuento

El Dior Wellness Journey va más allá de las atenciones físicas. La experiencia se completa con sesiones de pilates y mindfulness, caminatas con meditación por el bosque de Rothiemurchus, inmersiones en frío y masterclasses de nutrición consciente ofrecidas por Rose Ferguson y Bryony Deery, expertas internacionales en bienestar.

De esta forma, con su programa de cuatro días y tres noches, permite que los clientes eleven el viaje sensorial a una dimensión plenamente restauradora.

Dicen que los trenes son ideales para leer, pero los asombrosos paisajes que fluyen por los ventanales despertarán todo tu interés: desde el puente de Forth hasta las montañas de Torridon, pasando por el lago de Loch Luichart y atravesando bosques en los que se pueden avistar ciervos y águilas.

El broche final lo pone la exclusividad culinaria. Los menús, cuidadosamente diseñados por chefs con estrella Michelin, incluyen platos elaborados a base de productos locales escoceses que hacen que el servicio a bordo sea exquisito.

Con un coste de entre 20.000 dólares, en cabina individual, y 28.000 dólares para dos, en cabina doble, se considera al alcance de pocos, pero encarna a la perfección la tendencia de un turismo de lujo desacelerado y consciente en el que prima la conexión del cuerpo con la naturaleza.