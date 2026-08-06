Del reconocimiento de Maribel Verdú a la nueva serie de Isabel Coixet: la agenda de 'Las Top 100'

Esta primera semana de agosto llega cargada de acontecimientos clave para el arranque del nuevo curso, una etapa marcada por el lanzamiento de proyectos, presentaciones literarias y merecidos reconocimientos profesionales.

‘Las Top 100’ no descansan y continúan consolidándose como referentes indiscutibles en todos los sectores de la actualidad, desde las artes hasta los medios de comunicación.

Trayectorias de excelencia que demuestran cómo el talento y la visión de estas mujeres continúan abriendo camino y transformando la sociedad.

Maribel Verdú

Maribel Verdú. Cedida

En estos días se ha conocido que la actriz será galardonada con el 15.º Premio Mujer de Cine 2026.

Se trata de un reconocimiento que rinde tributo a su legado cinematográfico y a su talento para dotar de libertad, soberanía y verdad a los personajes femeninos en la gran pantalla.

Este acontecimiento sucederá el viernes 9 de octubre en la sede de la Academia de Cine en Madrid.

El acto presencial se completará con una retrospectiva online gratuita de sus títulos más celebrados a través de la plataforma VOD de Mujeres de Cine.

Isabel Coixet

Isabel Coixet. Cedida

Coixet actúa como creadora, guionista y directora de la nueva serie Alguien debería prohibir los domingos por la tarde, participando además como ponente principal en el nuevo espacio de diálogo profesional In Conversations with.

Las actividades se enmarcan en la IV edición del South International Series Festival en Cádiz, un evento que tendrá lugar el 30 de octubre y el 4 de noviembre.

El festival acogerá el estreno en Sección Oficial de su producción para SundanceTV y albergará sus encuentros con profesionales del sector audiovisual.

Esther Palomera

Esther Palomera. Cedida

Esther Palomera pasará a ser copresentadora del programa Malas lenguas en La 2 a partir de septiembre junto a Gonzalo Miró.

La periodista, que hasta el momento participaba en el espacio como analista habitual del tramo de debate político (de 17:45 a 19:35), asume así este nuevo rol de conducción de actualidad de RTVE.

Este movimiento representa un cambio importante en su carrera y un paso muy positivo, permitiéndole consolidarse con mayor protagonismo al frente de las cámaras en la televisión pública.

Silvia Pérez Cruz

Silvia Pérez Cruz. Cedida

La cantante se presenta como la artista principal y cabeza de cartel encargada de ofrecer el concierto en directo de apertura que da inicio a las noches musicales del Festival Terramar de Sitges.

El evento musical se desarrolló en los Jardines de Terramar en Sitges (Barcelona), dentro de la programación oficial del Festival Terramar de Sitges que continuará hasta el 12 de agosto.

Nathalie Picquot

Nathalie Picquot. Cedida

La especialista en desarrollo de negocio, marketing y ventas en el ámbito legal asume el cargo de nueva Chief Growth & Marketing Officer (CGMO) en el neobanco digital N26, con el cometido de liderar y acelerar la estrategia de crecimiento, escalabilidad comercial e innovación de la entidad.

La directiva se incorporará oficialmente el próximo 1 de octubre. El acontecimiento implica un movimiento ejecutivo de alcance europeo para consolidar la presencia de la firma en el mercado financiero continental.

Misa Rodríguez

Misa Rodríguez. Cedida

La futbolista protagoniza el fichaje estelar de la temporada futbolística al convertirse en la nueva portera del equipo inglés Arsenal.

La oficialización del traspaso fue publicada en sus redes sociales el 22 de julio. El movimiento supuso su traslado deportivo desde Madrid hasta Londres (Reino Unido) para competir bajo palos en la Women's Super League.

Silvia Sanz Torre

Silvia Sanz Torre. Cedida

Directora de orquesta es la profesional distinguida con el Premio Flaiano Especial de Música, otorgado en reconocimiento a su extensa trayectoria al frente de agrupaciones sinfónicas y su labor de divulgación musical.

La entrega y el reconocimiento institucional del galardón se ubican en la ciudad de Pescara (Italia), durante el mes de julio.

Amelia Valcárcel

Amelia Valcárcel. Cedida

Amelia Valcárcel se encargó de impartir la conferencia La banalidad del mal y guiar las sesiones donde se reflexionó sobre los principales desafíos éticos y sociales de la actualidad.

El foro académico se celebró el viernes 31 de julio. El debate intelectual tuvo como sede la localidad de San Feliz de Torío, en la provincia de León, abordando temáticas como responsabilidad colectiva, la polarización y los desafíos éticos de la sociedad actual.