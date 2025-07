¿Cruzarías el mundo por un resort? Así es Aman, la selecta firma de hoteles que conquista a famosos como Jeff Bezos

Desde su nacimiento hace casi cuatro décadas en una playa escondida de Tailandia, Aman no ha dejado de redefinir lo que significa la exclusividad.

No se trata solo de dormir en un resort de lujo: se trata de habitar un santuario donde cada detalle parece haber sido diseñado para devolver la calma perdida por los ritmos del mundo contemporáneo. En su universo, el destino no es un complemento del viaje, es el viaje en sí.

Su nombre deriva de la palabra sánscrita que significa "paz", y eso es lo que busca inspirar a quienes visitan sus hoteles, disfrutan de sus productos de cuidado de la piel o se embarcan en una expedición en jet por alguno de los lugares más fascinantes del mundo.

¿Qué tiene, pues, que causa tanto furor? Ni la pareja formada por Jeff Bezos y Lauren Sánchez se resiste a sus encantos —uno de los hoteles que reservaron por su boda este mes de junio en Venecia también pertenece a la firma—.

La compañía —que cuenta con 36 hoteles, resorts y desarrollos residenciales en 20 países— ha instalado su huella en enclaves remotos o cargados de historia, como el Summer Palace en Pekín o las colinas de Amangiri, en el desierto de Utah, pasando por Venecia, donde la pareja formada por el magnate y la periodista se ha dado el 'sí, quiero'.

Hotel Aman Venice en Venecia. Aman Venice

De ellos, 15 están ubicados en zonas protegidas por la UNESCO. Y otros 10 proyectos ya han sido anunciados, consolidando una expansión que no pierde de vista su principio fundacional: ofrecer paz, belleza y pertenencia... para satisfacer los deseos de los viajeros más exigentes.

Cuando el destino es el hotel

Su concepto parte de una idea sencilla: “Pasar tiempo con Aman es como ser recibido en una elegante casa privada en la que solo se admiten unos pocos”. Cada propiedad se diseña de forma orgánica, con una arquitectura sensible a la geografía, el patrimonio cultural y la estética del lugar.

El resultado es una experiencia envolvente donde el lujo no es ostentoso, sino espiritual, envolvente y sensorial. Los más fieles reciben el nombre de Aman junkies. Personas que no buscan alojamiento, sino un ritual, una manera de vivir.

El primer destino se abrió allá por 1998, en Phuket, Tailandia. 'La Tierra de las Sonrisas' fue elegida como el hogar original de la marca, y, hoy en día, este primer "lugar de paz" sigue siendo un referente en las prístinas costas de la isla.

Una de las selectas villas de Amanpuri, el primer resort que abrió Aman en Tailandia. Página oficial de Aman

Ya sea desde sus villas, sus exclusivos pabellones con piscina, los restaurantes que fusionan gastronomía local e internacional, o su centro de bienestar holístico, el resort permite disfrutar de una experiencia excepcional con vistas al mar de Andamán desde un promontorio privado protegido.

No es, en cualquier caso, el único destino destacable en el universo Aman: este se extiende por múltiples países en Américas y el Caribe; Asia; Oriente Medio y Norte de África.

Para quienes prefieran opciones más cercanas, la marca también está presente en Europa, con alojamientos repartidos por Turquía, Italia, Marruecos, Francia o Grecia.

Por ejemplo, en esta última, desde la localidad costera de Porto Heli, Aman se convierte en una acrópolis moderna desde la que se pueden disfrutar de vistas de 360 grados de olivares y del mar Egeo.

Vista general de Amanzoe, alojamiento estrella de Aman en Porto Heli. Página oficial de Aman

¿El precio de unas vacaciones en el Peloponeso? La horquilla puede oscilar entre los 1.200 y los 5.700 euros por noche, dependiendo de la temporada.

En cualquier caso, como veníamos adelantando, la marca no se limita a sus hoteles. En los últimos años, ha desarrollado su propia línea de cuidado de la piel, suplementos de bienestar bajo la marca Sva, perfumes y una colección de prêt-à-porter llamada The Essentials by Aman, con piezas atemporales que reflejan el mismo equilibrio estético que sus espacios.

Igualmente, la firma ha lanzado una nueva marca hermana: Janu, que significa “alma” en sánscrito. Si Aman representa la introspección, esta apuesta por una energía más social y activa. Se encuentra presente en enclaves especialmente atractivos para viajeros jóvenes y cosmopolitas, como Arabia Saudí, Montenegro, Islas Turcas, Corea del Sur...

En palabras del grupo, "el espíritu de Aman es como un libro de historias jamás contadas, enriquecidas por la cultura, la comunidad y la naturaleza".

Porque cuando el hotel es el destino, el verdadero lujo no solo se mide en estrellas, sino en la sensación de haber encontrado un lugar donde quedarse, aunque solo sea por unos días.