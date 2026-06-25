La asociación RAGCE premia a Magas por su labor en la visibilización y promoción del talento femenino

La directora Magas Charo Izquierdo recibiendo el reconocimiento de los veteranos de la Guardia Civil Cedida

Tras más de cinco años de trayectoria, el vertical femenino de EL ESPAÑOL celebra una feliz noticia que consolida su posición como un medio de referencia en el panorama editorial español para el impulso del liderazgo de las mujeres.

La asociación RAGCE ha otorgado a la revista su Diploma de Reconocimiento durante su III Encuentro Nacional, celebrado en Madrid.

Charo Izquierdo, directora de Magas, subió al estrado para recoger una distinción que premia los años de esfuerzo dedicado a romper techos de cristal y a dar voz a aquellas profesionales que abren camino en sectores históricamente masculinizados.

El reconocimiento no llegó solo; se entregó junto a la Moneda Conmemorativa del Acto, un símbolo cargado de tradición e identidad para los veteranos de la Benemérita.

Con este gesto, la Junta Directiva Nacional de la Asociación Retirados Asociados de la Guardia Civil de España (RAGCE) ha querido subrayar el valor estratégico de la comunicación. Visibilizar referentes reales en los ámbitos institucional, empresarial, científico y solidario es un motor indispensable para alcanzar la igualdad de oportunidades efectiva.

El marco elegido para este homenaje fue el salón de actos Tomás Alvira, ubicado en la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil en Madrid.

La cita no solamente albergó el III Encuentro Nacional de Guardias Civiles Retirados, sino que también conmemoró el VIII aniversario de RAGCE, una organización que trabaja activamente por el bienestar, los derechos y el reconocimiento social de los miembros del cuerpo en situación de retiro y sus familias.

Alrededor de 200 asistentes procedentes de todas las delegaciones autonómicas del país se dieron cita en la capital.

El encuentro se transformó en un emotivo espacio de convivencia, abrazos y recuerdos compartidos, rindiendo un tributo explícito a quienes han dedicado su vida profesional y personal a la seguridad pública y el servicio a España.

Amplio respaldo institucional

La trascendencia del acto quedó de manifiesto ante la notable concurrencia de altas autoridades que quisieron arropar tanto a los veteranos como a los premiados de la jornada.

Entre las personalidades destacadas del ámbito civil, militar y de seguridad pública se encontraban Pedro Ruiz Escobar, director general de la agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112; Fernando Santafé Soler, teniente general de la Guardia Civil; y la comandante Rosalía Machín Prieto, cuya presencia simboliza también el relevo y la evolución del talento femenino en activo dentro de la institución.

A este listado se sumaron diversas delegaciones de las Fuerzas Armadas, representantes clave de la Policía Nacional y mandos operativos de los equipos de Protección Civil, evidenciando la cohesión existente entre los diferentes organismos de seguridad nacional.

El premio a la revista Magas refleja la cobertura informativa que este medio ha dado al liderazgo femenino de la cofundadora y presidenta nacional de RAGCE Lucía Llano y a su constante labor institucional. Es la primera mujer en ejercer este rol en el Cuerpo.

Desde la entidad, su trabajo se ha centrado en la defensa de los derechos de los mutualistas y en mejorar la atención social del personal retirado, así como de las viudas y huérfanos.

Como resultado de este impacto social, y tras ser elegida tres años consecutivos como una de 'Las Top 100 Mujeres Líderes' en la categoría de Función Pública, Institucional e Impacto Social, Llano se ha incorporado este 2026 al grupo de Top 100 Honorarias.